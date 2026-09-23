Un supercomputer japonez ar putea fi rezolvat misterul „Little Red Dots” observate de James Webb

O simulare care merge până la norii de gaz

Studiul, publicat în revista „Nature”, a fost realizat de o echipă condusă de Sunmyon Chon, de la Max Planck Institute for Astrophysics. Cercetătorii au folosit capacitatea de calcul a ATERUI III, operat de National Astronomical Observatory of Japan, pentru a realiza unele dintre cele mai detaliate simulări cosmologice ale Universului timpuriu.

Simularea a pornit de la mediul din jurul unei galaxii aflate în perioada timpurie a Universului și a urmărit apoi procesele la nivelul norilor individuali de gaz. Acest nivel de detaliu a fost posibil datorită puterii de calcul și rezoluției supercomputerului japonez.

Modelul indică un proces care începe cu radiația ultravioletă foarte intensă provenită de la galaxiile aflate în apropiere. Această radiație poate împiedica norii de gaz să formeze numeroase stele mici. În schimb, în anumite condiții, gazul se poate concentra într-o singură stea supermasivă.

Când această stea se prăbușește, rezultatul este o sămânță de gaură neagră. În jurul ei se formează apoi un disc foarte dens de gaz, care creează condițiile necesare pentru o creștere mult mai rapidă decât cea posibilă în Universul de astăzi.

Găurile negre creșteau de zeci de ori mai repede

Mediul din jurul acestor găuri negre timpurii este esențial. Cantitatea mare de gaz poate alimenta gaura neagră, iar radiația produsă în timpul procesului rămâne prinsă în regiunea densă din jurul ei.

Conform simulărilor, acest mecanism permite găurilor negre să crească de zeci de ori mai repede decât ar putea în condițiile existente în prezent. Iar proprietățile acestor găuri negre care se dezvoltă accelerat se potrivesc cu ceea ce James Webb a observat în cazul „Little Red Dots”.

Aici apare legătura cu una dintre cele mai vechi probleme ridicate de observarea Universului timpuriu. Astronomii au găsit găuri negre supermasive cu mase de milioane sau chiar miliarde de ori mai mari decât cea a Soarelui la mai puțin de 600 de milioane de ani după Big Bang.