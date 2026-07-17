VIDEO | Costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor

Inspirat de iederă, robotul „urcă” pe corpul purtătorului

Ideea i-a venit cercetătorului Kim Nam Gyun într-o zi ploioasă, în timp ce mergea cu bicicleta. Acesta și-a imaginat cât de util ar fi ca o pelerină de ploaie să se îmbrace singură în timp ce persoana continuă să se deplaseze.

Tehnologia funcționează diferit față de roboții clasici. În loc să tragă întreaga haină, structurile flexibile cresc treptat la vârf, asemenea iederei care urcă pe un zid. Astfel, costumul se mulează pe corp și poate trece peste suprafețe curbate, înguste sau dificile, fără să fie nevoie de algoritmi complicați care să controleze fiecare mișcare.

Cercetătorii spun că unul dintre marile avantaje este faptul că utilizatorul nu trebuie să stea nemișcat. Costumul continuă să se îmbrace chiar dacă persoana merge sau își schimbă poziția.

Noi am mai scris despre roboții care încep să îndeplinească sarcini tot mai complexe, de la intervenții medicale până la activități imposibil de imaginat în urmă cu doar câțiva ani.

Poate ajuta persoanele cu dizabilități, dar și industria semiconductorilor

Dincolo de caracterul spectaculos al demonstrației, cercetătorii văd numeroase aplicații practice. Tehnologia ar putea ajuta persoanele în vârstă sau pe cele cu mobilitate redusă să se îmbrace fără asistență.

În același timp, sistemul ar putea fi folosit în camerele curate din fabricile de semiconductori, unde echipamentele speciale trebuie îmbrăcate rapid și fără contaminare. O altă utilizare posibilă este în cazul pompierilor, paramedicilor sau al altor echipe de intervenție care trebuie să îmbrace echipamente de protecție în doar câteva secunde.

Profesorul Ryu Jee-Hwan, coordonator al proiectului, spune că dezvoltarea inteligenței artificiale atrage cea mai mare parte a atenției, însă progresele din ingineria mecanică rămân la fel de importante pentru tehnologiile viitorului.