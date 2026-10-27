INTERVIU EXCLUSIV Smiley și Diana Cavallioti, despre culisele comediei „Vacanță All Inclusive”, prietenia cu Pavel Bartoș și provocările de pe platou: „Am lucrat mult, dar am râs și mai mult”
Diana Cavallioti este una dintre actrițele care au demonstrat, de-a lungul timpului, că pot trece cu naturalețe de la roluri dramatice, intense, la personaje pline de umor. Cunoscută pentru interpretarea impresionantă din „Ana, mon amour” (2017), filmul regizat de Călin Peter Netzer, pentru care a câștigat Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, dar și pentru aparițiile din „5 minute”, „Întâlniri încrucișate” sau serialul „Umbre”, Diana revine pe marile ecrane într-o ipostază diferită, în comedia polițistă „Vacanță All Inclusive”.
Filmul, regizat de Radu Bărbulescu, îi aduce împreună pe Smiley, Pavel Bartoș, Raluca Aprodu, Diana Cavallioti și Mihai Călin, într-o aventură care începe ca o simplă vacanță la mare și se transformă rapid într-o poveste cu acțiune, situații absurde și răsturnări de situație. „Vacanță All Inclusive” intră oficial în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026, fiind distribuit de Vertical Entertainment.
Înainte de premieră, am stat de vorbă și cu alți membri ai echipei. Într-un interviu exclusiv cu Pavel Bartoș, actorul mi-a povestit despre provocările unui film românesc independent, despre comedie și despre experiența de pe platoul de filmare. De asemenea, am discutat cu regizorul Radu Bărbulescu și actrița Raluca Aprodu, care mi-au dezvăluit mai multe despre poveste, personaje și atmosfera din culisele producției.
De această dată, am vorbit cu Smiley, dar și cu Diana Cavallioti, despre provocările unor roluri care îi scot din zona de confort, despre felul în care și-au construit personajele și despre experiența filmărilor pentru „Vacanță All Inclusive”. Smiley mi-a povestit despre pregătirea intensă pentru scenele de acțiune, despre prietenia și colaborarea cu Pavel Bartoș, dar și despre cum se îmbină actoria cu muzica și producția.
La rândul ei, Diana Cavallioti mi-a vorbit despre felul în care construiește un personaj comic fără să îl transforme într-o caricatură, despre importanța reacțiilor spontane, colaborarea cu Pavel Bartoș și Radu Bărbulescu, dar și despre puterea umorului de a spune lucruri serioase despre oameni și societate. Cu sinceritate, ironie și autoironie, cei doi mi-au dezvăluit câte ceva din culisele acestei comedii și din experiența de a da viață unor personaje care promit să surprindă publicul.
INTERVIU Smiley, actor în Vacanță All Inclusive
Ozana Mazilu (Playtech): Enzo este impulsiv, sportiv și foarte atent la imagine. Care dintre aceste trăsături ți-a fost cel mai ușor de interpretat și care ți s-a părut cea mai îndepărtată de felul tău de a fi?
Smiley: Enzo e o figură, genul de personaj șturlubatic, dar și ferm. Mi-a plăcut mult să evadez în povestea și în felul lui de a fi. Am încercat să mă delimitez de mine și să construiesc un caracter cu personalitate și identitate proprie. A fost haios tot procesul de lucru, dar și provocator prin pregătirea pentru secvențele de acțiune și pericol. Am lucrat mult, dar am râș și mai mult, ceea ce sper să li se întâmple și spectatorilor.
Ozana Mazilu (Playtech): Tu și Pavel vă cunoașteți de foarte mulți ani, dar aici trebuie să convingeți publicul că sunteți doi parteneri din cadrul Antidrog. Cât de greu este să transformi o prietenie reală într-o relație credibilă între două personaje?
