Cursuri despre dezinformare, cercetare și pregătirea unui CV

Sesiunile sunt programate între 8 și 11 decembrie 2026 și se adresează comunității academice USAMV. O parte dintre ele vor explica modul în care funcționează inteligența artificială și cadrul european AI Act. Alte activități vor aborda protecția datelor personale și integritatea academică.

Două ateliere se concentrează pe informațiile înșelătoare: FACT CHECK LAB, dedicat recunoașterii dezinformării, și „Trust or Fake?”, despre manipularea prin AI. Universitatea pune accent pe înțelegerea limitelor tehnologiei și pe verificarea rezultatelor generate, înainte ca acestea să fie folosite în activitățile de studiu sau de cercetare.

Pentru cei interesați de angajare, AI Career Sprint va aborda competențele digitale, CV-ul și recrutarea. Programul include Google AI Academy și o sesiune despre folosirea AI în cercetare, de la formularea unei idei până la publicare, cu accent pe integritate și bune practici.

Aceste teme ating o problemă deja discutată în analiza despre folosirea AI în educație: un instrument care ajută la înțelegerea unei teme poate genera și o lucrare pe care studentul nu o poate explica. Verificarea informațiilor și contribuția proprie rămân esențiale pentru evaluarea cunoștințelor.

Profesorii vor testa instrumentele, iar regulile sunt încă în discuție

Metodologia a fost elaborată de specialista în competențe AI Ana-Maria Stancu, de la RoboHub, împreună cu reprezentanți ai universității. Profesorii și studenții pot transmite observații și propuneri până pe 10 decembrie 2026.

USAMV vrea ca profesorii să testeze instrumentele AI și să le adapteze disciplinelor pe care le predau, inclusiv activităților de evaluare. Instituția subliniază rolul gândirii critice, al experienței profesionale și al relației dintre profesor și student în acest proces.

Proiectul, organizat sub denumirea „AI-Ready University”, cuprinde șase direcții: regulile și coordonarea utilizării AI, dezvoltarea competențelor, predarea și evaluarea, cercetarea și inovarea, administrația și serviciile, respectiv colaborarea cu economia și societatea.