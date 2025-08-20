ING oprește accesul la HomeBank din browserul mobil, schimbare majoră pentru clienții din România. Cum te afectează

ING Bank a anunțat oficial o modificare importantă pentru utilizatorii săi din România: începând cu luna septembrie, accesarea conturilor prin HomeBank nu va mai fi posibilă din browserul mobil. Decizia vine pe fondul unor măsuri suplimentare de securitate, instituția bancară insistând asupra folosirii exclusive a aplicației mobile dedicate.

Anunțul a stârnit interes și dezbateri în rândul clienților, mai ales pentru cei care preferau varianta de logare rapidă prin browser. Totuși, banca subliniază că schimbarea are ca scop protejarea datelor personale și reducerea riscurilor asociate tentativelor de fraudă online.

De ce renunță ING la varianta prin browser

Potrivit reprezentanților ING, renunțarea la accesul prin browserul mobil ține în primul rând de securitate. Platforma HomeBank a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai utilizate soluții de online banking din România, însă atacurile cibernetice tot mai sofisticate au determinat banca să adopte măsuri mai stricte.

Accesul prin browser expune utilizatorii la riscuri suplimentare, în special prin phishing sau site-uri false care imită pagina oficială. Prin restricționarea acestei opțiuni, ING încearcă să elimine un punct vulnerabil și să orienteze toți clienții către aplicația oficială, unde autentificarea este securizată prin metode biometrice și notificări push.

Decizia se aliniază cu o tendință mai largă a industriei bancare. Tot mai multe instituții financiare aleg să concentreze serviciile de online banking în aplicații dedicate, unde pot fi integrate mai ușor actualizări de securitate și noi funcționalități. Astfel, banca reduce dependența de medii mai greu de controlat, precum browserele mobile.

Ce alte schimbări aduce ING în România

Măsura privind HomeBank nu este singura modificare anunțată de ING pentru clienții săi din România. Recent, banca a introdus noi reguli legate de reînnoirea cardurilor, atât fizice, cât și virtuale. Procesul de emitere și reemitere a fost actualizat pentru a simplifica pașii pe care trebuie să îi urmezi și pentru a reduce timpul de așteptare.

De asemenea, au fost implementate ajustări privind limitele pentru încasările instant prin card. Schimbările au rolul de a răspunde cererii tot mai mari pentru plăți rapide și sigure, dar și de a preveni eventuale tentative de fraudă. Toate aceste actualizări fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care ING vrea să își consolideze reputația de bancă digitală modernă.

În același timp, banca a transmis detalii și despre actualizările aduse sistemului HomeBank în general, cu accent pe îmbunătățirea stabilității și a vitezei de procesare a tranzacțiilor. Practic, în timp ce restricționează un mod de acces, ING investește în optimizarea aplicației oficiale pentru a oferi o experiență cât mai bună și mai sigură.

Ce înseamnă pentru tine această schimbare

Dacă foloseai până acum browserul mobil pentru a intra în contul HomeBank, din septembrie vei fi obligat să descarci și să utilizezi aplicația ING HomeBank. În practică, acest lucru înseamnă că toate operațiunile — de la verificarea soldului până la efectuarea transferurilor — se vor putea face doar prin aplicația instalată pe telefon.

Deși pentru unii clienți această modificare poate părea o limitare, avantajele țin de securitate și de funcționalitățile suplimentare. În aplicația mobilă poți activa autentificarea biometrică, ai acces rapid la notificări privind tranzacțiile și beneficiezi de un mediu mai bine protejat împotriva atacurilor cibernetice.

Pentru clienții care nu au folosit până acum aplicația, trecerea ar putea necesita o perioadă de acomodare. Totuși, ING mizează pe faptul că majoritatea utilizatorilor preferă deja smartphone-ul pentru operațiuni bancare, iar aplicația oferă o experiență mai fluidă decât un browser.

Schimbarea ING reflectă direcția în care se îndreaptă întreaga industrie bancară: digitalizarea completă și accentul pus pe securitate. Chiar dacă îți cere să îți ajustezi obiceiurile de accesare a contului, în final această decizie îți aduce un plus de siguranță atunci când îți gestionezi banii online.