Smiley: Când zici că le-ai trăit pe toate, iată că mai apare încă o fațetă a prieteniei de explorat. Asta e și frumusețea prieteniei, că te redescoperi diferit în funcție de contextele în care te aduce viața. Parteneri suntem oricum în multe proiecte, dar aici, spre deosebire de altele, mai ies și scântei și valuri, te mai tulbură riscul și adrenalina. Ce e cel mai tare e că tot fidelitatea te scoate la mal, ca și în prietenie.
Ozana Mazilu (Playtech): Există riscul ca publicul să îl vadă pe „Smiley” înainte să îl vadă pe Enzo. Ce ai făcut concret pentru ca imaginea ta publică să dispară în momentul în care începe filmul?
Smiley: Eu zic că ne ajută contextul, scenariul, cadrele, locațiile, situațiile extreme și povestea originală și atipică să fim așa cum nu ne-a mai văzut nimeni până acum. Cred că scopul nostru nu este să facem o vrajă prin care să anulăm tot ce am fost și suntem, ci este să construim o poveste palpitantă, un film de comedie cu multă acțiune, cu tentă de dramă și de imprevizibil cuceritor prin care să aducem o experiență plină și frumoasă pentru spectatori.
Ozana Mazilu (Playtech): Pentru scenele de acțiune v-ați pregătit luni întregi. A existat un moment în timpul filmărilor în care ai realizat că proiectul este mult mai solicitant fizic decât îți imaginai?
Smiley: Ha, trebuie să recunosc că simplu nu e să fii în pielea unui polițist sportiv, cu anduranță fizică mare și cu capacități de felină uneori😊. Enzo a apărut în viața mea, spre norocul meu, după o perioadă în care m-am ținut de sala, de întreținere fizică și lucru la rezistență. Bafta mea și a echipei, pentru că altfel îi încetineam lui Enzo activitatea profesională extremă de pe teren sau mai bine spus îl dădeam jos de pe val, în loc să-l ajut să-l domine😊. Enzo este sportiv, dar este și adânc și complex, ghidat de principii, de fidelitate și de o impulsivitate specifică celor pentru care riscul e doar un prilej de a arăta că au toate motivele să aibă încredere în ei. Deci, Enzo e bine pe sport, dar și pe meserie și comedie.
Ozana Mazilu (Playtech): Enzo pare genul de om care acționează înainte să se gândească prea mult. Tu, în viața reală, ești mai degrabă un om al instinctului sau unul care analizează totul înainte să ia o decizie?
Smiley: Enzo are încredere în instinctele lui, iar felul în care pică mereu în picioare îl face să tot meargă pe valul ăsta. Și eu cred în instincte, în prima impresie, în felul în care le așază universul în viața și în calea mea. Însă am învățat să las puțin lucrurile să se așeze până să ajung să le dau drumul în lume sub formă de acțiuni. Nu mult, dar măcar așa câteva ore de pritocire ajută la o analiză rotundă și profundă.
Ozana Mazilu (Playtech): Ești implicat în film și dincolo de actorie. Cum reușești să separi aceste perspective atunci când vezi o scenă: o privești mai întâi ca actor, ca muzician sau ca producător?
Smiley: O văd cu bucuria de a face ceea ce-mi place, ce mă inspiră, ce simt că ar face ca rezultatul să fie cât mai plăcut din toate punctele de vedere pentru cei cărora le este dedicată. Perspectivele despre care mă întrebi nu trebuie separate, este incredibil de bine să se împletească, să se potrivească, să se potențeze, ca să creeze un tot ideal, un întreg. Sunt recunoscător că am ajuns să pot să fac artă din mai multe perspective, să pot face nu doar separat piese dintr-un puzzle mare, ci mai multe, unite, gândite din start ca un întreg produs finit care să aducă bucurie oamenilor.
Ozana Mazilu (Playtech): Comedia poate deveni foarte ușor exagerată. A existat vreo scenă în care instinctul tău era să „dai mai mult”, iar regizorul ți-a cerut, dimpotrivă, să temperezi jocul?
