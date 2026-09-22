INVESTIGAȚIE Unforgettable Festival, de la aproape 60.000 de spectatori la o ediție dispărută fără explicații. Ce s-a întâmplat cu festivalul din 2026 și cine răspunde pentru biletele vândute?

Organizatorilor le-a fost oferită posibilitatea de a transmite o declarație scrisă sau de a participa la un scurt interviu. Până la 22 septembrie 2026, solicitarea nu primise răspuns.

Am încercat și canalele de social media. Pe Facebook Messenger am explicat că, din informațiile publice disponibile, ediția din 2026 nu a mai avut loc, în timp ce promovarea se concentrează deja asupra anului 2027. Am solicitat o declarație oficială și am subliniat că scopul materialului este prezentarea corectă a situației.

Pe Instagram a venit rapid un răspuns, însă a fost un mesaj standard. Contul festivalului mulțumea pentru contact și anunța că echipa va răspunde în cel mai scurt timp, trimițând totodată către site și secțiunea de întrebări frecvente.

O explicație concretă despre ediția din 2026 nu a venit ulterior. Toate aceste demersuri au urmărit obținerea poziției oficiale înainte de publicare. Nu au fost cerute contracte confidențiale sau documente interne, ci informații de interes public despre un eveniment anunțat, promovat și pentru care au fost puse în vânzare bilete.

Ce s-a întâmplat cu biletele. Întrebările trimise către iaBilet

În paralel cu încercările de a contacta organizatorul, am solicitat informații platformei iaBilet.ro, prin intermediul căreia au fost comercializate biletele pentru ediția din 2026. Pe 9 septembrie am transmis un e-mail la adresele contact@iabilet.ro și info@iabilet.ro.

Am întrebat dacă platforma a primit cereri de rambursare, dacă procesul de restituire a banilor a fost inițiat, dacă au existat instrucțiuni din partea organizatorului și dacă există persoane care încă așteaptă sumele achitate. Am precizat că nu solicit date personale ale cumpărătorilor, ci numai informații statistice și procedurale.

În lipsa unui răspuns, am revenit printr-un al doilea e-mail, transmis și către office@iabilet.ro. Am reamintit solicitarea inițială și am cerut din nou o poziție referitoare la biletele comercializate pentru festival.

Până la momentul redactării materialului, platforma nu transmisese un răspuns. Această lipsă de reacție nu înseamnă că iaBilet nu a efectuat rambursări sau că există, în mod cert, bani nerestituiți. Nu avem acces la evidența comenzilor, la numărul de bilete vândute sau la situația financiară a eventualelor retururi.

Documentarea confirmă vânzarea biletelor, dar nu permite stabilirea numărului de cumpărători afectați. Termenii și condițiile iaBilet descriu procedurile generale aplicabile anulărilor, iar platforma are și o pagină de ajutor pentru evenimente anulate. Aceste reguli generale nu confirmă însă ce procedură a fost aplicată concret în cazul Unforgettable Festival 2026.

ANPC, singura instituție care a răspuns solicitării Playtech

Pentru a afla dacă autoritățile au primit reclamații privind ediția din 2026, am contactat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Pe 9 septembrie am întrebat dacă instituția a înregistrat sesizări referitoare la anularea evenimentului, lipsa unei informări oficiale sau rambursarea biletelor.

Spre deosebire de organizator și de platforma de ticketing, ANPC a răspuns. Redăm mai jos, integral și fără modificări, mesajul Biroului de Presă:

Bună ziua,

În urma solicitării dvs., colegii noștri au verificat cazierul din 2019 până în prezent după CUI-ul operatorului economic și nu s-a găsit nimic.

În ceea ce privește reclamațiile, au fost identificate doar două reclamatii din 2025 (ambele nesolutionabile).

Aceste rezultate corespund cuvintelor cheie – Unforgettable Festival și UNITED MEDIA GROUP EUROPE.

Cu stimă, Biroul de Presă ANPC.

Răspunsul necesită câteva precizări. Potrivit verificării comunicate, ANPC nu a identificat în cazierul operatorului economic, pentru perioada 2019-9 septembrie 2026, înregistrări corespunzătoare CUI-ului căutat. Această informație nu reprezintă o evaluare generală a tuturor activităților companiei și nu exclude existența unor litigii sau sesizări adresate altor entități.

