Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii

De exemplu, dacă în urmă cu un an un coș de cumpărături costa 300 de lei, iar astăzi același coș costă 330 de lei, înseamnă că prețurile au crescut, iar puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Nu înseamnă că leul și-a schimbat valoarea față de euro sau dolar, ci că bunurile și serviciile din economie s-au scumpit.

Inflația poate fi determinată de mai mulți factori, precum creșterea costurilor energiei, majorarea salariilor, scumpirea materiilor prime, cererea mare din economie sau evenimente internaționale care afectează lanțurile de aprovizionare.

Devalorizarea înseamnă că moneda valorează mai puțin față de alte valute

Devalorizarea este un fenomen diferit. Ea apare atunci când moneda unei țări își pierde din valoare în raport cu alte monede, precum euro sau dolarul. De exemplu, dacă un euro costă astăzi 5 lei, iar peste câteva luni ajunge la 5,20 lei, înseamnă că leul s-a depreciat față de moneda europeană. Pentru a cumpăra același euro este nevoie de mai mulți lei.

Acest lucru afectează în special persoanele care călătoresc în străinătate, plătesc rate în euro sau cumpără produse importate, deoarece toate acestea devin mai scumpe atunci când moneda națională pierde din valoare.

Cele două fenomene pot apărea separat

Una dintre cele mai frecvente confuzii este ideea că inflația și devalorizarea apar întotdeauna împreună. În realitate, nu este așa. O țară poate avea inflație ridicată chiar dacă moneda sa rămâne relativ stabilă față de euro sau dolar. În același timp, o monedă se poate deprecia fără ca prețurile din economie să explodeze imediat.

De exemplu, dacă leul pierde din valoare față de euro, efectele asupra prețurilor din magazine pot apărea treptat, pe măsură ce importatorii cumpără produse mai scumpe din străinătate și transferă aceste costuri către consumatori.

Cum se simt diferențele în viața de zi cu zi

Pentru o familie obișnuită, inflația se observă cel mai ușor atunci când merge la supermarket. Dacă aceeași listă de cumpărături costă în fiecare lună tot mai mult, este vorba despre efectele inflației.