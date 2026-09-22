INVESTIGAȚIE Unforgettable Festival, de la aproape 60.000 de spectatori la o ediție dispărută fără explicații. Ce s-a întâmplat cu festivalul din 2026 și cine răspunde pentru biletele vândute?
Unforgettable Festival a adus la București, în 2025, unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii, a strâns zeci de mii de spectatori și a promis să revină în 2026 cu o nouă ediție. Biletele au fost puse în vânzare, datele au fost anunțate, iar publicul avea toate motivele să creadă că festivalul va continua. Numai că, în weekendul în care muzica ar fi trebuit să răsune din nou în Capitală, evenimentul nu a mai avut loc. În prezent, site-ul oficial al festivalului promovează direct ediția din 2027, fără să ofere o explicație publică pentru dispariția celei din 2026.
Ce se întâmplă cu oamenii care au cumpărat bilete? De ce nu a mai avut loc evenimentul? A fost vorba despre o anulare definitivă sau despre o amânare? Și, mai ales, de ce nu există o comunicare oficială care să clarifice situația? Acestea sunt întrebările la care Playtech.ro a încercat să obțină răspunsuri timp de aproape două săptămâni. Am contactat organizatorul prin telefon, WhatsApp, Facebook, Instagram și e-mail, am încercat să discutăm cu responsabilul de marketing al festivalului și am solicitat informații platformei iaBilet.ro. Singurul răspuns concret primit până la momentul redactării acestui material a venit de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
De la succesul din 2025 la promisiunea unei noi ediții
În septembrie 2025, Unforgettable Festival transforma Piața Constituției din București într-o imensă scenă pentru muzică pop, operă și spectacole simfonice. Timp de trei zile, între 11 și 13 septembrie, publicul a urmărit artiști internaționali și români într-un eveniment construit în jurul întâlnirii dintre generații și stiluri muzicale diferite.
Prima seară i-a adus pe scenă pe Nikos Vertis și Andra, care au cântat împreună în fața unui public numeros, în ciuda ploii. Au urmat Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir și invitații săi, iar ultima zi i-a avut în program pe José Carreras, Katherine Jenkins, Arash, Loreen și Subcarpați. Nicole Cherry, Paula Seling și alte nume ale muzicii românești au completat experiența artistică. Playtech a relatat pe larg despre momentele ediției din 2025, despre concertul lui Nikos Vertis și chiar despre prețurile din interiorul festivalului.
Bilanțul prezentat după încheierea evenimentului a vorbit despre aproape 60.000 de participanți în cele trei zile. Cifra a fost comunicată public în urma festivalului și a fost preluată de presă; nu este un număr verificat de Playtech printr-un audit independent al biletelor validate. Dincolo de statistică, amploarea producției și numele artiștilor au consolidat imaginea unei ediții de succes.
La final, organizatorii anunțau deja continuarea proiectului. Următoarea ediție urma să aibă loc pe 5 și 6 septembrie 2026, iar abonamentele fuseseră puse în vânzare. Nu era vorba doar despre o intenție vagă: publicul primise date concrete, o identitate de promovare și posibilitatea de a plăti pentru participare.
Ce se anunțase pentru Unforgettable Festival 2026
Ediția din 2026 urma să se desfășoare în weekendul 5-6 septembrie, sub denumirea „The Next Chapter”. Pagina de vânzare iaBilet dedicată evenimentului afișa abonamente pentru cele două zile, iar festivalul apărea și în calendare publice de evenimente din București.
În privința artiștilor, situația este mai puțin clară. Unele platforme și materiale editoriale au asociat ediției din 2026 nume precum Andrea Bocelli, José Carreras, Gheorghe Zamfir, Katherine Jenkins, Loreen, Arash și Nikos Vertis. Aceasta era însă, în esență, lista principalilor artiști ai ediției din 2025. În absența unor confirmări oficiale individuale, prezența acestor nume în listări nu dovedește că existau contracte sau recitaluri stabilite pentru 2026.
Inclusiv într-un ghid Playtech pentru weekendul 4-6 septembrie 2026, am scris despre festival, pentru că nu era nimic anulat oficial. Verificările realizate pentru prezenta investigație nu au identificat însă suficiente dovezi oficiale pentru a confirma că artiștii menționați urmau să cânte efectiv în 2026.
