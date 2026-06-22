Inteligența artificială e folosită tot mai mult, dar încrederea în ea se prăbușește: ce arată un nou studiu

Chatboții cresc rapid, încrederea nu îi urmează

Sondajul realizat de Pew Research Center, pe un eșantion de 5.119 adulți americani, arată că 49% dintre respondenți au folosit chatboți precum ChatGPT, Gemini sau Copilot. În 2024, procentul era de 33%, ceea ce înseamnă că utilizarea a crescut rapid într-un interval de doar doi ani.

Aproximativ un sfert dintre americani spun că folosesc astfel de instrumente zilnic. ChatGPT rămâne de departe cel mai popular produs din categorie: 44% dintre adulții americani spun că l-au utilizat, în creștere față de 34% anul trecut și mai mult decât dublu comparativ cu 2023.

În același timp, utilizarea nu înseamnă automat atașament sau entuziasm. Mulți oameni par să trateze AI-ul mai degrabă ca pe un instrument practic decât ca pe o tehnologie în care au încredere. Îl folosesc pentru a găsi informații, pentru a rezolva mai repede sarcini de serviciu, pentru idei sau pentru editarea unor texte și imagini, dar nu sunt convinși că extinderea lui în toate domeniile va avea consecințe pozitive.

Căutarea de informații este cea mai răspândită utilizare: 42% dintre respondenți spun că au apelat la chatboți în acest scop. Printre angajați, 38% afirmă că i-au folosit pentru sarcini de serviciu. O parte dintre americani folosesc AI-ul și pentru divertisment, generare sau editare de imagini și video, informații medicale, nutriție ori fitness. Mai îngrijorător este că 10% spun că au apelat la astfel de instrumente pentru sprijin emoțional sau sfaturi personale.

Tinerii, cei mai activi utilizatori, sunt și cei mai sceptici

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale sondajului este că tinerii adulți nu sunt automat cei mai optimiști în privința AI-ului. Persoanele între 18 și 29 de ani folosesc chatboți cel mai mult: 66% spun că au utilizat astfel de servicii. Totuși, 48% dintre ei cred că inteligența artificială va avea un efect negativ asupra societății în următoarele două decenii.

Procentul este mai mare decât în rândul celor de 30-49 de ani, unde 39% se așteaptă la un impact negativ, și al persoanelor de peste 50 de ani, unde cifra este de 37%. Pe plan personal, 37% dintre tinerii între 18 și 29 de ani cred că AI-ul le va afecta viața în mod negativ, o proporție mai ridicată decât în celelalte categorii de vârstă.

Explicația nu este neapărat că tinerii resping tehnologia. Mai curând, ei sunt expuși direct consecințelor ei: folosesc AI-ul în școală, la muncă, pe rețele sociale și în procese creative. Văd mai repede avantajele, dar și erorile, dezinformarea, imaginile false, riscul de a deveni dependenți de răspunsuri automate sau presiunea ca tot mai multe activități să fie făcute cu ajutorul unui chatbot.