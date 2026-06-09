Inteligența artificială, esențială în depistarea actelor de corupție ale lui Viktor Orbán. Despre ce sume de bani este vorba

Subiectul are și o componentă politică majoră. Acuzațiile de corupție la adresa lui Viktor Orbán au cântărit puternic în alegerile câștigate de Péter Magyar și partidul Tisza. Noul premier a promis că va întări Autoritatea pentru Integritate, va crea o agenție separată pentru recuperarea activelor și va aduce Ungaria în Parchetul European, astfel încât procurorii UE să poată ancheta fraudele și corupția cu fonduri europene.

Cum folosește Ungaria AI pentru a urmări banii publici

Ferenc Biró a explicat că Autoritatea pentru Integritate a construit un sistem modern, bazat pe inteligență artificială și machine learning, capabil să monitorizeze tranzacțiile economice din Ungaria în timp real. Într-un caz de corupție sistemică, o astfel de abordare poate fi crucială, pentru că nu mai vorbim doar despre contracte izolate sau licitații suspecte, ci despre tipare care se repetă ani la rând.

AI-ul poate ajuta la identificarea relațiilor dintre companii, contracte publice, beneficiari reali, consorții, prețuri umflate și fluxuri financiare care altfel ar fi greu de urmărit manual. Dacă un grup restrâns de firme câștigă disproporționat de multe contracte, dacă aceleași companii apar în rețele de subcontractare sau dacă banii pleacă rapid spre jurisdicții externe, un sistem de analiză automată poate scoate la suprafață anomalii.

Potrivit unei analize Financial Times citate în informațiile disponibile, 14% din fondurile alocate în licitațiile de stat sub guvernarea Orbán ar fi ajuns la 42 de companii deținute de 13 asociați ai fostului premier. Înainte de revenirea lui Orbán la putere, aceștia câștigaseră doar 1% dintre contracte între 2005 și 2010. După 2010, ar fi obținut peste 28 de miliarde de euro din licitații guvernamentale, fie individual, fie în consorții, cu o medie de 1,8 miliarde de euro pe an.

Biró susține că nivelul banilor publici scurși prin canale de corupție ar fi crescut dramatic în timp. În 2010, procentul ar fi fost de aproximativ 5% din cheltuielile bugetare, iar până în 2025 ar fi ajuns la 20%, potrivit declarațiilor sale. În varianta relatată de Financial Times, estimarea pentru 2025 este de 15-20% din cheltuielile guvernamentale care ar fi ajuns „în locuri greșite”, față de 2-3% la momentul venirii lui Orbán la putere.

Aceste estimări nu sunt încă un verdict judiciar, iar Biró însuși a precizat că suma totală de 160 de miliarde de euro este o evaluare profesională, nu o cifră auditată. Totuși, dimensiunea acuzațiilor arată de ce noul guvern vrea să acționeze rapid. Dacă doar o parte din bani poate fi recuperată, impactul asupra finanțelor publice ungare ar fi semnificativ.

De la conflictul cu Bruxelles-ul la recuperarea activelor

Autoritatea pentru Integritate a fost înființată în 2022, ca parte a condițiilor impuse de Uniunea Europeană pentru ca Ungaria să poată recâștiga acces la fonduri europene înghețate. În timpul guvernării Orbán, instituția ar fi fost însă limitată puternic de lipsa de cooperare a autorităților. Biró a declarat că, atunci când agenția a început să investigheze achiziții publice, s-a lovit de un zid administrativ, oficialii fiind încurajați să reducă la minimum contactul și cooperarea.