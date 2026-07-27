Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
Atunci când prețurile cresc sau cursul euro urcă, mulți români spun că „s-a devalorizat leul” sau că „este inflație”, folosind cele două noțiuni ca și cum ar însemna același lucru. În realitate, inflația și devalorizarea sunt două fenomene economice diferite, chiar dacă uneori apar în același timp și au efecte similare asupra bugetului unei familii. Înțelegerea diferenței dintre ele îi poate ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine de ce cresc prețurile, de ce se modifică ratele la credite sau de ce vacanțele în străinătate devin mai scumpe.
Inflația înseamnă că banii cumpără mai puține produse
Inflația reprezintă creșterea generalizată și susținută a prețurilor bunurilor și serviciilor din economie. Cu alte cuvinte, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse decât cumpăra în trecut.
De exemplu, dacă în urmă cu un an un coș de cumpărături costa 300 de lei, iar astăzi același coș costă 330 de lei, înseamnă că prețurile au crescut, iar puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Nu înseamnă că leul și-a schimbat valoarea față de euro sau dolar, ci că bunurile și serviciile din economie s-au scumpit.
Inflația poate fi determinată de mai mulți factori, precum creșterea costurilor energiei, majorarea salariilor, scumpirea materiilor prime, cererea mare din economie sau evenimente internaționale care afectează lanțurile de aprovizionare.
Devalorizarea înseamnă că moneda valorează mai puțin față de alte valute
Devalorizarea este un fenomen diferit. Ea apare atunci când moneda unei țări își pierde din valoare în raport cu alte monede, precum euro sau dolarul. De exemplu, dacă un euro costă astăzi 5 lei, iar peste câteva luni ajunge la 5,20 lei, înseamnă că leul s-a depreciat față de moneda europeană. Pentru a cumpăra același euro este nevoie de mai mulți lei.
Acest lucru afectează în special persoanele care călătoresc în străinătate, plătesc rate în euro sau cumpără produse importate, deoarece toate acestea devin mai scumpe atunci când moneda națională pierde din valoare.
Cele două fenomene pot apărea separat
Una dintre cele mai frecvente confuzii este ideea că inflația și devalorizarea apar întotdeauna împreună. În realitate, nu este așa. O țară poate avea inflație ridicată chiar dacă moneda sa rămâne relativ stabilă față de euro sau dolar. În același timp, o monedă se poate deprecia fără ca prețurile din economie să explodeze imediat.
De exemplu, dacă leul pierde din valoare față de euro, efectele asupra prețurilor din magazine pot apărea treptat, pe măsură ce importatorii cumpără produse mai scumpe din străinătate și transferă aceste costuri către consumatori.
Cum se simt diferențele în viața de zi cu zi
Pentru o familie obișnuită, inflația se observă cel mai ușor atunci când merge la supermarket. Dacă aceeași listă de cumpărături costă în fiecare lună tot mai mult, este vorba despre efectele inflației.
În schimb, devalorizarea devine evidentă atunci când familia schimbă bani pentru concediu, cumpără un telefon produs în afara țării sau plătește o rată calculată în euro. Chiar dacă prețurile din România nu s-au modificat foarte mult, costurile acestor produse sau servicii pot crește doar pentru că leul valorează mai puțin în raport cu moneda în care sunt exprimate.
Cum se influențează reciproc
Deși sunt fenomene diferite, inflația și devalorizarea se pot alimenta una pe cealaltă. Dacă moneda națională se depreciază, importurile devin mai scumpe. România importă o parte importantă din alimente, medicamente, combustibili, echipamente și materii prime, astfel că firmele suportă costuri mai mari și ajung să majoreze prețurile. În acest fel, deprecierea monedei poate contribui la creșterea inflației.
La rândul ei, o inflație ridicată poate reduce încrederea investitorilor într-o economie, ceea ce poate pune presiune asupra monedei naționale și poate favoriza deprecierea acesteia.
De ce este important să știm diferența
Înțelegerea diferenței dintre inflație și devalorizare îi ajută pe români să interpreteze mai corect știrile economice și să ia decizii financiare mai bune.
Dacă aud că inflația a crescut, trebuie să se aștepte ca puterea lor de cumpărare să scadă și să fie mai atenți la cheltuielile zilnice. Dacă află că leul s-a depreciat față de euro, este posibil ca vacanțele în străinătate, produsele importate sau ratele în valută să devină mai costisitoare.
Cu alte cuvinte, inflația explică de ce cresc prețurile în magazine, iar devalorizarea explică de ce moneda națională cumpără mai puțină valută. Cele două fenomene sunt legate, dar nu sunt același lucru, iar diferența dintre ele poate avea un impact direct asupra banilor fiecărei familii.