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Meta, în centrul unui nou scandal. BBC susține că Instagram a afișat reclame care promovau materiale cu abuzuri asupra copiilor

Meta, în centrul unui nou scandal. BBC susține că Instagram a afișat reclame care promovau materiale cu abuzuri asupra copiilor
Acuzații grave la adresa Meta / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Meta se confruntă cu un nou val de critici după ce o investigație realizată de BBC susține că pe Instagram au fost afișate reclame plătite care promovau materiale ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor. Cazul a atras reacția autorităților din India și reaprinde dezbaterea privind eficiența sistemelor de moderare ale companiei.

Potrivit investigației, unele anunțuri direcționau utilizatorii către canale de pe Telegram unde astfel de materiale ar fi fost comercializate. Descoperirea ridică noi semne de întrebare privind capacitatea Meta de a identifica și elimina rapid conținutul ilegal de pe platformele sale.

Investigația BBC: reclame cu termeni expliciți au trecut de filtrele Meta

Jurnaliștii BBC au identificat reclame care conțineau expresii explicite precum „rape video” sau „child video”. Acestea redirecționau utilizatorii către canale private de pe Telegram, unde, potrivit investigației, materialele puteau fi cumpărate la prețuri foarte mici.

Descoperirea este cu atât mai sensibilă cu cât Meta anunțase recent că își bazează tot mai mult procesele de moderare pe sisteme de inteligență artificială, reducând dependența de moderatorii umani.

Cazul sugerează că actualele mecanisme automate nu reușesc întotdeauna să detecteze și să blocheze conținutul sau reclamele care încalcă grav regulile platformei.

Autoritățile din India cer explicații urgente

În urma publicării investigației, Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației a transmis o notificare oficială către Meta, solicitând eliminarea imediată a tuturor reclamelor și conținutului care promovează materiale ce implică exploatarea sexuală a minorilor.

Totodată, companiei i-a fost cerută o explicație detaliată privind modul în care astfel de reclame au fost aprobate și distribuite pe Instagram.

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India este una dintre țările cu cele mai multe raportări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, fiind depășită doar de Statele Unite, potrivit datelor citate în articol.

Meta spune că a eliminat reclamele și conturile implicate

După ce a fost contactată de BBC, Meta a transmis că a dezactivat mai multe reclame și a suspendat conturile asociate, invocând încălcarea politicilor platformei.

Compania a precizat că niciun sistem de moderare nu este infailibil și că verificările automate pot rata uneori conținut care încalcă regulile.

Reprezentanții Meta susțin că platforma continuă să monitorizeze reclamele și după publicarea acestora și că utilizatorii pot raporta orice conținut suspect pentru a fi analizat.

La rândul său, Telegram a declarat că în 2026 a eliminat peste 274.000 de grupuri și canale asociate materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

Un fost executiv Facebook acuză compania că a pus profitul pe primul loc

Controversa este amplificată și de declarațiile lui Brian Boland, fost vicepreședinte Facebook, care a afirmat că, în timp, echilibrul dintre siguranța utilizatorilor și veniturile generate de platformă s-a schimbat în favoarea intereselor comerciale.

Boland a depus mărturie într-un proces desfășurat în statul american New Mexico, unde un juriu a concluzionat în luna martie că Meta a indus în eroare utilizatorii în privința nivelului de siguranță oferit copiilor pe platformele sale.

Potrivit procurorului general al statului, Raúl Torrez, conducerea Meta ar fi fost conștientă de efectele negative ale produselor sale asupra minorilor și nu ar fi acționat suficient pentru a limita răspândirea conținutului ilegal.

Noile acuzații formulate în urma investigației BBC riscă să intensifice presiunea asupra Meta, într-un moment în care marile companii din tehnologie sunt tot mai atent monitorizate pentru modul în care gestionează conținutul ilegal și protecția copiilor în mediul online.

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