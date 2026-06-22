Inteligența artificială e folosită tot mai mult, dar încrederea în ea se prăbușește: ce arată un nou studiu
Inteligența artificială a ajuns în rutina de zi cu zi a milioane de oameni, de la căutări rapide și sarcini de serviciu până la editarea imaginilor, planuri de dietă sau întrebări despre sănătate. Cu toate acestea, creșterea spectaculoasă a folosirii chatboților nu a venit la pachet cu mai multă încredere. Dimpotrivă, un nou sondaj arată că americanii privesc AI-ul cu tot mai multă suspiciune, chiar în timp ce îl folosesc mai des decât oricând.
Doar 16% dintre adulții din SUA cred că inteligența artificială va avea un impact pozitiv asupra societății în următorii 20 de ani. În schimb, 40% se așteaptă la un efect negativ, în timp ce 31% cred că rezultatul va fi, în egală măsură, bun și rău. Diferența este relevantă: tehnologia promovată drept următoarea mare revoluție a muncii, educației și creativității nu reușește încă să convingă publicul că schimbarea va fi una în favoarea oamenilor.
Chatboții cresc rapid, încrederea nu îi urmează
Sondajul realizat de Pew Research Center, pe un eșantion de 5.119 adulți americani, arată că 49% dintre respondenți au folosit chatboți precum ChatGPT, Gemini sau Copilot. În 2024, procentul era de 33%, ceea ce înseamnă că utilizarea a crescut rapid într-un interval de doar doi ani.
Aproximativ un sfert dintre americani spun că folosesc astfel de instrumente zilnic. ChatGPT rămâne de departe cel mai popular produs din categorie: 44% dintre adulții americani spun că l-au utilizat, în creștere față de 34% anul trecut și mai mult decât dublu comparativ cu 2023.
În același timp, utilizarea nu înseamnă automat atașament sau entuziasm. Mulți oameni par să trateze AI-ul mai degrabă ca pe un instrument practic decât ca pe o tehnologie în care au încredere. Îl folosesc pentru a găsi informații, pentru a rezolva mai repede sarcini de serviciu, pentru idei sau pentru editarea unor texte și imagini, dar nu sunt convinși că extinderea lui în toate domeniile va avea consecințe pozitive.
Căutarea de informații este cea mai răspândită utilizare: 42% dintre respondenți spun că au apelat la chatboți în acest scop. Printre angajați, 38% afirmă că i-au folosit pentru sarcini de serviciu. O parte dintre americani folosesc AI-ul și pentru divertisment, generare sau editare de imagini și video, informații medicale, nutriție ori fitness. Mai îngrijorător este că 10% spun că au apelat la astfel de instrumente pentru sprijin emoțional sau sfaturi personale.
Tinerii, cei mai activi utilizatori, sunt și cei mai sceptici
Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale sondajului este că tinerii adulți nu sunt automat cei mai optimiști în privința AI-ului. Persoanele între 18 și 29 de ani folosesc chatboți cel mai mult: 66% spun că au utilizat astfel de servicii. Totuși, 48% dintre ei cred că inteligența artificială va avea un efect negativ asupra societății în următoarele două decenii.
Procentul este mai mare decât în rândul celor de 30-49 de ani, unde 39% se așteaptă la un impact negativ, și al persoanelor de peste 50 de ani, unde cifra este de 37%. Pe plan personal, 37% dintre tinerii între 18 și 29 de ani cred că AI-ul le va afecta viața în mod negativ, o proporție mai ridicată decât în celelalte categorii de vârstă.
Explicația nu este neapărat că tinerii resping tehnologia. Mai curând, ei sunt expuși direct consecințelor ei: folosesc AI-ul în școală, la muncă, pe rețele sociale și în procese creative. Văd mai repede avantajele, dar și erorile, dezinformarea, imaginile false, riscul de a deveni dependenți de răspunsuri automate sau presiunea ca tot mai multe activități să fie făcute cu ajutorul unui chatbot.
Pentru o generație care a crescut deja cu rețele sociale, algoritmi care decid ce conținut ajunge în feed și platforme care colectează date personale, promisiunea că AI-ul va face viața mai simplă nu mai este suficientă. Utilitatea imediată nu anulează întrebările despre control, locuri de muncă, confidențialitate și credibilitatea informațiilor.
Teama nu vine doar din filmele despre roboți
Aproximativ două treimi dintre americani, mai exact 63%, consideră că inteligența artificială avansează prea repede. Doar 2% spun că dezvoltarea este prea lentă, iar 19% cred că ritmul este potrivit. Este un semnal clar că publicul percepe o diferență între viteza cu care companiile lansează produse bazate pe AI și capacitatea societății de a înțelege sau controla efectele acestor produse.
Îngrijorările legate de datele personale sunt și mai puternice. Aproape șapte din zece americani cred că AI-ul va face informațiile lor personale mai puțin sigure. Doar 3% se așteaptă ca tehnologia să le protejeze mai bine datele. Într-o perioadă în care platformele cer acces la conversații, fotografii, documente și informații despre activitatea online, teama nu pare deloc greu de explicat.
Există totuși și o contradicție importantă. Printre cei care folosesc chatboți, mulți spun că instrumentele îi ajută să fie mai productivi, mai informați și, într-o anumită măsură, mai creativi. AI-ul nu este respins pentru că ar fi inutil. Este privit cu rezerve pentru că beneficiile lui par să vină la pachet cu riscuri pe care publicul nu simte că le poate controla.
Sondajul nu spune că americanii au renunțat la inteligența artificială. Din contră, utilizarea ei crește accelerat. Dar arată că popularitatea nu este același lucru cu acceptarea. AI-ul a devenit deja parte din viața de zi cu zi, însă publicul cere mai multe garanții înainte să accepte că această tehnologie va face lumea mai bună.