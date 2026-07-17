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TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

VIDEO | Costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor

VIDEO | Costumul care se îmbracă singur. Tehnologia care nu are nevoie de mâini sau de ajutor
Demonstrează cum funcționează costumul robotic care se îmbracă singur. (Sursa foto: Reuters/Kim Soo-hyeon)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Îmbrăcarea unui costum de protecție sau chiar a unei haine obișnuite ar putea deveni, în viitor, un proces complet automat. Cercetători din Coreea de Sud și Statele Unite au dezvoltat o tehnologie robotică ce permite unui costum să se așeze singur pe corpul purtătorului, fără ca acesta să folosească mâinile și fără ajutorul unei alte persoane.

Sistemul, realizat de o echipă de la KAIST și Universitatea Stanford, folosește așa-numiții „roboți-liană” – structuri moi și flexibile integrate în materialul textil. Alimentate cu aer sub presiune, acestea deplasează hainele pe corp în aproximativ 10 secunde, adaptându-se la forma purtătorului chiar și atunci când acesta este în mișcare.

Inspirat de iederă, robotul „urcă” pe corpul purtătorului

Ideea i-a venit cercetătorului Kim Nam Gyun într-o zi ploioasă, în timp ce mergea cu bicicleta. Acesta și-a imaginat cât de util ar fi ca o pelerină de ploaie să se îmbrace singură în timp ce persoana continuă să se deplaseze.

Tehnologia funcționează diferit față de roboții clasici. În loc să tragă întreaga haină, structurile flexibile cresc treptat la vârf, asemenea iederei care urcă pe un zid. Astfel, costumul se mulează pe corp și poate trece peste suprafețe curbate, înguste sau dificile, fără să fie nevoie de algoritmi complicați care să controleze fiecare mișcare.

Cercetătorii spun că unul dintre marile avantaje este faptul că utilizatorul nu trebuie să stea nemișcat. Costumul continuă să se îmbrace chiar dacă persoana merge sau își schimbă poziția.

Noi am mai scris despre roboții care încep să îndeplinească sarcini tot mai complexe, de la intervenții medicale până la activități imposibil de imaginat în urmă cu doar câțiva ani.

Poate ajuta persoanele cu dizabilități, dar și industria semiconductorilor

Dincolo de caracterul spectaculos al demonstrației, cercetătorii văd numeroase aplicații practice. Tehnologia ar putea ajuta persoanele în vârstă sau pe cele cu mobilitate redusă să se îmbrace fără asistență.

În același timp, sistemul ar putea fi folosit în camerele curate din fabricile de semiconductori, unde echipamentele speciale trebuie îmbrăcate rapid și fără contaminare. O altă utilizare posibilă este în cazul pompierilor, paramedicilor sau al altor echipe de intervenție care trebuie să îmbrace echipamente de protecție în doar câteva secunde.

Profesorul Ryu Jee-Hwan, coordonator al proiectului, spune că dezvoltarea inteligenței artificiale atrage cea mai mare parte a atenției, însă progresele din ingineria mecanică rămân la fel de importante pentru tehnologiile viitorului.

Noi am prezentat recent și robotul care culege și sortează fructele cu ajutorul inteligenței artificiale, un alt exemplu al modului în care automatizarea începe să pătrundă în activitățile de zi cu zi.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică IEEE Robotics and Automation Letters, iar autorii spun că următorul pas este perfecționarea tehnologiei și adaptarea ei pentru utilizarea în afara laboratorului.

Meta descriere: Cercetătorii din Coreea de Sud și SUA au creat un costum robotic ce se îmbracă singur pe corpul purtătorului în aproximativ 10 secunde. Tehnologia ar putea ajuta persoanele cu dizabilități și echipele de intervenție.

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