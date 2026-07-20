Cum poți obține gratuit cadastrul și cartea funciară pentru proprietatea ta. Ce trebuie să faci, potrivit ANCPI

Instituția subliniază că proprietarii nu pot depune o cerere individuală pentru a beneficia de această facilitate. Lucrările sunt realizate în masă, pentru toate imobilele din localitatea sau sectorul cadastral vizat.

Pentru a fi incluși în program, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru desemnată să efectueze lucrările. Totodată, este necesar să pregătească actele de proprietate și să permită efectuarea măsurătorilor cadastrale.

Ce trebuie să verifice proprietarii după măsurători

După finalizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru o perioadă de 60 de zile la sediul primăriei, într-un alt loc anunțat public și pe site-ul ANCPI.

În acest interval, proprietarii trebuie să verifice dacă informațiile înscrise despre imobile sunt corecte. Dacă observă greșeli sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate în conformitate cu procedurile prevăzute de lege, înainte ca documentele să fie definitive.

Proiectul continuă, în ciuda atacului cibernetic

ANCPI derulează în prezent cea de-a doua etapă a proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Precizările instituției vin în contextul problemelor provocate de atacul cibernetic care a afectat recent sistemele informatice ale ANCPI. Reprezentanții agenției au transmis că, în urma verificărilor efectuate, bazele de date tehnice și juridice nu au fost compromise.

În paralel, instituția a început migrarea aplicațiilor informatice în Cloudul Guvernamental, proces coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). După finalizarea transferului și verificarea aplicațiilor de către instituțiile competente, serviciile vor fi repuse în funcțiune etapizat.