Invenția care îți transformă bicicleta obișnuită într-una electrică în trei secunde. Are autonomie promisă de 90 km

Cum funcționează motorul electric care nu are nevoie de un lanț suplimentar

Spre deosebire de sistemele convenționale, Spiny 2 nu înlocuiește roata și nu introduce un motor în butucul acesteia. Propulsia este transmisă prin frecare, cu ajutorul unei role care intră în contact cu anvelopa din spate.

Senzorii de cadență și viteză detectează momentul în care biciclistul începe să pedaleze. Motorul coboară automat rola pe anvelopă și oferă asistență după aproximativ 0,25 secunde. Când pedalarea încetează, rola se ridică, reducând rezistența suplimentară la rulare.

Întregul ansamblu cântărește aproximativ 2,2 kilograme, incluzând bateria de 266 Wh. Aceasta poate fi reîncărcată prin USB-C Power Delivery, fără necesitatea unui încărcător voluminos dedicat, cu condiția ca sursa de alimentare să asigure parametrii necesari.

Sistemul oferă cinci niveluri de asistență, selectabile din aplicația pentru smartphone sau cu ajutorul unei telecomenzi Bluetooth opționale, montată pe ghidon. Rezistența la apă și praf este certificată IP65, ceea ce înseamnă protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă, nu posibilitatea scufundării.

Producătorul promite o autonomie de până la 90 de kilometri în condiții ideale. Această valoare trebuie interpretată cu atenție: autonomia reală depinde de greutatea biciclistului, relief, viteză și nivelul de asistență. Capacitatea relativ modestă a bateriei sugerează că atingerea distanței maxime presupune un aport muscular substanțial.

Ce avantaje ar avea pentru bicicliștii din România și care sunt limitele

Pentru piețele europene, versiunea destinată circulației obișnuite este limitată la o putere nominală de 250 W și asistență electrică până la 25 km/h. Acești parametri corespund configurației uzuale a bicicletelor electrice asistate la pedalare în Uniunea Europeană.

Din perspectiva utilizării în România, un asemenea dispozitiv ar putea fi util pentru naveta zilnică din București, Cluj-Napoca, Brașov sau alte orașe unde traseele combină porțiuni plate cu urcări. Posibilitatea detașării rapide este interesantă și pentru persoanele care își lasă bicicleta în spații comune, unde furtul componentelor reprezintă o preocupare.