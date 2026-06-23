Îți curăță casa gratis, dar îți filmează fiecare colț: afacerea AI care transformă apartamentele în date pentru roboți
În New York, unde chiar și o vizită obișnuită a unei firme de curățenie poate costa serios, o companie promite ceva greu de refuzat: îți trimite oameni să spele vasele, să curețe baia, să dea cu aspiratorul și să facă ordine, fără să plătești nimic. Există însă o condiție importantă. Tot ce fac acești oameni în locuința ta este filmat.
Nu cu o cameră montată discret într-un colț, ci cu dispozitive purtate de lucrători, fixate pe șapcă sau în zona capului, astfel încât să înregistreze din prima persoană fiecare gest: cum se spală o farfurie, cum se șterge o masă, cum se ridică un obiect de pe podea sau cum se sortează lucrurile dintr-o bucătărie aglomerată. Filmările nu sunt doar dovada că s-a făcut curățenie. Ele reprezintă produsul real.
Inițiativa se numește Shift, conform The Verge, și este asociată cu microagi, un laborator de AI care vrea să ajute la dezvoltarea unor sisteme capabile să înțeleagă și să reproducă activități fizice din lumea reală. Ideea din spatele proiectului este simplă, chiar dacă sună ușor distopic: oamenii fac astăzi treaba, camerele captează mișcările, iar datele rezultate pot ajuta mâine roboții să spele, să organizeze sau să repare lucruri fără intervenție umană.
Curățenia gratuită nu este, de fapt, gratuită
Shift nu se prezintă ca o firmă clasică de curățenie. Serviciul oferit este doar metoda prin care compania obține informații extrem de valoroase pentru industria roboticii. În era chatboturilor, marile modele lingvistice au fost antrenate cu cantități uriașe de texte și imagini disponibile online. Pentru roboți, problema este mult mai complicată: internetul nu poate arăta suficient de bine cum se spală corect un vas, cum se manevrează o lavetă sau cum se face diferența între o suprafață murdară și una curată.
Un robot nu trebuie să știe doar ce înseamnă „spală bucătăria”. Trebuie să înțeleagă cum arată obiectele, cât de multă presiune să aplice, ce mișcare are nevoie pentru a ridica un pahar, unde poate găsi detergentul și ce trebuie să facă atunci când întâlnește ceva neașteptat. Iar apartamentele reale sunt exact opusul unui laborator: lumina diferă de la o cameră la alta, obiectele sunt puse haotic, suprafețele nu seamănă între ele, iar fiecare gospodărie are propriile reguli și propriul tip de dezordine.
Aici intervine valoarea filmărilor. O curățenie de 90 de minute poate deveni o bază de date despre zeci sau sute de gesturi utile pentru un model AI. Un om care spală vase, împăturește haine, organizează rafturi sau curăță chiuveta face lucruri aparent simple, dar greu de tradus într-un set de instrucțiuni pentru un robot. Shift transformă aceste activități în material de antrenament.
Compania spune că datele obținute sunt suficient de valoroase pentru a acoperi costul serviciului. Cu alte cuvinte, nu primești curățenie gratuită în sensul clasic. Plătești cu acces la propriul spațiu personal și cu imagini care pot fi folosite pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme robotice.
Problema nu este doar camera, ci tot ce poate surprinde ea
Shift susține că protejează intimitatea clienților prin estomparea automată a fețelor, ecranelor, numelor, actelor sau a altor elemente care pot identifica o persoană. De asemenea, compania spune că nu înregistrează sunet. Sunt măsuri importante, dar nu elimină toate riscurile.
O locuință poate spune foarte multe despre cineva chiar și fără imagini clare cu fața proprietarului. De la fotografii, medicamente, obiecte de valoare și corespondență, până la haine, produse pentru copii, dispozitive electronice sau documente lăsate pe birou, fiecare cameră poate conține informații pe care nu le-ai oferi în mod normal unei companii. Chiar și atunci când anumite detalii sunt blurate, rămâne întrebarea despre cât de eficientă este anonimizarea și cine ajunge, în final, să aibă acces la materialele colectate.
Mai există și o problemă de principiu. Mulți oameni înțeleg ideea de a oferi date unei aplicații în schimbul unui serviciu digital, chiar dacă nu sunt întotdeauna de acord cu ea. Dar este cu totul altceva să lași o companie să creeze o înregistrare a casei tale, cu toate imperfecțiunile, detaliile intime și lucrurile pe care în mod normal le vezi doar tu sau familia ta.
Modelul Shift arată și cât de mult s-a schimbat economia datelor. În urmă cu câțiva ani, datele valoroase pentru companiile de tehnologie erau căutările, clickurile, locația sau preferințele de cumpărături. Acum, industria AI are nevoie de gesturi, obiecte, spații reale și comportamente fizice. Iar pentru a le obține, unele startupuri sunt dispuse să trimită oameni în apartamente și să plătească efectiv pentru acces.
Roboții casnici nu sunt încă aici, dar datele pentru ei se strâng deja
Shift nu vrea să se oprească la curățenie. Planurile companiei includ, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, extinderea către activități precum gătitul, reparațiile, lucrările de tip handyman sau chiar intervențiile mecanicilor auto. În Turcia, compania colectează deja filmări cu mecanici care repară mașini, tocmai pentru că astfel de sarcini oferă date diferite, mai complexe și mai greu de obținut.
Pe termen lung, promisiunea este una tentantă: roboți care pot face treburile casnice, pot ajuta persoanele în vârstă sau pot prelua activități repetitive și obositoare. Problema este că drumul până acolo presupune colectarea unui volum uriaș de informații despre felul în care oamenii trăiesc și muncesc în spații private.
Curățenia gratuită poate părea o afacere excelentă, mai ales într-un oraș scump. Dar înainte să accepți, merită să te gândești ce primești și ce dai la schimb. În acest caz, moneda nu este banul, ci imaginea casei tale, rutina ta și o parte din viața ta de zi cu zi.
Pentru unii, schimbul poate părea corect. Pentru alții, ideea că un robot al viitorului ar putea învăța din fiecare farfurie spălată și fiecare baie curățată în propria locuință este pur și simplu prea mult.