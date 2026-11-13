ING schimbă complet modul de autentificare în Home’Bank. Adio, utilizator și parolă: cum vei intra în contul bancar și ce trebuie să faci

Potrivit unei informări transmise clienților pe 12 noiembrie 2026, schimbarea urmărește simplificarea autentificării și protejarea conturilor împotriva tentativelor de fraudă. ING a confirmat și pe pagina oficială dedicată noului sistem că implementarea se desfășoară etapizat, astfel încât utilizatorii vor primi instrucțiuni direct în aplicație. Procesul a început în octombrie 2026, iar vechea metodă de conectare urmează să fie eliminată complet în cursul anului 2027.

Cum funcționează noul sistem de autentificare ING Home’Bank

Principala noutate este înlocuirea codului de utilizator și a parolei cu un PIN personalizat, format din cinci cifre. Spre deosebire de o parolă obișnuită, acesta este asociat criptografic dispozitivului mobil înregistrat ca fiind de încredere. Astfel, chiar dacă o persoană neautorizată descoperă PIN-ul, nu îl poate utiliza pentru autentificarea de pe alt telefon.

„Noul mod de logare leagă accesul în Home’Bank de două lucruri doar ale tale: telefonul tău și PIN-ul ales de tine”, explică ING în mesajul transmis clienților.

Autentificarea biometrică nu dispare. Dacă folosești amprenta sau recunoașterea facială, vei putea continua să utilizezi aceste metode după configurarea noului PIN. Acesta va putea fi folosit inclusiv pentru autorizarea plăților și a altor operațiuni bancare.

Schimbarea afectează și versiunea web a Home’Bank. Pentru conectarea de pe laptop sau desktop, va trebui să deschizi aplicația mobilă, să accesezi secțiunea „Mai multe – Web login” și să scanezi codul QR afișat pe ecranul calculatorului. Unele tranzacții vor necesita confirmarea din aplicație.

Această abordare vine într-un context în care fraudele bancare prin apeluri și mesaje false continuă să reprezinte o problemă pentru utilizatorii serviciilor financiare digitale.

Ce trebuie să faci pentru a nu pierde accesul la contul ING

Deși noua autentificare nu este încă disponibilă simultan pentru toți utilizatorii, ING recomandă câteva verificări înainte de migrare.

În primul rând, trebuie să ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației Home’Bank, disponibilă în Google Play sau App Store. De asemenea, verifică dacă telefonul este înregistrat ca dispozitiv de încredere, accesând „Mai multe – Securitate și login – Kitul tău de siguranță – Dispozitiv de încredere”.

Un alt element important este numărul de telefon declarat băncii, care trebuie verificat în secțiunea „Mai multe – Datele mele”. ING subliniază că acesta trebuie să fie utilizat exclusiv de titularul contului în relația cu instituția. Totodată, actul de identitate înregistrat la bancă trebuie să fie actualizat și valabil.

Dacă telefonul nu este deja recunoscut ca dispozitiv de încredere, activarea noului sistem poate presupune fotografierea actului de identitate și realizarea unui selfie pentru verificarea identității.

Pentru utilizatorii care au deja un dispozitiv de încredere, procesul este mai simplu: alegerea PIN-ului, confirmarea cu parola actuală și introducerea unui cod primit prin SMS.

ING avertizează asupra mesajelor false care cer datele de autentificare

Odată cu introducerea noului sistem, ING atrage atenția asupra tentativelor de phishing. Banca precizează că nu va trimite prin e-mail sau SMS linkuri care conduc direct către autentificarea în Home’Bank și solicită introducerea datelor personale.

Orice mesaj care îți cere să accesezi urgent un link pentru configurarea PIN-ului trebuie tratat cu suspiciune. Actualizările aplicației se realizează exclusiv prin magazinele oficiale, iar procesul de migrare este comunicat direct în Home’Bank.

Avertismentul este important mai ales în condițiile în care infractorii cibernetici folosesc tot mai des pagini false pentru a fura date bancare. Noua autentificare reduce anumite riscuri, dar nu elimină necesitatea verificării mesajelor suspecte.

Pentru clienții care utilizează ING Young, trecerea la PIN necesită aprobarea părintelui, după configurarea propriei metode de autentificare.

ING precizează că nu trebuie să îți alegi imediat noul PIN. Vei primi instrucțiuni atunci când funcționalitatea devine disponibilă pentru contul tău, iar pentru eventualele dificultăți poți solicita asistență prin canalele oficiale ale băncii sau într-o sucursală ING.