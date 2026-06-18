În China, benzina dispare din topul vânzărilor. Primele 16 cele mai cumpărate mașini sunt electrificate
Piața auto din China a trecut un prag simbolic care ar trebui să dea fiori constructorilor tradiționali din Europa, Japonia și Statele Unite. În luna mai, niciuna dintre primele 16 cele mai vândute mașini din cea mai mare piață auto a lumii nu a fost un model exclusiv pe benzină sau motorină. Toate au fost vehicule electrificate, categorie în care China include atât mașinile complet electrice, cât și hibridele plug-in sau modelele cu range extender.
Datele publicate de China Passenger Car Association arată că vehiculele cu energie nouă, așa-numitele NEV, au ajuns la o cotă de piață de 62,9% în mai, în creștere față de 61,4% în luna anterioară. Este o schimbare spectaculoasă pentru o piață care, nu cu mulți ani în urmă, era dominată de sedanuri și SUV-uri pe benzină produse de joint-venture-uri occidentale.
Pentru România, unde discuția despre electrice este încă împărțită între autonomie, prețuri, stații de încărcare și valoare de revânzare, imaginea din China arată cum poate arăta viitorul când infrastructura, oferta și prețurile ajung în același punct. Nu mai vorbim despre o nișă, ci despre noua normalitate într-o țară care dictează tot mai mult direcția industriei auto globale.
Ce modele au scos mașinile pe benzină din top
Topul lunii mai este dominat de nume care arată cât de mult s-a schimbat echilibrul de forțe. Pe primul loc s-a aflat Geely EX2, cu 38.751 de unități vândute, urmat de Tesla Model Y, cu 28.911 unități, și Xiaomi SU7, cu 24.023 de unități. Urmează Leapmotor A10, Li Auto Li i6, Tesla Model 3, Wuling Hongguang Mini, Aito M6, BYD Yuan Up și Fang Cheng Bao Bao 7.
Faptul că Xiaomi SU7 apare atât de sus în clasament este un semnal puternic. Compania cunoscută în România mai ales pentru telefoane, televizoare și gadgeturi smart home a devenit, în China, un jucător auto suficient de puternic încât să intre în topul celor mai vândute mașini. Este încă o dovadă că mașina electrică nu mai este doar terenul constructorilor auto tradiționali.
Singurul model exclusiv cu motor termic care mai rezista în partea superioară a clasamentului era Geely Coolray. În aprilie se afla pe locul opt, dar în mai a căzut pe locul 17. Asta înseamnă că nu doar top 10, ci întregul top 16 a fost ocupat de vehicule electrificate.
Schimbarea nu vine doar dintr-o explozie spectaculoasă a vânzărilor de electrice, ci și dintr-o prăbușire puternică a mașinilor exclusiv cu motor termic. Vânzările de modele ICE-only au scăzut cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut. Au scăzut și hibridele plug-in, cu 24%, modelele cu range extender, cu 28%, și hibridele clasice, cu 24,4%.
Interesant este că mașinile complet electrice au fost singurele care au crescut. Vânzările BEV au urcat cu 3,9% față de mai anul trecut, până la 637.000 de unități. Asta înseamnă că electricele pure nu doar rezistă, ci cresc într-o piață în care aproape toate celelalte tehnologii au intrat pe scădere.
De ce vestea din China contează și pentru Europa
China nu este doar cea mai mare piață auto din lume, ci și cel mai mare exportator auto global. În 2024, a preluat poziția de lider după decenii în care Germania și Japonia au dominat această zonă. În mai, exporturile chineze de vehicule NEV au crescut cu 112,6% față de anul anterior, ajungând la 424.000 de unități. Mai mult de jumătate din exporturile auto ale Chinei au fost electrificate.
Pentru Europa, asta înseamnă presiune directă. Constructorii chinezi nu vând doar acasă, ci împing agresiv mașini electrice și plug-in hybrid în afara țării. BYD, Geely, MG, Leapmotor, XPeng sau Nio nu mai sunt simple curiozități. Încep să devină alternative reale, inclusiv pentru cumpărătorii europeni care compară prețul, autonomia și dotările.
În România, efectul se vede deja prin interesul tot mai mare pentru mărci chinezești, mai ales acolo unde prețul este agresiv și dotările sunt generoase. Dacă în China mașinile pe benzină dispar din vârful clasamentelor, este doar o chestiune de timp până când aceeași presiune se va simți mai puternic și în Europa de Est.
Constructorii occidentali se află într-o situație complicată. Dacă încetinesc tranziția la electrice, riscă să concureze pe o parte a pieței care scade. Dacă accelerează, trebuie să se bată cu producători chinezi care au deja scară, lanțuri de baterii și prețuri greu de egalat. În același timp, clienții sunt tot mai atenți la costul total de utilizare, nu doar la prețul din showroom.
Lecția Chinei este simplă: atunci când electricele devin accesibile, numeroase și bine integrate în infrastructură, piața se schimbă foarte repede. Nu peste noapte, dar suficient de rapid încât producătorii care amână decizia să pară depășiți. Pentru români, întrebarea nu mai este dacă mașinile electrice vor deveni importante, ci cât de repede vor coborî la prețuri suficient de atractive pentru publicul larg.