Îți curăță casa gratis, dar îți filmează fiecare colț: afacerea AI care transformă apartamentele în date pentru roboți

Inițiativa se numește Shift, conform The Verge, și este asociată cu microagi, un laborator de AI care vrea să ajute la dezvoltarea unor sisteme capabile să înțeleagă și să reproducă activități fizice din lumea reală. Ideea din spatele proiectului este simplă, chiar dacă sună ușor distopic: oamenii fac astăzi treaba, camerele captează mișcările, iar datele rezultate pot ajuta mâine roboții să spele, să organizeze sau să repare lucruri fără intervenție umană.

Curățenia gratuită nu este, de fapt, gratuită

Shift nu se prezintă ca o firmă clasică de curățenie. Serviciul oferit este doar metoda prin care compania obține informații extrem de valoroase pentru industria roboticii. În era chatboturilor, marile modele lingvistice au fost antrenate cu cantități uriașe de texte și imagini disponibile online. Pentru roboți, problema este mult mai complicată: internetul nu poate arăta suficient de bine cum se spală corect un vas, cum se manevrează o lavetă sau cum se face diferența între o suprafață murdară și una curată.

Un robot nu trebuie să știe doar ce înseamnă „spală bucătăria”. Trebuie să înțeleagă cum arată obiectele, cât de multă presiune să aplice, ce mișcare are nevoie pentru a ridica un pahar, unde poate găsi detergentul și ce trebuie să facă atunci când întâlnește ceva neașteptat. Iar apartamentele reale sunt exact opusul unui laborator: lumina diferă de la o cameră la alta, obiectele sunt puse haotic, suprafețele nu seamănă între ele, iar fiecare gospodărie are propriile reguli și propriul tip de dezordine.

Aici intervine valoarea filmărilor. O curățenie de 90 de minute poate deveni o bază de date despre zeci sau sute de gesturi utile pentru un model AI. Un om care spală vase, împăturește haine, organizează rafturi sau curăță chiuveta face lucruri aparent simple, dar greu de tradus într-un set de instrucțiuni pentru un robot. Shift transformă aceste activități în material de antrenament.

Compania spune că datele obținute sunt suficient de valoroase pentru a acoperi costul serviciului. Cu alte cuvinte, nu primești curățenie gratuită în sensul clasic. Plătești cu acces la propriul spațiu personal și cu imagini care pot fi folosite pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme robotice.

Problema nu este doar camera, ci tot ce poate surprinde ea

Shift susține că protejează intimitatea clienților prin estomparea automată a fețelor, ecranelor, numelor, actelor sau a altor elemente care pot identifica o persoană. De asemenea, compania spune că nu înregistrează sunet. Sunt măsuri importante, dar nu elimină toate riscurile.

O locuință poate spune foarte multe despre cineva chiar și fără imagini clare cu fața proprietarului. De la fotografii, medicamente, obiecte de valoare și corespondență, până la haine, produse pentru copii, dispozitive electronice sau documente lăsate pe birou, fiecare cameră poate conține informații pe care nu le-ai oferi în mod normal unei companii. Chiar și atunci când anumite detalii sunt blurate, rămâne întrebarea despre cât de eficientă este anonimizarea și cine ajunge, în final, să aibă acces la materialele colectate.