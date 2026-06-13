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AUTO

Japonezii au găsit rețeta electrică, dar frânează exact acum: Toyota renunță la un proiect Lexus important

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Japonezii au găsit rețeta electrică, dar frânează exact acum: Toyota renunță la un proiect Lexus important
Toyota bZ4X electrică

Toyota a fost mult timp criticată pentru ritmul lent în care a trecut la mașini electrice. În timp ce Tesla, Hyundai, Kia, Volkswagen și producătorii chinezi accelerau, japonezii au rămas atașați de strategia „multi-pathway”, cu hibride, plug-in hybrid, hidrogen, benzină și electrice în paralel. Acum, însă, noile SUV-uri electrice Toyota par să găsească în sfârșit publicul potrivit.

Modelul bZ, versiunea actualizată a fostului bZ4X, a devenit unul dintre cele mai bine vândute vehicule electrice din SUA în primul trimestru din 2026. S-a clasat pe locul al treilea, după Tesla Model 3 și Model Y, cu peste 10.000 de unități vândute. Pentru Toyota, este o revenire importantă după debutul dificil al bZ4X, care a fost marcat inclusiv de o rechemare urgentă legată de roți.

Vânzările bZ au continuat să crească și în mai, când s-au dublat față de aceeași lună din 2025, până la 2.646 de unități. Toyota a demonstrat astfel că, atunci când îmbunătățește exact lucrurile care contează pentru cumpărători, poate deveni competitivă și în zona electricelor.

Toyota bZ a fost reparată unde conta cel mai mult

Actualizarea pentru 2026 a adus un salt important de autonomie. Toyota bZ oferă acum o baterie mai mare, de 74,7 kWh, și autonomie de până la 314 mile, adică aproximativ 505 km. Este o îmbunătățire de 25% față de vechiul bZ4X, exact în zona unde modelul anterior era criticat.

Noul bZ include și port NACS nativ în SUA, ceea ce înseamnă acces mai simplu la rețeaua Tesla Supercharger. Pentru clienții americani, acesta este un detaliu foarte important. O mașină electrică nu trebuie doar să aibă autonomie bună, ci și să fie ușor de încărcat în călătorii. Toyota a înțeles că experiența de utilizare depinde mult de infrastructură.

Prețul ajută și el. Toyota bZ pornește în SUA de la sub 35.000 de dolari, adică aproximativ 32.000 de euro. Pentru o electrică SUV cu autonomie de peste 500 km, suma este competitivă. În România, prețul final ar fi cu siguranță influențat de taxe, TVA și echipări, dar poziționarea arată clar că Toyota vrea să fie prezentă în zona accesibilă a pieței EV.

Gama electrică Toyota din SUA include acum trei SUV-uri: bZ, C-HR și bZ Woodland. Noul C-HR electric este mai scurt decât bZ, are tracțiune integrală standard și 338 CP, cu accelerație 0-60 mph în 4,9 secunde. Convertit, vorbim despre 0-100 km/h în aproximativ același registru de performanță, foarte rapid pentru un crossover compact.

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Strategia Toyota rămâne greu de citit

Deși vânzările de electrice cresc, Toyota a decis să anuleze dezvoltarea Lexus LF-ZC, un sedan electric premium care trebuia să introducă tehnologii noi precum gigacasting, baterii de generație următoare și o platformă software dedicată. Decizia este surprinzătoare, mai ales într-un moment în care Toyota pare să fi găsit tracțiune în piața EV.

Compania a explicat anularea prin fluctuații ale cererii și volumul de muncă asociat planificării și producției de vehicule. În locul sedanului electric de lux, Toyota și Lexus par să se concentreze mai mult pe SUV-uri mari. Lexus TZ, primul SUV electric cu trei rânduri al mărcii, va fi lansat împreună cu Toyota Highlander BEV.

Această direcție are logică comercială, mai ales în SUA, unde SUV-urile mari sunt foarte populare. Totuși, anularea unui sedan electric avansat poate lăsa spațiu rivalilor, inclusiv celor chinezi. BYD nu vinde mașini de pasageri în SUA, dar câștigă teren în Marea Britanie, Australia și alte piețe mari. Toyota riscă să se miște prea lent exact când concurența accelerează.

Pentru cumpărătorul obișnuit, vestea bună este că Toyota începe să livreze electrice mai bune. Autonomie mai mare, încărcare mai ușoară, preț competitiv și mai multe caroserii disponibile. Vestea mai puțin bună este că strategia pe termen lung pare în continuare prudentă, poate prea prudentă.

Toyota are reputație uriașă de fiabilitate, iar dacă reușește să o transfere în zona electricelor, poate deveni un jucător foarte puternic. Dar piața nu va aștepta la nesfârșit. Dacă japonezii încetinesc exact când modelele lor încep să se vândă, avantajul poate fi rapid preluat de Hyundai, Tesla, Volkswagen sau BYD.

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