Astronomii au descoperit primul microblazar din Calea Lactee, alimentat de o gaură neagră

Un microblazar ascuns de gaz și praf

Descoperirea este importantă deoarece microblazarele au fost teoretizate de aproximativ trei decenii, însă identificarea lor s-a dovedit dificilă. În cazul IRAS 18293−0941, problema a fost cantitatea foarte mare de gaz și praf interstelar aflată între sistem și Pământ.

Din această cauză, obiectul este practic invizibil în imaginile optice obișnuite. Cercetătorii spun că sistemul fusese catalogat cu zeci de ani în urmă, însă ulterior nu a mai atras atenția.

Diferența dintre un blazar și un microblazar ține în primul rând de obiectul care alimentează jeturile. Blazarele clasice sunt asociate cu găuri negre supermasive, cu mase de milioane sau chiar miliarde de ori mai mari decât cea a Soarelui. În cazul unui microblazar, gaura neagră are masă stelară, putând ajunge la câteva sute de mase solare.

Descoperirea a început cu o simplă variație de lumină

Primul indiciu privind existența sistemului a fost observarea unei variații periodice a luminii stelei. Această fluctuație a indicat o orbită de aproximativ 11,4 zile pentru obiectul companion, iar observațiile au sugerat că sistemul este privit aproape din față.

Cercetătorii au continuat investigațiile folosind unde radio și au identificat un jet care se îndreaptă spre Pământ. Celălalt jet nu poate fi observat direct, deoarece este orientat în direcția opusă.

Observațiile realizate cu European VLBI Network, o rețea de radiotelescoape capabilă să ofere imagini cu rezoluție foarte ridicată, au confirmat că jetul provine chiar din sistemul IRAS 18293−0941 și nu dintr-o galaxie îndepărtată aflată în aceeași direcție.

Jetul a creat o bulă de 100 de ani-lumină

Deși jetul care se îndepărtează de Pământ nu poate fi observat direct, efectele sale au fost detectate cu ajutorul observatorului radio MeerKAT din Africa de Sud.