Joi, 19 noiembrie 2026, Palatul Cotroceni a găzduit cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Playtech a fost prezent la eveniment, care a reunit peste 30 de vorbitori, printre care reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri, specialiști internaționali în tehnologie și experți în politici publice.

Așa cum am relatat și în articolul amplu dedicat summitului de la Cotroceni, discuțiile au vizat atât progresele realizate de România în ultimul an, cât și vulnerabilitățile unui sistem administrativ care continuă să funcționeze fragmentat.

De la lecțiile oferite de Ucraina și Estonia până la integrarea inteligenței artificiale în administrație, implementarea portofelului digital guvernamental RO Wallet și oportunitățile de finanțare europeană, evenimentul a adus în atenție câteva dintre cele mai importante provocări ale României în următorii ani.

Dincolo de prezentări, demonstrații tehnologice și angajamente instituționale, am vrut să aflu care este, în esență, principalul obstacol în calea digitalizării statului român și ce ar trebui schimbat cu prioritate pentru ca lucrurile să înceapă să funcționeze într-un ritm comparabil cu cel al altor state europene.

În acest context, am stat de vorbă, în exclusivitate pentru Playtech, cu Robert Berza, directorul executiv al Edge Institute, organizația care se află în spatele Summitului pentru Guvernanță Digitală.

INTERVIU Robert Berza, despre principalul obstacol în digitalizarea României: lipsa oamenilor

Ozana Mazilu (Playtech): Vorbim despre digitalizare de atâta timp, dar încă ne lovim de dosarul cu șină. Care este cea mai mare problemă, din punctul dumneavoastră de vedere?

Robert Berza: Oamenii, aș spune. Noi am tradus asta pe scenă într-un cuvânt: capacitate. Ce înțelegem prin asta? Dacă ne uităm la cum se organizează alte țări, vedem că sunt ministere sau guverne sau agenții de digitalizare care însumează, chiar și pentru țări mici, de două-trei milioane sau cinci milioane de locuitori, mii de specialiști în tehnologie.

Noi avem mult, mult mai puțini. Abia ne trezim pe ceea ce noi numim guvernanță acum și încă se discută, pentru al nu știu câtelea an la rând, despre reorganizarea ADR (n.r. Autoritatea pentru Digitalizarea României), mutat mai aproape de Guvern, pentru că e o temă importantă. Încă n-am reușit să facem asta.

Deci toate lucrurile astea țin de oameni și construirea unor capacități coerente care să accelereze niște procese. Nu ai cu cine, pur și simplu, să te miști repede astăzi. Uite, este cazul portofelului guvernamental, care va începe acum pe scena a doua. Oamenii vor lansa un MVP (n.r. Minimum Viable Product/Produs Minim Viabil) în decembrie, vor fi niște servicii foarte OK acolo.

La întrebarea cum poți ajunge de la unul-două atribute sau certificate în wallet la o sută, alte țări deja au răspunsul la chestia asta și știu că o fac într-un an, un an și jumătate.

Noi, fizic, nu o putem face astăzi decât dacă anumite echipe cer resurse suplimentare și angajează – știm că e un proces mai lung, oricum, din punctul de vedere al statului – și se deschid extrem de mult în colaborarea cu privatul.

INTERVIU Robert Berza – Cine ține în brațe digitalizarea României? Statul are nevoie de un centru de comandă

Ozana Mazilu (Playtech): Și un singur lucru pe care, dacă l-ați putea schimba în administrația publică, care ar fi? Fără birocrație, fără impedimente.

Robert Berza: Aș reveni cumva la chestia asta. Noi insistăm pe ceea ce omul de rând înțelege printr-un centru de comandă. Cine ține în brațe digitalizarea României astăzi? Să știi că, dacă întrebi mulți oameni din sala de aici, s-ar putea să-ți dea câteva răspunsuri diferite.

Nu poți face asta în genul ăsta. Îți trebuie o responsabilitate mai puternică și unică în jurul unui centru de comandă care coordonează alte zone. Deci, într-un cuvânt, care sunt trei, „centru de comandă” trebuie construit.

Ozana Mazilu (Playtech): Mulțumesc frumos!

Robert Berza: Mulțumesc și eu!

România, între intenții bune și capacitatea de a le transforma în realitate

Participând la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, am rămas cu impresia că România nu duce lipsă nici de idei bune, nici de oameni care înțeleg în ce direcție ar trebui să evolueze statul. Problema este, mai degrabă, cât de greu reușim să transformăm aceste idei în rezultate concrete, de care să beneficieze cetățenii în viața de zi cu zi.

De la ediția de anul trecut și până în prezent, unele promisiuni s-au concretizat, în timp ce altele au rămas, din păcate, la stadiul de intenție. Sper ca la următoarea ediție a summitului să discutăm mai puțin despre ceea ce ar trebui să facă România și mai mult despre ceea ce a reușit efectiv să facă. Pentru că digitalizarea ar trebui să fie o normalitate, nu o ambiție națională pe care o reiterăm în fiecare an.