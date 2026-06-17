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TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Noul iPhone 18 Pro ar putea repeta una dintre cele mai enervante probleme ale modelelor Apple

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Noul iPhone 18 Pro ar putea repeta una dintre cele mai enervante probleme ale modelelor Apple
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

iPhone 18 Pro ar urma să păstreze construcția unibody din aluminiu anodizat folosită de Apple pe generația anterioară. Materialul ajută la disiparea căldurii, dar vine și cu un posibil dezavantaj: finisajul colorat se poate zgâria, ciobi sau exfolia mai ușor în anumite zone.

Informațiile provin din surse neoficiale, iar Apple nu a confirmat încă designul, culorile sau materialele viitorului telefon. Totuși, un cunoscut leaker chinez avertizează că problema observată pe iPhone 17 Pro ar putea reveni, mai ales pe variantele cu nuanțe închise sau foarte intense.

De ce finisajul din aluminiu poate deveni vulnerabil

iPhone 17 Pro a renunțat la rama din titan în favoarea unei carcase din aluminiu anodizat. Suprafața rezistă rezonabil la contactul obișnuit cu monede sau chei, însă marginile ridicate ale modulului foto sunt mai expuse la lovituri și pot pierde stratul colorat.

Unii utilizatori ar fi reclamat inclusiv ciobirea sau exfolierea finisajului, dar asemenea deteriorări au fost încadrate frecvent drept uzură normală, nu defect acoperit de garanție. Într-un material anterior, Playtech.ro a prezentat schimbările majore pregătite pentru iPhone 18 Pro, inclusiv păstrarea unui design apropiat de generația actuală.

Culorile noi ar putea scoate problema și mai mult în evidență

Viitorul model ar urma să apară în variante precum Light Blue, Dark Gray, Silver și Dark Cherry. Nuanța vișinie pare să fie vedeta noii game, iar presupusele culori ale iPhone 18 Pro au apărut deja în imagini neoficiale distribuite online.

Tocmai finisajele închise sau puternic pigmentate pot face zgârieturile și zonele în care culoarea dispare mai vizibile. Există însă și relatări potrivit cărora Apple ar lucra la îmbunătățirea procesului de tratare a aluminiului, astfel că problema nu trebuie considerată confirmată până la apariția produsului final.

iPhone 18 Pro și Pro Max sunt așteptate în septembrie 2026, posibil alături de primul telefon pliabil al companiei. Playtech.ro a scris recent și despre iPhone Ultra, modelul pliabil care ar putea costa până la 2.200 de dolari.

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