Cu alte cuvinte, evenimentul avea date anunțate, bilete puse în vânzare și o campanie care îl prezenta drept următorul capitol al festivalului, dar un program artistic oficial complet nu a putut fi confirmat. Această diferență este importantă: un nume preluat într-un calendar de evenimente nu poate fi tratat drept artist contractat fără o confirmare din partea organizatorului sau a echipei sale.
Festivalul nu a mai avut loc, iar promovarea a trecut direct la 2027
Weekendul 5-6 septembrie 2026 a trecut fără ca Unforgettable Festival să se desfășoare conform programului anunțat. În prezent, pagina oficială promovează o nouă ediție programată pentru 4 și 5 septembrie 2027. Aceasta este prezentată tot sub formula „The Next Chapter”, folosită anterior pentru ediția din 2026.
Pe site-ul oficial se găsesc informații despre 2027 și imagini retrospective de la festival, însă nu am identificat un comunicat public care să explice ce s-a întâmplat cu ediția din 2026, motivele pentru care aceasta nu a mai avut loc sau procedura aplicată biletelor deja cumpărate. Nici pagina oficială de ticketing nu mai afișează în prezent un eveniment viitor.
Lipsa explicațiilor a devenit vizibilă și pe pagina de Facebook a Unforgettable Festival. În comentariile la această postare, utilizatori au început să întrebe ce s-a întâmplat cu evenimentul din anul precedent și cu biletele cumpărate. Aceste reacții arată existența unor întrebări publice, dar nu permit stabilirea numărului de persoane afectate și nici a situației rambursărilor.
Nu am identificat nici o informare oficială potrivit căreia biletele cumpărate pentru 2026 ar fi fost transferate automat la ediția din 2027. În lipsa unei comunicări exprese, simpla anunțare a noului eveniment nu poate fi interpretată ca o garanție că un bilet vechi rămâne valabil.
Cine se află în spatele festivalului și ce s-a întâmplat după primul apel
Potrivit regulamentului oficial al ediției din 2025, organizatorul Unforgettable Festival este UNITED MEDIA GROUP EUROPE S.R.L., societate cu CUI 28390949. Compania poate fi identificată și în baza de date Termene.ro. Pentru a afla ce s-a întâmplat cu ediția din 2026, Playtech a apelat numărul de telefon asociat companiei.
La telefon a răspuns o doamnă căreia i-am explicat că sunt jurnalistă la Playtech.ro și că pregătesc un material despre festivalul care nu a mai avut loc. I-am transmis că doresc să aflu motivele anulării și ce urmează să se întâmple cu persoanele care au cumpărat bilete. Mi-a spus că va transmite numele și numărul meu de telefon departamentului de marketing, iar cineva mă va contacta.
Apelul a avut loc cu aproape două săptămâni înaintea publicării acestui material, însă nu am mai fost contactată de niciun reprezentant al companiei. Nu am primit un telefon, un mesaj sau o propunere de discuție cu persoana responsabilă de comunicarea festivalului.
Am revenit ulterior cu un mesaj pe WhatsApp, în care am reamintit discuția telefonică și promisiunea că voi fi contactată de un coleg de la marketing. Am întrebat când aș putea primi răspunsul promis. Până la momentul redactării articolului, mesajul nu a primit răspuns.
Istoricul apelurilor arată și tentativa ulterioară de a relua legătura. Captura este inclusă ca dovadă a demersului jurnalistic; existența unui apel nepreluat nu demonstrează, singură, un refuz intenționat de a răspunde.
Am contactat responsabilul de marketing al festivalului
În lipsa unui răspuns din partea companiei, am încercat să identific persoana care se ocupă de comunicarea și promovarea Unforgettable Festival. Am ajuns astfel la Octavian Maier, prezentat public în legătură cu activitatea de marketing a proiectului.
Pe 9 septembrie i-am transmis un mesaj pe Facebook Messenger. M-am prezentat, am explicat că pregătesc un articol despre ediția din 2026 și am solicitat fie o scurtă poziție oficială, fie datele persoanei care poate clarifica situația. Am menționat și anunțul pentru 2027, tocmai pentru ca materialul să includă perspectiva organizatorilor asupra viitorului festivalului.
Mesajul a fost livrat, însă până la momentul redactării nu am primit un răspuns și nici o redirecționare către un alt reprezentant. Faptul că un mesaj nu a primit răspuns nu dovedește că destinatarul l-a citit ori că a refuzat deliberat dialogul. Cert este doar că această cale de contact nu a adus clarificările cerute.
