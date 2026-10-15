Profesorii câștigă în instanță bani în plus la salariu. Sporul de 10% trebuie recalculat, iar diferențele se plătesc retroactiv
Tribunalul Iași a obligat Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” să recalculeze sporul de suprasolicitare neuropsihică pentru 29 de membri de sindicat și să le achite diferențele salariale începând cu 1 septembrie 2025. În baza de calcul trebuie incluse majorarea pentru dirigenție și, după caz, gradația de merit. Hotărârea pronunțată joi, 15 octombrie 2026, este executorie de drept, dar poate fi atacată cu apel.
Ce a decis instanța în privința sporului de 10%
Acțiunea din dosarul nr. 2859/99/2026 a fost formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, în numele celor 29 de reclamanți. Litigiul privește salariul la care se aplică procentul de 10%, nu acordarea unui spor nou.
Tribunalul a stabilit că baza de calcul trebuie să țină cont de drepturile salariale de care beneficiază fiecare reclamant. Sunt vizate majorările reglementate de articolele 8 și 5 din anexa nr. I, capitolul I, litera B la Legea-cadru nr. 153/2017.
„Obligă pârâta să stabilească cuantumul și să plătească reclamanților membri de sindicat sporul de suprasolicitare neuropsihică prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază stabilit cu luarea în considerare a majorării prevăzute de art. 8 și, după caz, a creșterii prevăzute de art. 5 din anexa nr. I cap. I lit. B) la Legea-cadru nr. 153/2017, de care beneficiază fiecare dintre aceștia, începând cu 01.09.2025 și pe viitor, cât timp reclamanții îndeplinesc condițiile legale de acordare a sporului și a majorărilor, cu respectarea dispozițiilor legale privind menținerea cuantumului sporurilor”, se arată în soluția instanței.
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De ce contează dirigenția și gradația de merit
Articolul 8 prevede majorarea cu 10% a salariului de bază pentru profesorii diriginți, dar și pentru învățători, educatoare, institutori și profesorii pentru învățământul primar și preșcolar. Articolul 5 reglementează gradația de merit, acordată prin concurs pentru cinci ani, care reprezintă o creștere de 25% a salariului de bază.
Sporul de suprasolicitare neuropsihică este prevăzut separat, la articolul 16 din aceeași anexă a Legii-cadru nr. 153/2017. Procentul său rămâne de 10%, însă includerea majorărilor în baza de calcul poate conduce la o sumă mai mare.
Un exemplu strict orientativ arată diferența. Pentru o bază de 6.000 de lei, aplicarea procentului de 10% înseamnă 600 de lei, în timp ce aplicarea lui la 6.600 de lei, după includerea majorării pentru dirigenție, înseamnă 660 de lei.
Diferența ilustrată este de 60 de lei brut lunar, nu de 60 de lei net. Calculul efectiv pentru fiecare reclamant trebuie făcut potrivit încadrării sale, drepturilor cuvenite și dispozițiilor privind menținerea cuantumului sporurilor, menționate expres în hotărâre.
Diferențele se achită cu inflație și dobândă
Școala trebuie să plătească diferența dintre drepturile cuvenite și sumele achitate efectiv, de la 1 septembrie 2025 până la aplicarea formulei stabilite de tribunal. Pentru fiecare sumă restantă, actualizarea cu inflația se face de la scadență până la plata efectivă.
Instanța a acordat și dobânda legală penalizatoare aferentă diferențelor salariale. Prin urmare, obligația de plată include atât restanțele rezultate din recalculare, cât și aceste accesorii.
Hotărârea stabilește obligații și pentru viitor, cât timp reclamanții îndeplinesc condițiile legale pentru spor și majorări. Nu este indicată o sumă identică pentru toți cei 29 de beneficiari, deoarece drepturile individuale și perioadele relevante pot fi diferite.
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Cine beneficiază de hotărârea Tribunalului Iași
USLIP Iași prezintă rezultatul drept prima sa hotărâre favorabilă în această categorie de litigii. Organizația acuză Ministerul Educației și Cercetării că a diminuat abuziv sporul, aceasta fiind poziția exprimată de sindicat.
„USLIP Iași a obținut astăzi primul verdict pozitiv referitor la diminuarea abuzivă de către Ministerul Educației și Cercetării a sporului de suprasolicitare neuropsihică! Procesul vizează întregul personal didactic din învățământul preuniversitar”, transmite organizația.
Referirea sindicatului la întregul personal didactic privește problema modului de calcul. Obligațiile concrete stabilite în acest dosar sunt în sarcina școlii chemate în judecată și în beneficiul celor 29 de reclamanți, fără a reprezenta o recalculare automată pentru toți profesorii din țară.
Caracterul executoriu de drept trebuie deosebit de caracterul definitiv. Hotărârea poate fi pusă în executare în condițiile legii, însă soluția poate fi contestată prin apel.