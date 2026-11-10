ING introduce o metodă prin care firmele pot verifica dacă apelurile primite sunt cu adevărat de la bancă
ING Bank România a lansat o nouă funcționalitate de securitate pentru companii, prin care acestea pot verifica dacă persoana care le contactează telefonic este într-adevăr un reprezentant al băncii. Instrumentul se numește „Verifică apelul ING” și este disponibil direct în aplicația ING Business Pro, fără să fie necesară autentificarea în cont.
Noua măsură apare pe fondul creșterii fraudelor telefonice în care infractorii se prezintă drept angajați ai băncilor, reprezentanți ai autorităților sau parteneri comerciali. Prin intermediul unor apeluri convingătoare, aceștia încearcă să obțină date bancare, să determine angajații să autorizeze tranzacții sau să transfere bani în conturi controlate de atacatori.
Cum încearcă infractorii să păcălească firmele prin apeluri telefonice
Companiile au devenit o țintă tot mai atractivă pentru infractorii cibernetici, inclusiv din cauza volumului mai mare de tranzacții pe care îl gestionează și a numărului de persoane care pot avea acces la conturile bancare ale organizației.
Metodele folosite sunt diverse. Unele atacuri încep cu mesaje de phishing prin care reprezentanții unei firme sunt anunțați că trebuie să actualizeze urgent datele companiei. În alte situații, infractorii telefonează pretinzând că sunt angajați ai ANAF, ai unei bănci sau ai unei alte instituții cunoscute.
Scopul este de a crea o stare de urgență și de a determina persoana contactată să acționeze rapid, fără să verifice identitatea apelantului. Victimele pot fi convinse să comunice parole, coduri de autentificare, date bancare sau să aprobe plăți care ajung ulterior în conturile atacatorilor.
În anumite cazuri, infractorii solicită instalarea unor aplicații de control la distanță, prin care pot obține acces la dispozitivele folosite în activitatea profesională.
Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING Bank România, atrage atenția că multe dintre fraudele actuale se bazează mai degrabă pe manipularea oamenilor decât pe exploatarea unor vulnerabilități tehnologice.
Acesta explică faptul că antreprenorii, companiile mici și mijlocii și persoanele care desfășoară profesii liberale sunt tot mai des vizate de atacuri în care infractorii se folosesc de identități false pentru a câștiga încrederea victimelor.
Cum funcționează noua opțiune Verifică apelul ING
Funcționalitatea „Verifică apelul ING”, disponibilă și sub denumirea „Check the call from ING”, poate fi accesată direct din ecranul de autentificare al aplicației ING Business Pro. Un avantaj important este că verificarea nu presupune conectarea la contul bancar, ceea ce permite folosirea instrumentului chiar în timpul unei conversații telefonice suspecte.
Procedura este simplă. În timp ce vorbește la telefon, clientul trebuie să introducă prefixul internațional al țării și numărul de telefon pe care primește apelul. Ulterior, selectează opțiunea „Verifică apelul”, iar sistemul analizează dacă există o interacțiune telefonică activă inițiată de ING Bank.
Dacă apelul este identificat ca fiind unul real, aplicația afișează mesajul: „Ești în apel cu ING. Totul este în regulă, poți continua conversația”. Clientul poate consulta și informații suplimentare despre mecanismul de verificare sau se poate întoarce la ecranul de autentificare.
În schimb, dacă sistemul nu poate confirma că apelul provine de la bancă, aplicația afișează un avertisment explicit: „Acest apel NU este de la ING. ING nu apelează [numărul de telefon al clientului] în acest moment. Dacă apelantul spune altceva, este posibil să nu fie de la noi. Închide și contactează Asistență Clienți”.
În această situație, clientul poate contacta direct serviciul de asistență al băncii pentru a semnala posibila tentativă de fraudă.
Prin urmare, verificarea poate fi făcută înainte de accesarea contului bancar și în timpul conversației cu persoana care pretinde că reprezintă ING. Instrumentul oferă astfel o modalitate suplimentară de confirmare a identității apelantului, într-un moment în care presiunea exercitată de infractori poate determina luarea unor decizii pripite.
Ce spun reprezentanții ING despre noua măsură antifraudă
Potrivit lui Aurelian Stingaciu, Director Dezvoltare Platforma Digitală la ING Bank România, noua funcționalitate a fost concepută pentru a le permite antreprenorilor să verifice rapid dacă discută într-adevăr cu un reprezentant al băncii.
Acesta subliniază că protejarea unei afaceri presupune mai mult decât accesul la servicii financiare, fiind necesare și instrumente care să reducă riscurile asociate interacțiunilor digitale și telefonice.
„Când conduci un business, ai nevoie să știi că poți avea încredere în fiecare interacțiune cu banca. De aceea am lansat «Verifică apelul ING/Check the call from ING», o funcționalitate prin care clienții care folosesc ING Business Pro pot verifica rapid dacă sunt într-un apel cu un reprezentant ING”, a declarat Aurelian Stingaciu.
Noua opțiune face parte din ecosistemul SAFE, prin care ING Bank dezvoltă instrumente și mecanisme pentru prevenirea fraudelor. Printre soluțiile deja disponibile se numără ING SAFEcall, SAFEbutton, monitorizarea activităților neobișnuite, geolocalizarea și programele de educație financiară și antifraudă.
Banca urmărește să ofere companiilor instrumente prin care să poată identifica mai ușor situațiile suspecte și să evite transferurile sau operațiunile realizate sub presiunea unor apeluri frauduloase.
Ce recomandări are ING pentru companiile care vor să evite fraudele
Pe lângă noua funcționalitate din ING Business Pro, banca recomandă câteva măsuri de precauție pentru reprezentanții companiilor care primesc apeluri sau mesaje suspecte.
În primul rând, parolele, codurile OTP, datele bancare și alte informații de autentificare nu trebuie comunicate prin telefon. Identitatea persoanei care solicită asemenea informații trebuie verificată înainte de orice acțiune, indiferent de instituția în numele căreia pretinde că sună.
De asemenea, deciziile financiare nu ar trebui luate sub presiunea unor mesaje alarmante sau a unor solicitări prezentate drept urgente. Infractorii folosesc frecvent această strategie pentru a reduce timpul pe care victima îl acordă verificării informațiilor.
ING recomandă și evitarea linkurilor primite prin e-mail, SMS sau alte servicii de mesagerie pentru autentificarea în aplicațiile bancare. Accesul trebuie realizat exclusiv prin aplicațiile și canalele oficiale ale băncii.
O altă măsură importantă este refuzul instalării aplicațiilor de acces sau control la distanță atunci când solicitarea vine din partea unei persoane care pretinde că reprezintă o bancă, o instituție publică sau un furnizor de servicii.
În cazul oricărei suspiciuni, apelul trebuie încheiat, iar banca trebuie contactată prin canalele sale oficiale. Totodată, ING Bank recomandă raportarea imediată a tentativelor de fraudă, pentru ca situațiile respective să poată fi investigate.