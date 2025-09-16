Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV

Weekendul trecut, centrul Bucureștiului a răsunat pe acorduri de operă și pe ritmuri neașteptate, căci Unforgettable Festival, desfășurat în Piața Constituției, a adunat zeci de mii de oameni la momente memorabile – de la cei mai cunoscuți tenori ai lumii, până la energia trupei Subcarpați. Cum s-au văzut toate astea din public și care au fost surprizele ultimelor două seri poți afla din rândurile de mai jos. Iar dacă te tentează experiența, să știi că abonamentele pentru 5 și 6 septembrie 2026 sunt deja la vânzare.

Andrea Bocelli și Jose Carerras au urcat pe scena din Piața Constituției, la Unforgettable Festival

Între 11 și 13 septembrie, Piața Constituției a fost gazda celui mai mare festival pop-simfonic din România. În cele trei zile, aproape 60.000 de oameni au trăit momente cum rar îți poți imagina.

Prima seară i-a adus pe scenă pe Nikos Vertis și pe Andra. Artistul grec a făcut show fără să țină cont de ploaia care nu s-a oprit aproape deloc, iar Andra i s-a alăturat pentru un spectacol de zile mari. Au cântat împreună în română, iar asta nu a fost singura surpriză – dar despre asta am povestit deja aici.

Au urmat apoi alte două zile pline, care au început de data aceasta încă de la ora 15:00, odată cu deschiderea porților. Și au fost două seri ale legendelor. Vineri a fost dedicată maestrului Gheorghe Zamfir.

Nicole Cherry a deschis seara așa cum nu o mai văzuse nimeni până acum: într-o variantă simfonică, alături de Orchestra Operei Naționale București și tenorul Daniel Jinga.

Momentul mult așteptat a venit însă odată cu apariția lui Gheorghe Zamfir. Așa cum a spus și Mihai Morar, co-prezentatorul festivalului, maestrul „a adus soarele”. Și nu e doar o metaforă: în câteva secunde de la intrarea lui pe scenă, norii s-au risipit și ploaia s-a oprit până la finalul festivalului.

Gheorghe Zamfir a „furat” publicului lacrimi și aplauze îndelungi

Zamfir a cântat alături de invitați de seamă: Paula Seling, pianistul și dirijorul Giora Linenberg, naista Daniela-Ioana Ghiță, Trei Tenori Ieșeni, soprana Rodica Anghelescu, corul Allegretto și mulți alții. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost omagiul adus compozitorului Eugen Doga, prin celebra piesă „Vals (Dulcea și tandra mea fiară)”, interpretată de Paula Seling și Giora Linenberg. Publicul a rămas cu respirația tăiată și la „Doina de jale”, piesa prin care Zamfir și-a omagiat bunul prieten, Sergiu Celibidache.

În plus, ediția de anul acesta a adus și o premieră: două distincții decernate chiar pe scena festivalului – una pentru Gheorghe Zamfir, oferită de primarul interimar al Capitalei, și cealaltă pentru Daniel Jinga.

Andrea Bocelli, fără filmări și fotografii

Anunțat inițial la ora 20:00, Andrea Bocelli a urcat pe scenă cu o întârziere de jumătate de oră. Odată cu anunțul că nu sunt permise înregistrările foto și video, s-au auzit primele nemulțumiri din public. Dar adevărul este că, pe parcurs, puțini au mai ținut cont de această cerință. Oamenii și-au dorit să surprindă măcar câteva clipe cu telefoanele lor, iar nimeni nu i-ar fi putut condamna pentru asta – emoțiile erau prea mari ca să nu rămână cu o amintire personală.

Spectacolul lui Bocelli a fost împărțit în două părți. În prima, sala a răsunat cu arii celebre precum „La donna è mobile” și „La Traviata”, interpretate cu aceeași forță care l-a făcut un nume cunoscut pe toate continentele. A doua parte a fost ceva mai ritmată și a adus-o pe scenă pe artista pop Andrea Lykke, care a ridicat publicul în picioare cu „Stand Up” – o interpretare descrisă simplu drept „piele de găină”.

Ea a rămas alături de marele artist și pentru alte melodii, completând un tablou muzical neașteptat de versatil. Până la final, publicul a mai avut parte și de coloana sonoră „Pirates of the Caribbean” și, bineînțeles, de piesa care a scris istorie – „Con te partirò”.

Andrea Bocelli i-a făcut pe oameni să uite de tot ce era în jur. Unii au rămas nemișcați pe scaune, alții au stat în picioare, iar câțiva chiar s-au așezat pe jos, lângă gardurile de protecție, doar ca să nu deranjeze privirea celor din spate. Totul s-a încheiat cu aplauze puternice și îndelungi.

