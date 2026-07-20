A plecat de la Tesla Optimus și construiește rivalul european. Robotul Northstar ar putea ajunge în fabrici din 2026

UMA pariază pe Europa într-o perioadă în care cursa roboților umanoizi este dominată de companii din Statele Unite și China. Tesla, Figure, Unitree și Boston Dynamics au atras atenția prin demonstrații spectaculoase, însă numărul roboților care îndeplinesc sarcini utile în mod constant rămâne limitat.

Northstar este construit pentru industria europeană

UMA vine de la Universal Mechanical Assistant, iar obiectivul companiei este dezvoltarea unui robot generalist care să poată învăța mai multe sarcini, fără să fie reconstruit pentru fiecare linie de producție. Northstar ar urma să fie suficient de ușor pentru a lucra în apropierea oamenilor și suficient de flexibil pentru activități din producție și logistică.

Rémi Cadène a petrecut aproximativ trei ani la Tesla, în echipa Autopilot, unde a lucrat la sisteme de inteligență artificială folosite atât pentru asistența la condus, cât și pentru proiectul Optimus. În 2024 a plecat la Hugging Face, unde a coordonat dezvoltarea LeRobot, o bibliotecă open-source pentru robotică devenită rapid populară în comunitatea de cercetare.

Experiența software poate reprezenta principalul avantaj al UMA. Construcția mecanică a unui robot umanoid este dificilă, dar cele mai mari limite apar atunci când acesta trebuie să înțeleagă un mediu schimbător, să manipuleze obiecte diferite și să reacționeze la situații care nu au fost programate individual.

Startupul a fost fondat împreună cu alți specialiști în inteligență artificială și design robotic. Printre investitori se află fonduri de capital de risc și nume importante din industria AI, inclusiv Yann LeCun, directorul companiei Datadog și unul dintre fondatorii Hugging Face.

Europa este aleasă drept piață inițială datorită costurilor ridicate cu forța de muncă, îmbătrânirii populației și bazei industriale extinse. Fabricile auto, depozitele, centrele logistice și producătorii de componente au deja experiență cu automatizarea, dar numeroase sarcini rămân prea variate pentru roboții industriali clasici.

Tesla promite mult, dar roboții utili sunt încă puțini

Tesla pregătește o producție inițială pentru a treia generație Optimus în fabrica din Fremont. Elon Musk a susținut în repetate rânduri că robotul ar putea deveni cel mai valoros produs al companiei, însă utilizarea sa practică este încă mult în urma promisiunilor.