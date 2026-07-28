Primele imagini de pe suprafața planetei Marte împlinesc 50 de ani. Cum a schimbat Viking 1 istoria explorării spațiale

Cum a fost realizată prima fotografie de pe Marte

Viking 1 a atins suprafața planetei Marte în dimineața zilei de 20 iulie 1976, la exact șapte ani după celebra aselenizare a misiunii Apollo 11. Inițial, NASA intenționa ca aterizarea să aibă loc la începutul lunii iulie, pentru a coincide cu celebrarea bicentenarului Statelor Unite, însă misiunea a fost amânată până când specialiștii au identificat o zonă suficient de sigură pentru coborâre. Locul ales a fost câmpia Chryse Planitia, situată în apropierea ecuatorului marțian, scrie Live Science.

Sonda fusese programată să fotografieze împrejurimile la doar 25 de secunde după contactul cu solul. Totuși, din cauza distanței uriașe dintre Marte și Pământ, controlorii de misiune au trebuit să aștepte aproape 20 de minute până când semnalul radio care confirma aterizarea a ajuns pe Terra.

La aproximativ 40 de minute după coborâre, prima imagine a început să fie reconstruită treptat pe monitoarele laboratorului Jet Propulsion Laboratory, linie cu linie. Fotografia alb-negru înfățișa un teren presărat cu pietre și praf, iar într-un colț al imaginii putea fi observat unul dintre picioarele sondei, dovada că vehiculul ajunsese cu succes pe suprafața altei planete.

Prima imagine color a oferit o perspectivă complet nouă asupra Planetei Roșii

Dacă prima fotografie a fost monocromă, imaginea color a venit o zi mai târziu și a schimbat complet percepția asupra lui Marte.

Fotografia a dezvăluit un peisaj dominat de nuanțe roșiatice și maronii, acoperit cu roci și praf fin. Câteva zile mai târziu, Viking 1 a transmis și o panoramă a zonei de aterizare, oferind cercetătorilor cea mai detaliată privire asupra suprafeței marțiene disponibilă la acel moment.

Misiunea Viking nu s-a limitat însă la o singură sondă. Programul NASA a inclus două orbitere și două vehicule de aterizare. La aproximativ șase săptămâni după Viking 1, și Viking 2 a ajuns pe Marte, în regiunea Utopia Planitia, în timp ce cele două orbitere cartografiau planeta și retransmiteau datele către Pământ.

În timpul misiunii, programul Viking a trimis peste 52.000 de imagini realizate din orbită și aproximativ 4.500 de fotografii capturate de la suprafața planetei, contribuind decisiv la studiul geologiei și atmosferei marțiene.