Momente unice la Unforgettable Festival: „Sunt încântată pentru mine și pentru fata mea”

Între momente, am stat de vorbă cu câțiva spectatori. O mamă și fiica ei au trăit fiecare clipă cu intensitate – au ascultat cu ochii închiși, au schimbat impresii între piese și s-au bucurat ca și cum ar fi fost un secret doar al lor:

„Sunt încântată pentru mine și pentru fata mea, că e primul contact cu opera și îi place. Mă bucur. O să continuăm, cu siguranță. Andrea Bocelli e un nume, toată lumea cred că îl știe. Cântă absolut fantastic, atmosfera e minunată. E o ocazie unică. Suntem fericite că suntem aici, Apreciem, într-adevăr, ne simțim minunat și vom reveni, cu siguranță”, ne-a spus aceasta.

Nici lipsa locurilor nu le-a stricat seara altor spectatoare. Deși le-au găsit ocupate, s-au așezat pe jos și au rămas cu zâmbetul pe buze: „Sunt ocupate și nu mă duceam că să deranjez. Concertul merită”.

O altă spectatoare a rezumat simplu și direct: „Un concert foarte frumos, extraordinar”, ne-a spus. Totuși, ea a avut și o mică nemulțumire: „Când a cântat corul Alegretto, nu știu ce s-a întâmplat, probabil că a fost o problemă tehnică, dar nu s-a auzit.” Însă, cum se întâmplă la spectacolele live, unele situații tehnice mai apar, oricât și-ar dori organizatorii să le evite.

Și totuși, în ciuda acestor detalii, publicul a plecat cu aceeași impresie: că au luat parte la un moment unic, de neratat, cu unul dintre cei mai mari artiști ai lumii.

Seara trei la Unforgettable Festival: Jose Carreras ținut pe scenă de valuri de aplauze

Seara cu numărul trei la Unforgettable Festival a pornit cu energie pur românească, în stil Subcarpați. Trupa a adus pe scenă o interpretare modernă a folclorului, împletită cu forța Corului și Orchestrei Operei Naționale. Piese ca „Dă-i foale” și „Frunzuliță, iarbă deasă” au răsunat cu atâta intensitate, încât distracția s-a simțit nu doar în fața scenei, ci și dincolo de garduri, unde oameni stăteau în picioare, trăind muzica la fel de intens.

Dar momentul care a ridicat cu adevărat seara la rang de istorie a început la ora 19:04. Jose Carreras, unul dintre cei mai iubiți tenori ai lumii, a pășit pe scenă alături de mezzosoprana galeză Katherine Jenkins. Emoția s-a simțit în aer, iar aplauzele au venit în valuri. Programul prevedea ca la 20:20 să urmeze Arash, însă publicul nu l-a lăsat pe Carreras să plece. Minute în șir, trei rânduri de aplauze și ovații au umplut Piața Constituției, atât de intense încât au întrecut chiar și reacția de la Andrea Bocelli. Cei doi artiști au revenit pe scenă, cântând din nou, parcă prinși și ei în magia pe care o crease publicul.

Arash a transformat festivalul într-o mare petrecere

Și, după emoție, a venit rândul distracției. Arash, artistul născut în Iran și crescut în Suedia, a urcat pe scenă cu o energie debordantă. A mărturisit că are mulți prieteni în România și a încercat chiar să vorbească în română – spre deliciul publicului, mai ales când, în loc de „Mulțumesc”, a spus cu un zâmbet larg „Multotesc”. Când au început piesele „Boro, boro”, „Broken Angel” sau „On est la”, nimeni nu a mai stat pe scaun. De la mic la mare, toată lumea a dansat, s-a bucurat și a cântat împreună cu el. Arash a încheiat seara declarându-și iubirea pentru București și România, recunoscând că vine des aici pentru a lucra într-un studio de înregistrări.

Loreen, cea mai spectaculoasă intrare

Finalul festivalului a fost pus sub semnul electrizant al lui Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, în 2012 și 2013. Artista a avut, fără îndoială, cea mai spectaculoasă intrare de pe toată scena Unforgettable. Atmosfera era pregătită să explodeze, doar că momentul ei a venit cu o oră întârziere. Recitalul a început abia la 22:40 și, din păcate, o parte dintre spectatori s-au ridicat de pe scaune și au plecat grăbiți, încercând să prindă ultimul metrou. Cei care au rămas, însă, au avut parte de o apariție memorabilă, cu energia intensă și magnetismul care au făcut-o celebră pe marile scene ale lumii.

Biletele pentru anul viitor s-au pus în vânzare

Un lucru e sigur: Unforgettable Festival și-a onorat din plin numele – a fost, cu adevărat, „de neuitat”. Cei care au venit anul acesta sau la ediția trecută s-au convins deja. Iar pentru cei care încă se gândesc, vestea bună e că abonamentele pentru ediția din 2026 sunt deja disponibile.