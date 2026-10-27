INTERVIU EXCLUSIV Smiley și Diana Cavallioti, despre culisele comediei „Vacanță All Inclusive”, prietenia cu Pavel Bartoș și provocările de pe platou: „Am lucrat mult, dar am râs și mai mult”

Ozana Mazilu (Playtech): Enzo este impulsiv, sportiv și foarte atent la imagine. Care dintre aceste trăsături ți-a fost cel mai ușor de interpretat și care ți s-a părut cea mai îndepărtată de felul tău de a fi?

Smiley: Enzo e o figură, genul de personaj șturlubatic, dar și ferm. Mi-a plăcut mult să evadez în povestea și în felul lui de a fi. Am încercat să mă delimitez de mine și să construiesc un caracter cu personalitate și identitate proprie. A fost haios tot procesul de lucru, dar și provocator prin pregătirea pentru secvențele de acțiune și pericol. Am lucrat mult, dar am râș și mai mult, ceea ce sper să li se întâmple și spectatorilor.

Ozana Mazilu (Playtech): Tu și Pavel vă cunoașteți de foarte mulți ani, dar aici trebuie să convingeți publicul că sunteți doi parteneri din cadrul Antidrog. Cât de greu este să transformi o prietenie reală într-o relație credibilă între două personaje?

Smiley: Când zici că le-ai trăit pe toate, iată că mai apare încă o fațetă a prieteniei de explorat. Asta e și frumusețea prieteniei, că te redescoperi diferit în funcție de contextele în care te aduce viața. Parteneri suntem oricum în multe proiecte, dar aici, spre deosebire de altele, mai ies și scântei și valuri, te mai tulbură riscul și adrenalina. Ce e cel mai tare e că tot fidelitatea te scoate la mal, ca și în prietenie.

Ozana Mazilu (Playtech): Există riscul ca publicul să îl vadă pe „Smiley” înainte să îl vadă pe Enzo. Ce ai făcut concret pentru ca imaginea ta publică să dispară în momentul în care începe filmul?

Smiley: Eu zic că ne ajută contextul, scenariul, cadrele, locațiile, situațiile extreme și povestea originală și atipică să fim așa cum nu ne-a mai văzut nimeni până acum. Cred că scopul nostru nu este să facem o vrajă prin care să anulăm tot ce am fost și suntem, ci este să construim o poveste palpitantă, un film de comedie cu multă acțiune, cu tentă de dramă și de imprevizibil cuceritor prin care să aducem o experiență plină și frumoasă pentru spectatori.

Ozana Mazilu (Playtech): Pentru scenele de acțiune v-ați pregătit luni întregi. A existat un moment în timpul filmărilor în care ai realizat că proiectul este mult mai solicitant fizic decât îți imaginai?

Smiley: Ha, trebuie să recunosc că simplu nu e să fii în pielea unui polițist sportiv, cu anduranță fizică mare și cu capacități de felină uneori😊. Enzo a apărut în viața mea, spre norocul meu, după o perioadă în care m-am ținut de sala, de întreținere fizică și lucru la rezistență. Bafta mea și a echipei, pentru că altfel îi încetineam lui Enzo activitatea profesională extremă de pe teren sau mai bine spus îl dădeam jos de pe val, în loc să-l ajut să-l domine😊. Enzo este sportiv, dar este și adânc și complex, ghidat de principii, de fidelitate și de o impulsivitate specifică celor pentru care riscul e doar un prilej de a arăta că au toate motivele să aibă încredere în ei. Deci, Enzo e bine pe sport, dar și pe meserie și comedie.

Ozana Mazilu (Playtech): Enzo pare genul de om care acționează înainte să se gândească prea mult. Tu, în viața reală, ești mai degrabă un om al instinctului sau unul care analizează totul înainte să ia o decizie?

