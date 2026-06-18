În China, benzina dispare din topul vânzărilor. Primele 16 cele mai cumpărate mașini sunt electrificate

Pentru România, unde discuția despre electrice este încă împărțită între autonomie, prețuri, stații de încărcare și valoare de revânzare, imaginea din China arată cum poate arăta viitorul când infrastructura, oferta și prețurile ajung în același punct. Nu mai vorbim despre o nișă, ci despre noua normalitate într-o țară care dictează tot mai mult direcția industriei auto globale.

Ce modele au scos mașinile pe benzină din top

Topul lunii mai este dominat de nume care arată cât de mult s-a schimbat echilibrul de forțe. Pe primul loc s-a aflat Geely EX2, cu 38.751 de unități vândute, urmat de Tesla Model Y, cu 28.911 unități, și Xiaomi SU7, cu 24.023 de unități. Urmează Leapmotor A10, Li Auto Li i6, Tesla Model 3, Wuling Hongguang Mini, Aito M6, BYD Yuan Up și Fang Cheng Bao Bao 7.

Faptul că Xiaomi SU7 apare atât de sus în clasament este un semnal puternic. Compania cunoscută în România mai ales pentru telefoane, televizoare și gadgeturi smart home a devenit, în China, un jucător auto suficient de puternic încât să intre în topul celor mai vândute mașini. Este încă o dovadă că mașina electrică nu mai este doar terenul constructorilor auto tradiționali.

Singurul model exclusiv cu motor termic care mai rezista în partea superioară a clasamentului era Geely Coolray. În aprilie se afla pe locul opt, dar în mai a căzut pe locul 17. Asta înseamnă că nu doar top 10, ci întregul top 16 a fost ocupat de vehicule electrificate.

Schimbarea nu vine doar dintr-o explozie spectaculoasă a vânzărilor de electrice, ci și dintr-o prăbușire puternică a mașinilor exclusiv cu motor termic. Vânzările de modele ICE-only au scăzut cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut. Au scăzut și hibridele plug-in, cu 24%, modelele cu range extender, cu 28%, și hibridele clasice, cu 24,4%.

Interesant este că mașinile complet electrice au fost singurele care au crescut. Vânzările BEV au urcat cu 3,9% față de mai anul trecut, până la 637.000 de unități. Asta înseamnă că electricele pure nu doar rezistă, ci cresc într-o piață în care aproape toate celelalte tehnologii au intrat pe scădere.

De ce vestea din China contează și pentru Europa

China nu este doar cea mai mare piață auto din lume, ci și cel mai mare exportator auto global. În 2024, a preluat poziția de lider după decenii în care Germania și Japonia au dominat această zonă. În mai, exporturile chineze de vehicule NEV au crescut cu 112,6% față de anul anterior, ajungând la 424.000 de unități. Mai mult de jumătate din exporturile auto ale Chinei au fost electrificate.