Întârziere la plecarea de pe loc după ce schimbi din R în D: cât e normal și când indică probleme de presiune

Când întârzierea este acceptabilă

La multe cutii automate, schimbarea sensului de mers implică o succesiune de comenzi hidraulice și mecanice. Transmisia trebuie să decupleze setul folosit pentru marșarier și să cupleze setul folosit pentru deplasarea înainte. Această operațiune nu este complet instantanee. O pauză foarte scurtă, de sub o secundă, mai ales dacă nu este însoțită de șocuri, zgomote sau patinare, poate fi considerată normală.

La rece, uleiul din cutie este mai vâscos, iar presiunea se poate construi puțin mai lent. Din acest motiv, multe transmisii au un comportament mai rigid sau mai lent în primele minute de funcționare. Dacă după ce uleiul se încălzește cutia devine lină și răspunde corect, nu este neapărat un motiv de panică.

Contează enorm și felul în care este folosită mașina. Selectorul nu ar trebui mutat din R în D înainte ca mașina să fie complet oprită. Dacă treci rapid din marșarier în drive în timp ce roțile încă se mișcă înapoi, transmisia primește o sarcină suplimentară. În timp, acest obicei poate accentua șocurile și uzura. La fel, dacă apeși accelerația imediat după selectarea treptei, înainte ca transmisia să fi cuplat complet, smucitura va fi mai puternică.

O metodă simplă de folosire corectă este să oprești complet, să ții frâna apăsată, să selectezi D, să aștepți momentul în care simți cuplarea ușoară și abia apoi să accelerezi. Dacă transmisia se comportă bine în acest scenariu, întârzierea poate fi mai degrabă o particularitate normală decât o defecțiune.

Când poate indica probleme de presiune sau uzură

Întârzierea devine suspectă când trece de una-două secunde, apare și la cald, este urmată de o lovitură sau se agravează în timp. Într-o cutie automată, presiunea hidraulică este vitală. Dacă pompa, corpul de valve, electrovalvele sau garniturile interne nu mențin presiunea corectă, cuplarea treptelor devine lentă, imprecisă sau violentă.

Uleiul insuficient sau degradat este una dintre cele mai comune cauze. Dacă nivelul este prea mic, pompa poate aspira aer, iar presiunea devine instabilă. Dacă uleiul este vechi, ars sau contaminat cu particule de fricțiune, electrovalvele și canalele hidraulice pot funcționa mai greu. În acest caz, întârzierea la trecerea din R în D poate fi doar primul simptom, urmat ulterior de smucituri între trepte sau patinare.

La unele cutii, problema poate veni din convertizorul de cuplu sau din ambreiajele interne. Dacă transmisia are nevoie de tot mai mult timp ca să cupleze înainte, iar turația motorului urcă ușor fără ca mașina să plece proporțional, există un risc de patinare. Acesta este un semn care nu trebuie ignorat, pentru că patinarea generează căldură și poate accelera uzura.