Smiley: Enzo are încredere în instinctele lui, iar felul în care pică mereu în picioare îl face să tot meargă pe valul ăsta. Și eu cred în instincte, în prima impresie, în felul în care le așază universul în viața și în calea mea. Însă am învățat să las puțin lucrurile să se așeze până să ajung să le dau drumul în lume sub formă de acțiuni. Nu mult, dar măcar așa câteva ore de pritocire ajută la o analiză rotundă și profundă.

Ozana Mazilu (Playtech): Ești implicat în film și dincolo de actorie. Cum reușești să separi aceste perspective atunci când vezi o scenă: o privești mai întâi ca actor, ca muzician sau ca producător?

Smiley: O văd cu bucuria de a face ceea ce-mi place, ce mă inspiră, ce simt că ar face ca rezultatul să fie cât mai plăcut din toate punctele de vedere pentru cei cărora le este dedicată. Perspectivele despre care mă întrebi nu trebuie separate, este incredibil de bine să se împletească, să se potrivească, să se potențeze, ca să creeze un tot ideal, un întreg. Sunt recunoscător că am ajuns să pot să fac artă din mai multe perspective, să pot face nu doar separat piese dintr-un puzzle mare, ci mai multe, unite, gândite din start ca un întreg produs finit care să aducă bucurie oamenilor.

Ozana Mazilu (Playtech): Comedia poate deveni foarte ușor exagerată. A existat vreo scenă în care instinctul tău era să „dai mai mult”, iar regizorul ți-a cerut, dimpotrivă, să temperezi jocul?

Smiley: Niciodată nu e prea multă comedie, după părerea mea. Cât e de frumos să poți să râzi repetat, să poată să apară încă o secvență de râs după una în care te-ai distrat pe înfundate. Umorul este în multe straturi în „Vacanță All Inclusive”, de la cel de situație, la cel de mimică, de dialog, de poveste. Și sincer să fiu, la filmări a fost și mai multă, a fost supradoză de comedie, ne-am distrat tare de tot, am râs enorm, ceea ce sperăm să facă și cei de pe scaunele de cinema.

Ozana Mazilu (Playtech): Filmul pornește de la un caz real și îl transformă într-o comedie polițistă. Unde crezi că trebuie trasată limita pentru ca umorul să funcționeze fără să trivializeze realitatea care a inspirat povestea?

Smiley: Povestea, umorul, situațiile fac ca realitatea să fie tradusă și dezvoltată în cheie cinematografică dinamică și cu mult mai multe implicații, unele fantastice, dar posibile, decât poți sesiza la prima privire. Multe dintre lucrurile care se întâmplă în realitate merită mai mult decât o știre relatată, merită un film care să-i arate posibilele ramnificații, inevitabilele urmări, substraturile nebănuite și nenumăratele implicații. Și da, de multe dintre lucrurile care se întâmplă avem toate motivele și să râdem, nu doar să ne speriem.

Ozana Mazilu (Playtech): După atâția ani în muzică și televiziune, mai există emoția debutului atunci când intri într-un teritoriu diferit, cum este un rol principal într-un lungmetraj?

Smiley: Emoții am mereu, așa cum este și firesc, însă din asta ne hrănim cu toții zi de zi, asta ne ajută să și transmitem mai departe emoție. Este un teritoriu diferit și extrem de ofertant proiectul, nu este un debut, dar l-am trăit din plin, cu tot ce mi-a adus el ca dedicare, creativitate, muncă, poftă și drag de echipă, de meserie, de prietenie. Mă simt norocos să pot gusta din artă și din această postură de actor.

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă publicul ar trebui să descopere în film o latură a ta pe care nu a mai văzut-o până acum nici pe scenă, nici la televizor, care ți-ar plăcea să fie aceea?

Smiley: Haha, sunt chiar mai multe😊, nu vi le spun eu, abia aștept să le descoperiți și să-mi spuneți ce părere aveți de Enzo, dar și de întreaga Vacanță All Inclusive, din 6 noiembrie în cinematografele din țară.