E-mailuri, Facebook și Instagram. Răspunsul primit a fost unul automat
Am trimis o solicitare oficială la contact@unforgettablefestival.com în 9 septembrie. În mesaj am cerut răspunsuri la cinci întrebări: care au fost motivele pentru care evenimentul nu a mai avut loc, când a fost luată decizia, de ce nu a fost comunicată public, ce s-a întâmplat cu biletele cumpărate și dacă acestea au vreo legătură cu ediția din 2027.
Organizatorilor le-a fost oferită posibilitatea de a transmite o declarație scrisă sau de a participa la un scurt interviu. Până la 22 septembrie 2026, solicitarea nu primise răspuns.
Am încercat și canalele de social media. Pe Facebook Messenger am explicat că, din informațiile publice disponibile, ediția din 2026 nu a mai avut loc, în timp ce promovarea se concentrează deja asupra anului 2027. Am solicitat o declarație oficială și am subliniat că scopul materialului este prezentarea corectă a situației.
Pe Instagram a venit rapid un răspuns, însă a fost un mesaj standard. Contul festivalului mulțumea pentru contact și anunța că echipa va răspunde în cel mai scurt timp, trimițând totodată către site și secțiunea de întrebări frecvente.
O explicație concretă despre ediția din 2026 nu a venit ulterior. Toate aceste demersuri au urmărit obținerea poziției oficiale înainte de publicare. Nu au fost cerute contracte confidențiale sau documente interne, ci informații de interes public despre un eveniment anunțat, promovat și pentru care au fost puse în vânzare bilete.
Ce s-a întâmplat cu biletele. Întrebările trimise către iaBilet
În paralel cu încercările de a contacta organizatorul, am solicitat informații platformei iaBilet.ro, prin intermediul căreia au fost comercializate biletele pentru ediția din 2026. Pe 9 septembrie am transmis un e-mail la adresele contact@iabilet.ro și info@iabilet.ro.
Am întrebat dacă platforma a primit cereri de rambursare, dacă procesul de restituire a banilor a fost inițiat, dacă au existat instrucțiuni din partea organizatorului și dacă există persoane care încă așteaptă sumele achitate. Am precizat că nu solicit date personale ale cumpărătorilor, ci numai informații statistice și procedurale.
În lipsa unui răspuns, am revenit printr-un al doilea e-mail, transmis și către office@iabilet.ro. Am reamintit solicitarea inițială și am cerut din nou o poziție referitoare la biletele comercializate pentru festival.
Până la momentul redactării materialului, platforma nu transmisese un răspuns. Această lipsă de reacție nu înseamnă că iaBilet nu a efectuat rambursări sau că există, în mod cert, bani nerestituiți. Nu avem acces la evidența comenzilor, la numărul de bilete vândute sau la situația financiară a eventualelor retururi.
Documentarea confirmă vânzarea biletelor, dar nu permite stabilirea numărului de cumpărători afectați. Termenii și condițiile iaBilet descriu procedurile generale aplicabile anulărilor, iar platforma are și o pagină de ajutor pentru evenimente anulate. Aceste reguli generale nu confirmă însă ce procedură a fost aplicată concret în cazul Unforgettable Festival 2026.
ANPC, singura instituție care a răspuns solicitării Playtech
Pentru a afla dacă autoritățile au primit reclamații privind ediția din 2026, am contactat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Pe 9 septembrie am întrebat dacă instituția a înregistrat sesizări referitoare la anularea evenimentului, lipsa unei informări oficiale sau rambursarea biletelor.
Spre deosebire de organizator și de platforma de ticketing, ANPC a răspuns. Redăm mai jos, integral și fără modificări, mesajul Biroului de Presă:
Bună ziua,
În urma solicitării dvs., colegii noștri au verificat cazierul din 2019 până în prezent după CUI-ul operatorului economic și nu s-a găsit nimic.
În ceea ce privește reclamațiile, au fost identificate doar două reclamatii din 2025 (ambele nesolutionabile).
Aceste rezultate corespund cuvintelor cheie – Unforgettable Festival și UNITED MEDIA GROUP EUROPE.
Cu stimă, Biroul de Presă ANPC.
Răspunsul necesită câteva precizări. Potrivit verificării comunicate, ANPC nu a identificat în cazierul operatorului economic, pentru perioada 2019-9 septembrie 2026, înregistrări corespunzătoare CUI-ului căutat. Această informație nu reprezintă o evaluare generală a tuturor activităților companiei și nu exclude existența unor litigii sau sesizări adresate altor entități.
