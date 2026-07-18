VIDEO | Primul turneu de lupte libere între roboți umanoizi a oferit scene incredibile. Unul dintre ei și-a pierdut capul la propriu, dar a continuat meciul

32 de echipe și roboți construiți pentru luptă

La eveniment participă 32 de echipe din mai multe țări, toate folosind roboții T800 dezvoltați de compania chineză EngineAI. Fiecare echipă trebuie să-și pregătească robotul și să găsească cea mai bună strategie pentru a-și învinge adversarii.

Modelele au 29 de articulații mobile și pot executa combinații de pumni, lovituri circulare și alte mișcări inspirate din artele marțiale. Sunt echipate și cu sisteme de răcire, senzori pentru analizarea mediului și componente proiectate să reziste activităților intense.

Noi am mai prezentat semimaratonul la care roboții umanoizi au concurat alături de oameni în China. Astfel de evenimente sunt spectaculoase, dar le oferă producătorilor și ocazia de a testa echilibrul, rezistența și capacitatea roboților de a reacționa la situații imprevizibile.

Un robot și-a pierdut capul, dar nu s-a oprit imediat

Unul dintre cele mai comentate momente ale primei seri a fost confruntarea dintre roboții „White Eagle” și „Matador”. După o lovitură puternică în zona capului, Matador a continuat să lupte câteva secunde, deși componenta era aproape desprinsă.

Robotul a încercat să se ridice și să mai lovească, însă capul i-a căzut complet după o nouă prăbușire. Câștigătorul a sărbătorit apoi printr-un dans și o mișcare care imita încordarea bicepșilor.

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Dincolo de aceste scene, URKL este gândit ca un turneu desfășurat pe parcursul anului, cu finalele programate spre sfârșitul lui 2026. Echipa câștigătoare ar urma să primească o centură din aur evaluată la 10 milioane de yuani.