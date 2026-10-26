Invenția care îți transformă bicicleta obișnuită într-una electrică în trei secunde. Are autonomie promisă de 90 km
Pentru cine folosește bicicleta zilnic, trecerea la un model electric vine cu o dilemă financiară și practică. O bicicletă bună poate funcționa impecabil ani întregi, dar un motor electric ar face deplasările urbane și urcările considerabil mai ușoare. Înlocuirea întregului vehicul nu este întotdeauna justificată, iar kiturile clasice de conversie presupun adesea modificări mecanice importante.
Spiny 2 propune o soluție diferită: un ansamblu compact care conține motorul și bateria, se fixează pe bicicleta existentă și poate fi îndepărtat aproape instantaneu. Producătorul susține că montarea unității detașabile durează numai trei secunde, după instalarea inițială a suporturilor și senzorilor. Dispozitivul a fost prezentat printr-o campanie de finanțare participativă pe Kickstarter.
Cum funcționează motorul electric care nu are nevoie de un lanț suplimentar
Spre deosebire de sistemele convenționale, Spiny 2 nu înlocuiește roata și nu introduce un motor în butucul acesteia. Propulsia este transmisă prin frecare, cu ajutorul unei role care intră în contact cu anvelopa din spate.
Senzorii de cadență și viteză detectează momentul în care biciclistul începe să pedaleze. Motorul coboară automat rola pe anvelopă și oferă asistență după aproximativ 0,25 secunde. Când pedalarea încetează, rola se ridică, reducând rezistența suplimentară la rulare.
Întregul ansamblu cântărește aproximativ 2,2 kilograme, incluzând bateria de 266 Wh. Aceasta poate fi reîncărcată prin USB-C Power Delivery, fără necesitatea unui încărcător voluminos dedicat, cu condiția ca sursa de alimentare să asigure parametrii necesari.
Sistemul oferă cinci niveluri de asistență, selectabile din aplicația pentru smartphone sau cu ajutorul unei telecomenzi Bluetooth opționale, montată pe ghidon. Rezistența la apă și praf este certificată IP65, ceea ce înseamnă protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă, nu posibilitatea scufundării.
Producătorul promite o autonomie de până la 90 de kilometri în condiții ideale. Această valoare trebuie interpretată cu atenție: autonomia reală depinde de greutatea biciclistului, relief, viteză și nivelul de asistență. Capacitatea relativ modestă a bateriei sugerează că atingerea distanței maxime presupune un aport muscular substanțial.
Ce avantaje ar avea pentru bicicliștii din România și care sunt limitele
Pentru piețele europene, versiunea destinată circulației obișnuite este limitată la o putere nominală de 250 W și asistență electrică până la 25 km/h. Acești parametri corespund configurației uzuale a bicicletelor electrice asistate la pedalare în Uniunea Europeană.
Din perspectiva utilizării în România, un asemenea dispozitiv ar putea fi util pentru naveta zilnică din București, Cluj-Napoca, Brașov sau alte orașe unde traseele combină porțiuni plate cu urcări. Posibilitatea detașării rapide este interesantă și pentru persoanele care își lasă bicicleta în spații comune, unde furtul componentelor reprezintă o preocupare.
Totuși, sistemul nu este universal. Sunt vizate numeroase biciclete de oraș, șosea, trekking și hibride, însă modelele cu suspensie spate sunt excluse. De asemenea, un apărător clasic de noroi pentru roata din spate poate deveni incompatibil cu mecanismul de propulsie.
Contactul direct cu anvelopa introduce alte compromisuri. Presiunea corectă a pneului, uzura cauciucului și aderența în condiții de umezeală pot influența funcționarea unui mecanism care transmite forța prin frecare, nu printr-o transmisie mecanică dedicată.
Spiny 2 este deocamdată un proiect finanțat prin Kickstarter, cu livrări estimate pentru aprilie 2027. Termenul nu este garantat, iar performanțele comunicate nu trebuie confundate cu rezultatele unor teste independente.
Dacă producătorul reușește să transforme promisiunile într-un produs fiabil, accesoriul ar putea deveni o alternativă interesantă pentru cei care își doresc ocazional asistență electrică fără să renunțe la bicicleta pe care o folosesc deja.