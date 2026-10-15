Profesorii cer să scape de verificarea dosarelor pentru bursele sociale. Cine ar urma să preia această sarcină: „Dascălii nu sunt inspectori fiscali”
Verificarea veniturilor familiilor care solicită burse sociale ar trebui să treacă de la școli la direcțiile de asistență socială din primării, cer cele două mari federații sindicale din învățământul preuniversitar. FSLI și Federația „Spiru Haret” susțin că profesorii pierd timp destinat elevilor pentru a analiza documente financiare și solicită o modificare legislativă. Transferul reprezintă, deocamdată, o solicitare a sindicatelor, nu o măsură adoptată.
Cine ar trebui să verifice dosarele pentru bursele sociale
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis joi, 15 octombrie, că evaluarea dosarelor financiare nu ar trebui să rămână în responsabilitatea unităților de învățământ. Cele două organizații propun ca această activitate să fie preluată de autoritățile locale, prin structurile de asistență socială.
În comunicatul publicat de Agerpres, sindicaliștii contestă obligația școlilor de a verifica veniturile familiilor vulnerabile prin accesarea platformei ANAF. Aceștia consideră că sarcina depășește rolul educațional al profesorilor și învățătorilor.
„Este inacceptabil ca profesorii şi învăţătorii să fie transformaţi în funcţionari care procesează date financiare şi evaluează dosare de asistenţă socială. Obligaţia ca unităţile de învăţământ să acceseze platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor vulnerabile este o sarcină complet atipică pentru fişa postului unui dascăl şi pentru misiunea şcolii”, transmit federațiile.
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Sindicatele reclamă timpul pierdut și responsabilitatea pentru datele personale
Problema ridicată de reprezentanții profesorilor privește atât volumul de muncă administrativă, cât și responsabilitatea pentru informațiile financiare ale familiilor. În opinia lor, verificarea solicitărilor de sprijin social reduce timpul disponibil pentru pregătirea lecțiilor și lucrul cu elevii.
„Mai grav, această procedură răpeşte un timp preţios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor şi actului educaţional, expunând, în acelaşi timp, cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal (GDPR)”, se arată în comunicat.
Federațiile afirmă că au cerut deja Ministerului Educației să găsească o soluție pentru degrevarea personalului. Răspunsul primit la 30 septembrie este descris de acestea drept unul „strict birocratic”, deoarece ar justifica menținerea atribuțiilor actuale fără să propună transferarea lor.
Ce le-a răspuns Ministerul Educației
Potrivit relatării sindicatelor, ministerul consideră că verificarea datelor reprezintă o obligație de serviciu a diriginților și a Comisiei de management al burselor. Instituția ar fi susținut și că prelucrarea datelor în acest scop este legală, poziție pe care federațiile o contestă din perspectiva responsabilităților atribuite profesorilor.
„În loc să caute soluţii pentru degrevarea angajaţilor din învăţământ, ministerul se justifică afirmând că verificarea acestor date este o simplă obligaţie de serviciu a diriginţilor şi a Comisiei de management al burselor, susţinând că prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context nu ar comporta riscuri şi este perfect legală. Dascălii nu sunt însă nici asistenţi sociali, nici inspectori fiscali”, precizează organizațiile sindicale.
Cele două federații invocă și un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în 2024, despre care afirmă că recomanda transferul gestionării burselor sociale către administrațiile locale. Solicitarea lor vizează, așadar, schimbarea responsabilității administrative, nu eliminarea sprijinului destinat elevilor vulnerabili.
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Ce înseamnă solicitarea pentru părinți și elevi
Comunicatul nu anunță o procedură nouă de depunere a dosarelor și nici o dată de la care primăriile ar prelua verificările. Dacă ai un copil pentru care soliciți bursă socială, cererea sindicatelor nu înlocuiește instrucțiunile și termenele comunicate de școală.
Federațiile cer Ministerului Educației și viitorului ministru să trateze schimbarea ca pe o prioritate. Pentru mutarea atribuțiilor la direcțiile de asistență socială, acestea solicită expres o intervenție legislativă.
„Din acest motiv, solicităm public şi ferm Ministerului Educaţiei şi viitorului ministru să renunţe la justificările sterile şi să vină de urgenţă cu o modificare legislativă. Evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale trebuie trecută la autorităţile locale, prin direcţiile de asistenţă socială din cadrul primăriilor”, transmit sindicaliștii.