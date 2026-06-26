Instagram vrea să concureze cu YouTube și Netflix: cum ajung serialele creatorilor în sufragerie

Reels și Stories se mută pe ecranul mare

Instagram for TV este disponibil deja pe Amazon Fire TV și Google TV, iar Meta a anunțat extinderea aplicației pe televizoarele Samsung Smart TV din Statele Unite, pentru modelele lansate în 2020 sau mai noi. Pentru România nu există încă o confirmare privind lansarea aplicației, însă direcția companiei este evidentă: Instagram încearcă să devină o platformă de divertisment pentru sufragerie, nu doar una pentru smartphone.

Aplicația nu se limitează la redarea acelorași Reels pe un ecran mai mare. Meta testează canale organizate după interese, astfel încât utilizatorii să poată descoperi mai simplu clipuri de comedie, sport sau conținut de la creatorii preferați. Ideea este ca mai multe persoane aflate în aceeași cameră să poată urmări același flux de conținut, fără să se înghesuie în jurul unui singur telefon.

O altă funcție importantă este posibilitatea de a trimite Reels de pe telefon direct pe televizor. Opțiunea este disponibilă pentru Google TV și Fire TV și include inclusiv clipuri salvate anterior în aplicație. Pentru un video amuzant sau un moment pe care vrei să îl arăți mai multor oameni, mutarea pe TV are sens: devine mai ușor să îl urmărești împreună decât să pasezi telefonul din mână în mână.

Meta testează și vizualizarea Stories pe televizor. Aici apare și una dintre cele mai mari întrebări legate de această strategie. Stories au fost construite pentru ecran vertical, cu gesturi rapide și interacțiune tactilă. Pe un televizor widescreen, controlul din telecomandă și formatul îngust pot face experiența mai puțin firească. Tocmai de aceea, Instagram începe să acorde atenție și videoclipurilor orizontale.

Marea miză: seriale, live-uri și clipuri mai lungi

Cea mai importantă schimbare nu ține, de fapt, de mutarea unui Reel de 30 de secunde pe televizor. Meta spune că explorează formate special create pentru sufragerie, unde publicul este dispus să rămână mai mult timp în fața ecranului. Printre acestea se numără clipurile mai lungi realizate de creatori, serialele împărțite pe episoade și experiențele live gândite pentru TV.

Este o recunoaștere implicită a faptului că telefonul și televizorul cer conținut diferit. Pe mobil, un clip poate atrage atenția în primele două secunde și poate fi abandonat imediat după. Pe televizor, publicul are alte așteptări. Oamenii sunt obișnuiți să aleagă ceva care să îi țină ocupați mai multe minute sau chiar ore. Aici, Instagram nu poate conta la infinit doar pe scroll-ul rapid care a făcut Reels atât de popular.

Pentru creatori, direcția poate deschide o nouă etapă. Cei care până acum își foloseau conturile în primul rând pentru promovarea unor materiale de pe YouTube, TikTok sau alte platforme ar putea fi încurajați să publice chiar pe Instagram conținut mai complex. Reels pot deveni astfel punctul de plecare pentru povești mai mari, nu produsul final.