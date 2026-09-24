Inteligența artificială ar putea face mai mult rău copiilor decât rețelele sociale, avertizează un fost director Google. Pericolele ascunse ale chatboturilor AI

Chatboturile AI pot deveni prieteni virtuali pentru adolescenți. De ce îi îngrijorează pe specialiști

Una dintre principalele probleme semnalate de Tom Siegel este felul în care adolescenții ajung să interacționeze cu asistenții virtuali. Spre deosebire de o căutare obișnuită pe internet, un chatbot poate întreține conversații lungi, poate răspunde într-un mod empatic și poate crea impresia unei relații personale. Pentru un adolescent care se confruntă cu singurătatea, anxietatea sau dificultăți în familie, disponibilitatea permanentă a unui asemenea instrument poate deveni atractivă. Totuși, un sistem AI nu are capacitatea unui specialist de a evalua întotdeauna corect situațiile emoționale complexe și poate genera răspunsuri nepotrivite.

Fenomenul nu este unul izolat. Un studiu despre relația adolescenților cu inteligența artificială , realizat în patru țări europene, a arătat că numeroși tineri folosesc deja chatboturile pentru a discuta despre probleme personale. Aproximativ o treime dintre participanți au atribuit inteligenței artificiale, în anumite situații, un rol apropiat de cel al unui psiholog. Cercetarea evidențiază și o altă problemă: mulți tineri au încredere în răspunsurile primite, fără să înțeleagă pe deplin cum sunt procesate informațiile personale pe care le împărtășesc.

Siegel a atras atenția și asupra cazurilor în care interacțiunile cu sistemele AI au fost asociate cu situații grave de sănătate mintală, inclusiv comportamente suicidare. În Statele Unite, mai multe familii au intentat procese împotriva unor companii care dezvoltă chatboturi, susținând că interacțiunile cu acestea au contribuit la agravarea problemelor psihologice ale unor tineri. Aceste acuzații trebuie însă diferențiate de concluziile medicale sau juridice definitive: existența unei conversații cu un chatbot nu demonstrează, prin ea însăși, că sistemul a provocat un anumit comportament.

Inteligența artificială ar putea afecta și modul în care copiii învață

Dincolo de riscurile emoționale, fostul director Google este preocupat și de utilizarea inteligenței artificiale în educație. Chatboturile pot rezolva probleme de matematică, pot redacta eseuri și pot oferi răspunsuri aproape instantaneu la întrebări complexe. Deși aceste capacități pot sprijini procesul de învățare, folosirea lor pentru realizarea integrală a temelor poate reduce implicarea elevilor în activități care necesită concentrare, analiză și formularea propriilor concluzii.

Siegel a menționat fenomenul cunoscut drept „cognitive offloading”, prin care oamenii transferă anumite sarcini cognitive către instrumente externe. În contextul educației, problema apare atunci când elevii ajung să se bazeze pe răspunsurile generate automat în loc să încerce să înțeleagă și să rezolve singuri problemele. Unele cercetări preliminare au identificat asocieri între utilizarea intensivă a AI și reducerea implicării cognitive în anumite activități. Totuși, rezultatele nu demonstrează că orice utilizare a inteligenței artificiale provoacă pierderi de memorie sau afectează permanent capacitatea de gândire critică.

Există și abordări educaționale care încearcă să valorifice avantajele tehnologiei fără să înlocuiască efortul intelectual al elevilor. De exemplu, Estonia a introdus un program prin care elevii învață să folosească ChatGPT și alte instrumente AI , inclusiv prin metode care încurajează formularea întrebărilor, verificarea informațiilor și rezolvarea problemelor pas cu pas. Diferența dintre folosirea AI pentru a înțelege o lecție și utilizarea sa pentru a evita complet procesul de învățare rămâne una dintre provocările importante pentru sistemele educaționale.

Fostul director Google cere reguli mai stricte pentru companiile AI

Pe 22 septembrie 2026, Tom Siegel a anunțat că s-a alăturat organizației nonprofit Common Sense Media, în calitate de prim director executiv al Youth AI Safety Institute. Institutul, lansat în luna mai, își propune să cerceteze efectele inteligenței artificiale asupra copiilor și adolescenților și să dezvolte standarde independente pentru evaluarea siguranței produselor AI. Printre organizațiile care susțin financiar inițiativa se numără Anthropic și OpenAI Foundation.