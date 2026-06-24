Îți place ceapa? Preferința ta ar putea spune ceva despre riscul de diabet și tensiune

Ce au descoperit cercetătorii despre cei cărora le place ceapa

Echipa de cercetători a analizat date de la peste 160.000 de persoane cu vârste între 37 și 73 de ani, folosind informații din baza de date UK Biobank. Au fost studiate 325 de gene legate de gust și miros, alături de preferințele pentru aproximativ 140 de alimente.

După analizarea sutelor de combinații posibile, un rezultat a atras atenția: o variantă genetică legată de receptorul olfactiv OR2T6 părea să influențeze cât de mult apreciază o persoană ceapa. Legătura a fost verificată și într-un grup separat, format din persoane mai tinere, pentru a vedea dacă rezultatul se păstrează la vârste diferite.

Persoanele cu această predispoziție genetică asociată cu preferința pentru ceapă au avut, în medie, tensiune arterială mai mică și un risc estimat cu aproximativ 14% mai redus de a dezvolta diabet de tip 2. Diferențele observate pentru tensiune nu au fost uriașe, însă pot deveni importante atunci când sunt analizate la nivelul unei populații foarte mari.

Autorii au găsit o asociere și cu tensiunea sistolică, dar și cu cea diastolică. Este important însă că studiul nu spune că oamenii care mănâncă mai multă ceapă sunt automat protejați de boli. Cercetarea urmărește mai ales să înțeleagă dacă preferințele alimentare influențate de gene pot deveni instrumente mai bune pentru studierea nutriției.

De ce genele pot oferi răspunsuri mai clare decât un chestionar alimentar

Studiile despre nutriție sunt greu de interpretat. O persoană care consumă multe legume poate avea și alte obiceiuri sănătoase: face mișcare, doarme mai bine, fumează mai puțin sau are acces mai ușor la îngrijire medicală. Din acest motiv, este dificil să separi efectul unui singur aliment de restul stilului de viață.

Cercetătorii au apelat la o metodă numită randomizare mendeliană. Pe scurt, aceasta folosește diferențele genetice moștenite de la naștere pentru a investiga relațiile dintre anumite comportamente și problemele de sănătate. Genele nu se schimbă pentru că cineva a făcut diabet sau a început să mănânce mai sănătos, iar asta poate reduce unele dintre confuziile obișnuite în studiile alimentare.

În acest caz, varianta genetică asociată cu preferința pentru ceapă a fost folosită ca un indiciu despre tendința unei persoane de a consuma acest aliment. Cercetătorii au verificat inclusiv dacă rezultatul putea fi explicat prin factori precum statutul social sau alte probleme de sănătate, iar legătura cu ceapa a rămas relevantă.