Instituția a identificat două reclamații din 2025, descrise drept nesoluționabile, fără să precizeze obiectul lor ori motivele pentru care nu au putut fi soluționate. Nu există, așadar, suficiente date pentru a afirma că aveau legătură cu biletele, cu rambursările sau cu organizarea festivalului. În răspuns nu sunt menționate reclamații din 2026, însă constatarea este limitată la verificarea descrisă de ANPC și la data efectuării ei.
Este importantă și distincția dintre o solicitare de presă și o reclamație individuală. E-mailul transmis de Playtech către ANPC a avut scop jurnalistic și nu a reprezentat o plângere depusă în numele unui cumpărător.
Ce se știe despre companie și ce nu demonstrează datele financiare
UNITED MEDIA GROUP EUROPE S.R.L. este o societate înființată în 2011, cu sediul în București, potrivit informațiilor publice agregate de Termene.ro. Firma figurează cu activități de interpretare artistică și spectacole și are CUI 28390949.
Datele financiare publice pot oferi context despre evoluția unei companii, dar nu pot demonstra singure motivul pentru care un eveniment nu a mai avut loc. Fără documente interne sau o declarație oficială, nu se poate afirma că ediția din 2026 a fost anulată din motive financiare.
Nu există suficiente informații publice pentru a stabili dacă organizatorul s-a confruntat cu probleme contractuale, dificultăți logistice, o schimbare de strategie sau alte circumstanțe. Tocmai de aceea, una dintre întrebările adresate companiei a vizat motivul concret al renunțării la ediția din 2026. Întrebarea a rămas fără răspuns.
Ce poți face dacă ai cumpărat un bilet pentru ediția din 2026
Dacă ai cumpărat un bilet, principala întrebare este dacă suma a fost rambursată, dacă documentul mai este valabil sau dacă există o procedură de transfer către ediția din 2027. În documentarea acestui material nu am identificat o informare oficială care să confirme transferul automat al biletelor.
Păstrează confirmarea comenzii, dovada plății și toată corespondența cu organizatorul ori platforma de ticketing. Poți verifica formularul de retur iaBilet și explicațiile platformei pentru evenimente anulate, apoi poți solicita în scris clarificarea statutului comenzii tale.
Dacă nu primești un răspuns și consideri că drepturile tale de consumator au fost afectate, poți transmite o reclamație către ANPC și poți atașa biletul, dovada plății și mesajele trimise. Situația fiecărui cumpărător poate fi diferită, iar instituția o va analiza pe baza documentelor furnizate.
Întrebările la care Unforgettable Festival nu a oferit încă un răspuns
La aproape două săptămâni de la primele încercări de contact, situația rămâne neclară. Ediția din 2026 a fost anunțată pentru 5 și 6 septembrie și au fost puse în vânzare bilete, însă evenimentul nu a mai avut loc, iar comunicarea oficială disponibilă în prezent se concentrează asupra ediției din 2027.
Rămân fără răspuns întrebări esențiale: de ce nu a mai avut loc ediția din 2026, când a fost luată decizia, dacă și când au fost informați cumpărătorii, câte bilete au fost vândute, câte au fost rambursate și dacă mai există persoane care așteaptă restituirea banilor. Aceste informații pot fi furnizate de organizator și, în limitele evidențelor sale, de platforma de ticketing.
Festivalul a demonstrat în 2025 că poate reuni un public numeros și artiști de renume internațional. Tocmai de aceea, dispariția ediției următoare din calendar, fără o explicație publică identificabilă, ridică întrebări legitime despre modul în care schimbarea a fost comunicată persoanelor care își planificaseră participarea.
Absența unui răspuns la solicitările presei nu constituie, în sine, dovada unei încălcări a legii. Tot astfel, lipsa informațiilor publice despre rambursări nu demonstrează că acestea nu au fost efectuate. Ceea ce se poate constata la 22 septembrie 2026 este că publicul nu are la dispoziție, prin canalele oficiale verificate, o explicație completă despre ediția din 2026 și despre situația biletelor comercializate pentru aceasta.
Playtech.ro rămâne deschis publicării unui punct de vedere oficial din partea UNITED MEDIA GROUP EUROPE S.R.L., a echipei Unforgettable Festival și a platformei iaBilet.ro. Orice răspuns ulterior care aduce informații verificabile despre motivele anulării, comunicarea către cumpărători și procedura de rambursare va fi inclus într-o actualizare a materialului.