Smiley: Niciodată nu e prea multă comedie, după părerea mea. Cât e de frumos să poți să râzi repetat, să poată să apară încă o secvență de râs după una în care te-ai distrat pe înfundate. Umorul este în multe straturi în „Vacanță All Inclusive”, de la cel de situație, la cel de mimică, de dialog, de poveste. Și sincer să fiu, la filmări a fost și mai multă, a fost supradoză de comedie, ne-am distrat tare de tot, am râs enorm, ceea ce sperăm să facă și cei de pe scaunele de cinema.
Ozana Mazilu (Playtech): Filmul pornește de la un caz real și îl transformă într-o comedie polițistă. Unde crezi că trebuie trasată limita pentru ca umorul să funcționeze fără să trivializeze realitatea care a inspirat povestea?
Smiley: Povestea, umorul, situațiile fac ca realitatea să fie tradusă și dezvoltată în cheie cinematografică dinamică și cu mult mai multe implicații, unele fantastice, dar posibile, decât poți sesiza la prima privire. Multe dintre lucrurile care se întâmplă în realitate merită mai mult decât o știre relatată, merită un film care să-i arate posibilele ramnificații, inevitabilele urmări, substraturile nebănuite și nenumăratele implicații. Și da, de multe dintre lucrurile care se întâmplă avem toate motivele și să râdem, nu doar să ne speriem.
Ozana Mazilu (Playtech): După atâția ani în muzică și televiziune, mai există emoția debutului atunci când intri într-un teritoriu diferit, cum este un rol principal într-un lungmetraj?
Smiley: Emoții am mereu, așa cum este și firesc, însă din asta ne hrănim cu toții zi de zi, asta ne ajută să și transmitem mai departe emoție. Este un teritoriu diferit și extrem de ofertant proiectul, nu este un debut, dar l-am trăit din plin, cu tot ce mi-a adus el ca dedicare, creativitate, muncă, poftă și drag de echipă, de meserie, de prietenie. Mă simt norocos să pot gusta din artă și din această postură de actor.
Ozana Mazilu (Playtech): Dacă publicul ar trebui să descopere în film o latură a ta pe care nu a mai văzut-o până acum nici pe scenă, nici la televizor, care ți-ar plăcea să fie aceea?
Smiley: Haha, sunt chiar mai multe😊, nu vi le spun eu, abia aștept să le descoperiți și să-mi spuneți ce părere aveți de Enzo, dar și de întreaga Vacanță All Inclusive, din 6 noiembrie în cinematografele din țară.
INTERVIU Diana Cavallioti, actriță în Vacanță All Inclusive
Ozana Mazilu (Playtech): Când ai citit scenariul pentru prima dată, care a fost momentul în care ai înțeles tonul filmului și ai spus: „Aha, acesta este universul în care intrăm”?
Diana Cavallioti: Cred că am citit scenariul după ce am aflat că e un film cu Bartoș și cu Smiley și cred că de aici a început tonul filmului ca sunet de fundal. În general, îmi place să citesc scenariile după ce cast-ul e făcut și asta îmi dă cu adevărat tonalitatea în care vom cânta cu toții partitura.
Ozana Mazilu (Playtech): „Vacanță All Inclusive” amestecă acțiunea, comedia și momentele mai dramatice. Ca actor, cum găsești măsura într-un film care își schimbă frecvent registrul?
Diana Cavallioti: Nu cred că actorii joacă registrul/registrele filmelor. Eu cel puțin nu fac asta. Eu mă implic în succesiunea de situații. Comedie, dramă, toate sunt la fel de serioase. Iar comedia de calitate iese atunci când nu te gândești că joci comedie, din contră. Altfel riscă să cadă în derizoriu, iar asta nu e de preferat în ceea ce mă privește.
Ozana Mazilu (Playtech): Personajele comice pot deveni ușor caricaturale dacă anumite trăsături sunt împinse prea departe. Cum ți-ai construit personajul astfel încât să rămână recognoscibil și uman?
