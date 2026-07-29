Japonia recunoaște avansul Chinei în roboții umanoizi. Inginerii care au demontat Unitree G1 spun că diferența nu poate fi recuperată rapid

Bateria și sistemul mecanic al robotului i-au impresionat pe inginerii japonezi

Unul dintre elementele care au atras imediat atenția a fost bateria folosită de Unitree G1. Specialiștii japonezi au remarcat că aceasta oferă o densitate energetică foarte ridicată într-un spațiu extrem de redus, o caracteristică esențială pentru un robot umanoid care trebuie să combine autonomia cu mișcări rapide și puternice.

Conform specificațiilor oficiale, Unitree G1 utilizează o baterie inteligentă detașabilă de 9.000 mAh, alcătuită din 13 celule litiu. Robotul cântărește aproximativ 35 de kilograme, are o înălțime de 1,32 metri și poate funcționa timp de aproximativ două ore cu o singură încărcare.

Inginerii au apreciat faptul că această baterie reușește să alimenteze simultan cele 23 de motoare care controlează articulațiile robotului fără a compromite dimensiunile sau greutatea acestuia.

Glezna robotului reproduce mișcarea piciorului uman

O altă componentă care a atras atenția a fost mecanismul articulației gleznei. În locul unei construcții simple, Unitree a dezvoltat un sistem complex de pârghii și rulmenți care încearcă să reproducă modul în care se mișcă piciorul uman.

În timpul demontării, echipa japoneză a descoperit că în zona gambei sunt montate două motoare care acționează două brațe metalice conectate la gleznă. Mișcarea este coordonată prin intermediul mai multor rulmenți industriali, ceea ce permite modificarea continuă a unghiului piciorului în timpul mersului.

Potrivit inginerilor, această soluție nu doar că oferă un mers mai natural, ci îmbunătățește și stabilitatea robotului pe suprafețe denivelate, precum și rezistența la șocuri. Ei au descris structura motoarelor și mecanismul de transmisie drept unele dintre cele mai avansate pe care le-au întâlnit până acum într-un robot umanoid.

Datele publicate de Unitree confirmă utilizarea unor motoare sincrone cu magneți permanenți și inerție redusă, precum și a rulmenților industriali cu role încrucișate, componente folosite în aplicații de mare precizie.