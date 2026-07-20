A plecat de la Tesla Optimus și construiește rivalul european. Robotul Northstar ar putea ajunge în fabrici din 2026
Un cercetător care a lucrat la sistemele de inteligență artificială pentru Tesla Autopilot și robotul Optimus încearcă acum să construiască un rival european. Rémi Cadène a fondat la Paris startupul UMA, iar primul său proiect este Northstar, un robot umanoid ușor destinat fabricilor, depozitelor și, într-o etapă ulterioară, locuințelor.
Compania nu are încă un produs comercial livrat, dar susține că discută deja cu aproximativ 50 de potențiali clienți. Primele proiecte pilot industriale ar putea începe chiar în 2026, ceea ce ar transforma anul acesta într-un test important pentru capacitatea startupului de a trece de la cercetare și demonstrații la muncă repetitivă într-un mediu real.
UMA pariază pe Europa într-o perioadă în care cursa roboților umanoizi este dominată de companii din Statele Unite și China. Tesla, Figure, Unitree și Boston Dynamics au atras atenția prin demonstrații spectaculoase, însă numărul roboților care îndeplinesc sarcini utile în mod constant rămâne limitat.
Northstar este construit pentru industria europeană
UMA vine de la Universal Mechanical Assistant, iar obiectivul companiei este dezvoltarea unui robot generalist care să poată învăța mai multe sarcini, fără să fie reconstruit pentru fiecare linie de producție. Northstar ar urma să fie suficient de ușor pentru a lucra în apropierea oamenilor și suficient de flexibil pentru activități din producție și logistică.
Rémi Cadène a petrecut aproximativ trei ani la Tesla, în echipa Autopilot, unde a lucrat la sisteme de inteligență artificială folosite atât pentru asistența la condus, cât și pentru proiectul Optimus. În 2024 a plecat la Hugging Face, unde a coordonat dezvoltarea LeRobot, o bibliotecă open-source pentru robotică devenită rapid populară în comunitatea de cercetare.
Experiența software poate reprezenta principalul avantaj al UMA. Construcția mecanică a unui robot umanoid este dificilă, dar cele mai mari limite apar atunci când acesta trebuie să înțeleagă un mediu schimbător, să manipuleze obiecte diferite și să reacționeze la situații care nu au fost programate individual.
Startupul a fost fondat împreună cu alți specialiști în inteligență artificială și design robotic. Printre investitori se află fonduri de capital de risc și nume importante din industria AI, inclusiv Yann LeCun, directorul companiei Datadog și unul dintre fondatorii Hugging Face.
Europa este aleasă drept piață inițială datorită costurilor ridicate cu forța de muncă, îmbătrânirii populației și bazei industriale extinse. Fabricile auto, depozitele, centrele logistice și producătorii de componente au deja experiență cu automatizarea, dar numeroase sarcini rămân prea variate pentru roboții industriali clasici.
Tesla promite mult, dar roboții utili sunt încă puțini
Tesla pregătește o producție inițială pentru a treia generație Optimus în fabrica din Fremont. Elon Musk a susținut în repetate rânduri că robotul ar putea deveni cel mai valoros produs al companiei, însă utilizarea sa practică este încă mult în urma promisiunilor.
Tesla nu a anunțat clienți externi importanți, iar Optimus nu desfășoară încă activități utile la scară mare în fabricile companiei. Producția limitată și demonstrațiile atent pregătite nu sunt suficiente pentru a dovedi că robotul poate lucra ore întregi, fără supraveghere permanentă și fără opriri frecvente.
Figure a ajuns mai departe în testele industriale, după ce roboții săi au fost folosiți în fabrica BMW din Spartanburg. Parteneriatul dintre Hyundai și Boston Dynamics oferă un alt exemplu de integrare a roboților în operațiuni reale. Chiar și în aceste cazuri, sarcinile sunt atent selectate și se desfășoară într-un mediu bine controlat.
UMA pornește de la o poziție mai modestă. Northstar pare mai puțin avansat mecanic decât unii rivali, iar startupul trebuie să demonstreze că lista de potențiali clienți se transformă în proiecte plătite. În robotică, diferența dintre o discuție comercială și o instalare funcțională poate însemna ani de dezvoltare.
Pentru România, roboții umanoizi pot deveni relevanți în industria auto, în fabricile de componente și în depozitele logistice. Țara are o bază industrială importantă, dar se confruntă deja cu dificultăți de recrutare în anumite regiuni. Un robot generalist ar putea prelua activități repetitive, solicitante sau desfășurate în condiții neplăcute.
Asta nu înseamnă înlocuirea imediată a angajaților. Primele sisteme vor fi scumpe, vor necesita întreținere și vor lucra cel mai bine în spații organizate pentru ele. Un muncitor poate rezolva spontan zeci de situații diferite, în timp ce robotul trebuie să fie instruit, monitorizat și oprit atunci când întâlnește o problemă nouă.
Northstar va fi relevant doar dacă trece de la demonstrații la lucru real. Cele 50 de discuții cu posibili clienți reprezintă un început promițător, dar testul adevărat va fi numărul roboților instalați, durata în care pot funcționa și costul fiecărei sarcini realizate.