Diana Cavallioti: Hahaha! Exact ce am spus mai devreme. Nu scoatem personajele din contextul uman, nu facem personaje de desene animate. Într-un univers paralel cred că toate personajele au o viață a lor personală și trăiesc cu bune, cu rele de la un capăt la altul. Noi surprindem pe ecran o bucățică și se întâmplă să ni se pară amuzant în universul nostru, dar pentru ei e o chestiune extrem de importantă.
Ozana Mazilu (Playtech): Există vreo replică aparent banală din scenariu căreia ai reușit să îi dai un sens complet diferit odată ajunsă în scenă?
Diana Cavallioti: Fac tot timpul asta. Textul e un aluat pe care îl dospesc timp îndelungat și ies idei care mai de care. Acum, după ce a trecut un an de la filmare, mi-e greu să zic cu punct și virgulă una din ideile extraordinare pe care le-am avut :))) dar garantez că e acolo.
Ozana Mazilu (Playtech): Într-o comedie cu multe personaje, uneori umorul vine mai degrabă din reacția celui care ascultă gluma decât din felul în care aceasta este spusă. Cât de importantă a fost pentru tine această formă de joc actoricesc?
Diana Cavallioti: Ha! Asta e chiar una din marile mele bucurii. Reacția. Fiind o fire reactivă, reacționez variat. Și poate a ieșit și ceva amuzant pe parcurs. Dar nu a fost intenția inițială.
View this post on Instagram
Ozana Mazilu (Playtech): Cum a fost să lucrezi într-un ritm atât de intens? Te ajută această energie sau simți că îți lasă prea puțin timp să ieși din personaj?
Diana Cavallioti: Nu prea intru în personaje, deci clar nu am de unde să ies! Oricum ar fi, prefer ritmul intens, sunt ca peștele în apă. În orice, oricând! Asta mă ajută să fiu și să rămân creativă. Las tihna pentru vacanțe. Și nu, nu cele all inclusive.
Ozana Mazilu (Playtech): Există ceva ce Radu Bărbulescu ți-a cerut să faci într-o scenă și care, inițial, ți s-a părut neașteptat, dar a funcționat în momentul în care ai văzut rezultatul?
Diana Cavallioti: Probabil scena cu Bartoș din hotel a avut parte de ajustări solide din partea lui Radu, dar întotdeauna am încredere că ochiul magic al regizorului vede ceea ce noi încă nu putem vedea.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce îți place mai mult într-o distribuție mare: energia imprevizibilă creată de foarte mulți actori sau intimitatea scenelor în doi?
Diana Cavallioti: Mă pui să aleg între aer și apă. Ambele. Doar varietatea ne ține în viață, ca să nu murim de plictiseală. Dar dacă insiști, probabil m-aș adapta să respir sub apă și aș face doar scene în doi. :))
Ozana Mazilu (Playtech): Ce scenă te-a făcut să râzi cel mai mult atunci când ai văzut-o jucată de ceilalți, spre deosebire de momentul în care ai citit-o în scenariu?
Diana Cavallioti: Pe plajă, toată situația cu pachetele e OMG. Nu am reușit să vizualizez ce citeam. Cut to: eu stând pe mal și râzând în hohote de chinul lor imens: lupta dintre pachete și apă, apă și băieți, băieți și pachete, un deliciu. Nici acum nu știu cine a câștigat.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce crezi că poate spune o comedie despre oameni sau despre societate într-un mod în care o dramă, paradoxal, nu reușește întotdeauna?
Diana Cavallioti: Nimeni nu are o libertate mai mare să facă ce vrea decât umorul. Cred că umorul poate câștiga și războaie (mă întreb dacă a încercat cineva). Umorul vindecă, umorul ne aduce împreună, ne permite să ne detașăm, să uităm măcar pentru o clipă de nedreptăți, supărări. E o resursă inepuizabilă de bine. Așa că, dacă vrem să ne vindecăm ca societate, ar trebui să începem cu puțin umor.
Așadar, comedia poate spune TOT ce ar avea cineva de spus, asta dacă cineva mai vrea să spună CEVA.