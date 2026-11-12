Internetul lui Musk, Starshield, din nou restricționat în Ucraina. Zelenski spune că dronele rusești scapă de interceptare

De ce pragul de 161 km/h afectează interceptarea dronelor

Limita privește viteza cu care se deplasează echipamentul conectat la satelit, nu viteza internetului. O dronă care depășește acest prag poate pierde legătura de comunicații. Pentru aparatele folosite la interceptarea dronelor rusești cu propulsie cu reacție, restricția împiedică menținerea conexiunii la vitezele necesare misiunii.

Zelenski afirmă că unele atacuri au ajuns deja la țintă deoarece sistemele ucrainene nu au putut intercepta dronele la timp. El susține că verificările armatei indică restricții sistematice, în locul unor erori tehnice întâmplătoare, și că autoritățile de la Kiev cer explicații părții americane.

Starlink și Starshield au întrebuințări diferite. SpaceX descrie Starshield drept un sistem destinat clienților guvernamentali și securității naționale, construit pe tehnologia Starlink, cu protecții suplimentare pentru comunicații. În Ucraina, acesta este folosit inclusiv pentru legătura cu dronele militare.

Restricțiile revin după restabilirea serviciului în octombrie

Primele restricții care au surprins militarii ucraineni au fost semnalate în noaptea de 13 spre 14 octombrie. Atunci, conexiunile începeau să se întrerupă la viteze de aproximativ 160 km/h, afectând dronele și operațiunile de pe front.

Pe 24 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării anunța că Starlink și Starshield funcționau din nou stabil la peste 400 km/h. Instituția lega restabilirea serviciului de discuțiile purtate cu partea americană.

Responsabilitatea pentru episodul anterior a rămas disputată. Elon Musk a susținut că deciziile privind Starshield aparțin armatei americane și președintelui SUA. Reuters a relatat, citând oficiali americani și occidentali, că ordinul venise din interiorul Casei Albe, fără să identifice persoana care îl dăduse.

Separat, The Wall Street Journal a scris că Musk autorizase limitarea. Donald Trump a negat că ar fi ordonat măsura, iar Marco Rubio a respins implicarea guvernului american. Aceste explicații privesc restricțiile din octombrie; cine a decis noua limitare nu este încă lămurit public.