Instituția a identificat două reclamații din 2025, descrise drept nesoluționabile, fără să precizeze obiectul lor ori motivele pentru care nu au putut fi soluționate. Nu există, așadar, suficiente date pentru a afirma că aveau legătură cu biletele, cu rambursările sau cu organizarea festivalului. În răspuns nu sunt menționate reclamații din 2026, însă constatarea este limitată la verificarea descrisă de ANPC și la data efectuării ei.

Este importantă și distincția dintre o solicitare de presă și o reclamație individuală. E-mailul transmis de Playtech către ANPC a avut scop jurnalistic și nu a reprezentat o plângere depusă în numele unui cumpărător.

Ce se știe despre companie și ce nu demonstrează datele financiare

UNITED MEDIA GROUP EUROPE S.R.L. este o societate înființată în 2011, cu sediul în București, potrivit informațiilor publice agregate de Termene.ro. Firma figurează cu activități de interpretare artistică și spectacole și are CUI 28390949.

Datele financiare publice pot oferi context despre evoluția unei companii, dar nu pot demonstra singure motivul pentru care un eveniment nu a mai avut loc. Fără documente interne sau o declarație oficială, nu se poate afirma că ediția din 2026 a fost anulată din motive financiare.

Nu există suficiente informații publice pentru a stabili dacă organizatorul s-a confruntat cu probleme contractuale, dificultăți logistice, o schimbare de strategie sau alte circumstanțe. Tocmai de aceea, una dintre întrebările adresate companiei a vizat motivul concret al renunțării la ediția din 2026. Întrebarea a rămas fără răspuns.

Ce poți face dacă ai cumpărat un bilet pentru ediția din 2026

Dacă ai cumpărat un bilet, principala întrebare este dacă suma a fost rambursată, dacă documentul mai este valabil sau dacă există o procedură de transfer către ediția din 2027. În documentarea acestui material nu am identificat o informare oficială care să confirme transferul automat al biletelor.

Păstrează confirmarea comenzii, dovada plății și toată corespondența cu organizatorul ori platforma de ticketing. Poți verifica formularul de retur iaBilet și explicațiile platformei pentru evenimente anulate, apoi poți solicita în scris clarificarea statutului comenzii tale.

Dacă nu primești un răspuns și consideri că drepturile tale de consumator au fost afectate, poți transmite o reclamație către ANPC și poți atașa biletul, dovada plății și mesajele trimise. Situația fiecărui cumpărător poate fi diferită, iar instituția o va analiza pe baza documentelor furnizate.

Întrebările la care Unforgettable Festival nu a oferit încă un răspuns

La aproape două săptămâni de la primele încercări de contact, situația rămâne neclară. Ediția din 2026 a fost anunțată pentru 5 și 6 septembrie și au fost puse în vânzare bilete, însă evenimentul nu a mai avut loc, iar comunicarea oficială disponibilă în prezent se concentrează asupra ediției din 2027.

Rămân fără răspuns întrebări esențiale: de ce nu a mai avut loc ediția din 2026, când a fost luată decizia, dacă și când au fost informați cumpărătorii, câte bilete au fost vândute, câte au fost rambursate și dacă mai există persoane care așteaptă restituirea banilor. Aceste informații pot fi furnizate de organizator și, în limitele evidențelor sale, de platforma de ticketing.

Festivalul a demonstrat în 2025 că poate reuni un public numeros și artiști de renume internațional. Tocmai de aceea, dispariția ediției următoare din calendar, fără o explicație publică identificabilă, ridică întrebări legitime despre modul în care schimbarea a fost comunicată persoanelor care își planificaseră participarea.

Absența unui răspuns la solicitările presei nu constituie, în sine, dovada unei încălcări a legii. Tot astfel, lipsa informațiilor publice despre rambursări nu demonstrează că acestea nu au fost efectuate. Ceea ce se poate constata la 22 septembrie 2026 este că publicul nu are la dispoziție, prin canalele oficiale verificate, o explicație completă despre ediția din 2026 și despre situația biletelor comercializate pentru aceasta.

Playtech.ro rămâne deschis publicării unui punct de vedere oficial din partea UNITED MEDIA GROUP EUROPE S.R.L., a echipei Unforgettable Festival și a platformei iaBilet.ro. Orice răspuns ulterior care aduce informații verificabile despre motivele anulării, comunicarea către cumpărători și procedura de rambursare va fi inclus într-o actualizare a materialului.