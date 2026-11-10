ING introduce o metodă prin care firmele pot verifica dacă apelurile primite sunt cu adevărat de la bancă

Cum încearcă infractorii să păcălească firmele prin apeluri telefonice

Companiile au devenit o țintă tot mai atractivă pentru infractorii cibernetici, inclusiv din cauza volumului mai mare de tranzacții pe care îl gestionează și a numărului de persoane care pot avea acces la conturile bancare ale organizației.

Metodele folosite sunt diverse. Unele atacuri încep cu mesaje de phishing prin care reprezentanții unei firme sunt anunțați că trebuie să actualizeze urgent datele companiei. În alte situații, infractorii telefonează pretinzând că sunt angajați ai ANAF, ai unei bănci sau ai unei alte instituții cunoscute.

Scopul este de a crea o stare de urgență și de a determina persoana contactată să acționeze rapid, fără să verifice identitatea apelantului. Victimele pot fi convinse să comunice parole, coduri de autentificare, date bancare sau să aprobe plăți care ajung ulterior în conturile atacatorilor.

În anumite cazuri, infractorii solicită instalarea unor aplicații de control la distanță, prin care pot obține acces la dispozitivele folosite în activitatea profesională.

Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING Bank România, atrage atenția că multe dintre fraudele actuale se bazează mai degrabă pe manipularea oamenilor decât pe exploatarea unor vulnerabilități tehnologice.

Acesta explică faptul că antreprenorii, companiile mici și mijlocii și persoanele care desfășoară profesii liberale sunt tot mai des vizate de atacuri în care infractorii se folosesc de identități false pentru a câștiga încrederea victimelor.

Cum funcționează noua opțiune Verifică apelul ING

Funcționalitatea „Verifică apelul ING”, disponibilă și sub denumirea „Check the call from ING”, poate fi accesată direct din ecranul de autentificare al aplicației ING Business Pro. Un avantaj important este că verificarea nu presupune conectarea la contul bancar, ceea ce permite folosirea instrumentului chiar în timpul unei conversații telefonice suspecte.