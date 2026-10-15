Profesorii câștigă în instanță bani în plus la salariu. Sporul de 10% trebuie recalculat, iar diferențele se plătesc retroactiv

Tribunalul a stabilit că baza de calcul trebuie să țină cont de drepturile salariale de care beneficiază fiecare reclamant. Sunt vizate majorările reglementate de articolele 8 și 5 din anexa nr. I, capitolul I, litera B la Legea-cadru nr. 153/2017.

„Obligă pârâta să stabilească cuantumul și să plătească reclamanților membri de sindicat sporul de suprasolicitare neuropsihică prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază stabilit cu luarea în considerare a majorării prevăzute de art. 8 și, după caz, a creșterii prevăzute de art. 5 din anexa nr. I cap. I lit. B) la Legea-cadru nr. 153/2017, de care beneficiază fiecare dintre aceștia, începând cu 01.09.2025 și pe viitor, cât timp reclamanții îndeplinesc condițiile legale de acordare a sporului și a majorărilor, cu respectarea dispozițiilor legale privind menținerea cuantumului sporurilor”, se arată în soluția instanței.

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De ce contează dirigenția și gradația de merit

Articolul 8 prevede majorarea cu 10% a salariului de bază pentru profesorii diriginți, dar și pentru învățători, educatoare, institutori și profesorii pentru învățământul primar și preșcolar. Articolul 5 reglementează gradația de merit, acordată prin concurs pentru cinci ani, care reprezintă o creștere de 25% a salariului de bază.

Sporul de suprasolicitare neuropsihică este prevăzut separat, la articolul 16 din aceeași anexă a Legii-cadru nr. 153/2017. Procentul său rămâne de 10%, însă includerea majorărilor în baza de calcul poate conduce la o sumă mai mare.

Un exemplu strict orientativ arată diferența. Pentru o bază de 6.000 de lei, aplicarea procentului de 10% înseamnă 600 de lei, în timp ce aplicarea lui la 6.600 de lei, după includerea majorării pentru dirigenție, înseamnă 660 de lei.

Diferența ilustrată este de 60 de lei brut lunar, nu de 60 de lei net. Calculul efectiv pentru fiecare reclamant trebuie făcut potrivit încadrării sale, drepturilor cuvenite și dispozițiilor privind menținerea cuantumului sporurilor, menționate expres în hotărâre.

Diferențele se achită cu inflație și dobândă

Școala trebuie să plătească diferența dintre drepturile cuvenite și sumele achitate efectiv, de la 1 septembrie 2025 până la aplicarea formulei stabilite de tribunal. Pentru fiecare sumă restantă, actualizarea cu inflația se face de la scadență până la plata efectivă.