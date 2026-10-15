Palatul Telefoanelor de pe Calea Victoriei este de vânzare. Prețul cerut pentru clădirea care a adus aerul New York-ului în București

Clădirea a ajuns în portofoliul Orange în contextul preluării fostelor operațiuni Telekom Romania Communications și al fuziunii juridice dintre Orange Romania și Orange Romania Communications.

Nu este, de altfel, prima dată când Palatul Telefoanelor este pregătit pentru vânzare. În urmă cu aproximativ un deceniu, imobilul fusese ofertat inclusiv pe OLX, iar ANCOM analizase posibilitatea achiziției, dar a renunțat ulterior.

Mai recent, planurile păreau să meargă într-o altă direcție. Palatul a fost redeschis după modernizare, Orange urmărind să își grupeze echipele din București în acesta și în clădirea Tandem din apropiere.

Un zgârie-nori pe Calea Victoriei anilor ’30

Povestea Palatului Telefoanelor începe în septembrie 1931, când au demarat lucrările de construcție. Proiectul a fost realizat de arhitectul american Louis Seabury Weeks, iar arhitectul român Edmond Van Saanen-Algi s-a ocupat de punerea sa în aplicare și de detalii.

La finalizarea sa, în 1933, clădirea avea 52 de metri înălțime, subsol, parter, mezanin și 11 etaje. În Bucureștiul acelor ani, silueta sa verticală era spectaculoasă.

Palatul venea cu o estetică inspirată de modernismul occidental și de zgârie-norii americani. Fațada simplificată și structura sa modernă contrastau puternic cu arhitectura mult mai ornamentată care domina Calea Victoriei.

Importanța noii construcții era însă mai mult decât arhitecturală. Palatul trebuia să fie centrul unei tehnologii care schimba radical modul în care oamenii comunicau, iar la inaugurarea oficială din 24 aprilie 1933 a participat Regele Carol al II-lea.