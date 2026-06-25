Inteligența artificială poate aduce 280 de miliarde de euro în Europa Centrală. România are însă cea mai mică adopție în companii

România folosește AI acasă, dar prea puțin la serviciu

Studiul Central Europe’s AI Opportunity analizează potențialul inteligenței artificiale în România, Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Slovenia, Bulgaria și Ungaria. Potrivit datelor prezentate de McKinsey, doar 12% dintre companiile din Europa Centrală au adoptat AI la nivel organizațional, în comparație cu 28% dintre companiile din Europa de Vest.

În România, diferența dintre utilizarea personală și cea din mediul de business este foarte clară. Aproximativ 16% dintre români folosesc AI individual, însă numai 5% dintre companii au reușit să integreze tehnologia în mod consistent în activitatea lor. Cu alte cuvinte, românii testează chatbot-uri, generatoare de imagini sau instrumente de redactare, dar firmele încă nu folosesc suficient AI pentru a automatiza procese, a lua decizii mai rapide sau a reduce costurile.

Această situație poate fi privită și ca o oportunitate. România pornește cu un decalaj vizibil, dar ar putea recupera mai repede dacă firmele aleg domeniile unde inteligența artificială produce rezultate clare. Nu este vorba doar despre implementarea unui chatbot pe site sau despre folosirea unor instrumente de generare de text, ci despre schimbarea modului în care funcționează o companie.

McKinsey arată că proiectele-pilot izolate nu schimbă semnificativ performanța unei organizații. Valoarea reală apare atunci când AI este introdus în fluxurile de lucru reale și este legat de obiective măsurabile, precum reducerea timpului de procesare, creșterea productivității, îmbunătățirea relației cu clienții sau diminuarea erorilor.

Sectoarele care pot câștiga cel mai mult

O mare parte din economia Europei Centrale este concentrată în sectoare în care adoptarea AI poate fi mai dificilă. Aproximativ 60% din activitatea economică a regiunii vine din producție, construcții, bunuri de consum, retail, energie, logistică și servicii financiare. Sunt domenii în care inteligența artificială trebuie conectată cu procese fizice, infrastructură veche, echipe mari și sisteme complexe.

Tocmai aici se află însă și una dintre cele mai mari mize. Studiul estimează că AI ar putea avea un impact economic de 5-13% din cifra de afaceri în producția avansată, de 5-14% în retail și bunuri de consum, de 4-8% în inginerie și construcții și de până la 21-61% în sectorul tehnologic.

Pentru companiile românești, oportunitățile sunt legate de activități foarte concrete: relația cu clienții, dezvoltarea software, analiza financiară, evaluarea riscurilor, back-office, planificarea producției și gestionarea lanțurilor de aprovizionare. AI poate ajuta firmele să proceseze mai repede documente, să anticipeze cererea, să identifice probleme înainte ca acestea să devină costisitoare și să ofere clienților răspunsuri mai rapide.