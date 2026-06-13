Japonezii au găsit rețeta electrică, dar frânează exact acum: Toyota renunță la un proiect Lexus important

Vânzările bZ au continuat să crească și în mai, când s-au dublat față de aceeași lună din 2025, până la 2.646 de unități. Toyota a demonstrat astfel că, atunci când îmbunătățește exact lucrurile care contează pentru cumpărători, poate deveni competitivă și în zona electricelor.

Toyota bZ a fost reparată unde conta cel mai mult

Actualizarea pentru 2026 a adus un salt important de autonomie. Toyota bZ oferă acum o baterie mai mare, de 74,7 kWh, și autonomie de până la 314 mile, adică aproximativ 505 km. Este o îmbunătățire de 25% față de vechiul bZ4X, exact în zona unde modelul anterior era criticat.

Noul bZ include și port NACS nativ în SUA, ceea ce înseamnă acces mai simplu la rețeaua Tesla Supercharger. Pentru clienții americani, acesta este un detaliu foarte important. O mașină electrică nu trebuie doar să aibă autonomie bună, ci și să fie ușor de încărcat în călătorii. Toyota a înțeles că experiența de utilizare depinde mult de infrastructură.

Prețul ajută și el. Toyota bZ pornește în SUA de la sub 35.000 de dolari, adică aproximativ 32.000 de euro. Pentru o electrică SUV cu autonomie de peste 500 km, suma este competitivă. În România, prețul final ar fi cu siguranță influențat de taxe, TVA și echipări, dar poziționarea arată clar că Toyota vrea să fie prezentă în zona accesibilă a pieței EV.

Gama electrică Toyota din SUA include acum trei SUV-uri: bZ, C-HR și bZ Woodland. Noul C-HR electric este mai scurt decât bZ, are tracțiune integrală standard și 338 CP, cu accelerație 0-60 mph în 4,9 secunde. Convertit, vorbim despre 0-100 km/h în aproximativ același registru de performanță, foarte rapid pentru un crossover compact.

Strategia Toyota rămâne greu de citit

Deși vânzările de electrice cresc, Toyota a decis să anuleze dezvoltarea Lexus LF-ZC, un sedan electric premium care trebuia să introducă tehnologii noi precum gigacasting, baterii de generație următoare și o platformă software dedicată. Decizia este surprinzătoare, mai ales într-un moment în care Toyota pare să fi găsit tracțiune în piața EV.

Compania a explicat anularea prin fluctuații ale cererii și volumul de muncă asociat planificării și producției de vehicule. În locul sedanului electric de lux, Toyota și Lexus par să se concentreze mai mult pe SUV-uri mari. Lexus TZ, primul SUV electric cu trei rânduri al mărcii, va fi lansat împreună cu Toyota Highlander BEV.