Meta, în centrul unui nou scandal. BBC susține că Instagram a afișat reclame care promovau materiale cu abuzuri asupra copiilor

Investigația BBC: reclame cu termeni expliciți au trecut de filtrele Meta

Jurnaliștii BBC au identificat reclame care conțineau expresii explicite precum „rape video” sau „child video”. Acestea redirecționau utilizatorii către canale private de pe Telegram, unde, potrivit investigației, materialele puteau fi cumpărate la prețuri foarte mici.

Descoperirea este cu atât mai sensibilă cu cât Meta anunțase recent că își bazează tot mai mult procesele de moderare pe sisteme de inteligență artificială, reducând dependența de moderatorii umani.

Cazul sugerează că actualele mecanisme automate nu reușesc întotdeauna să detecteze și să blocheze conținutul sau reclamele care încalcă grav regulile platformei.

Autoritățile din India cer explicații urgente

În urma publicării investigației, Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației a transmis o notificare oficială către Meta, solicitând eliminarea imediată a tuturor reclamelor și conținutului care promovează materiale ce implică exploatarea sexuală a minorilor.

Totodată, companiei i-a fost cerută o explicație detaliată privind modul în care astfel de reclame au fost aprobate și distribuite pe Instagram.

India este una dintre țările cu cele mai multe raportări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, fiind depășită doar de Statele Unite, potrivit datelor citate în articol.

Meta spune că a eliminat reclamele și conturile implicate

După ce a fost contactată de BBC, Meta a transmis că a dezactivat mai multe reclame și a suspendat conturile asociate, invocând încălcarea politicilor platformei.