Măsuri luate de Grecia împotriva peștelui-iepure după 148 de incidente raportate. Ce trebuie să știe turiștii

Peștele-iepure s-a extins în tot mai multe regiuni ale Greciei

Potrivit specialiștilor, problema a fost observată inițial în zona insulei Creta, unde pescarii se confruntă de aproximativ un deceniu cu această specie. În prezent însă, peștele-iepure a fost semnalat în multe alte regiuni, inclusiv în Rhodos și în apropierea Atenei.

Nikos Koudunis a explicat că peștele provine din Marea Roșie și a ajuns în Marea Mediterană, unde s-a adaptat foarte bine. Lipsa prădătorilor naturali îi permite să se înmulțească rapid și să se răspândească în tot mai multe zone.

Medicul atrage atenția că turiștii trebuie să fie prudenți și să evite orice interacțiune cu exemplarele observate în apă.

„Cei care merg în vacanță în Grecia trebuie să fie atenți și să nu încerce să îi prindă sau să se joace cu ei”, a avertizat acesta.

Specialiștii recomandă să fie privit doar de la distanță

Reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au explicat că peștele-iepure este originar din regiunea Indo-Pacifică și a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Astăzi, specia este considerată una dintre cele mai problematice din estul Mediteranei, atât din cauza impactului asupra ecosistemelor, cât și a pagubelor provocate pescarilor.

Denumirea populară provine de la structura dinților, care seamănă cu incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora, peștele poate sparge cochilii, poate distruge plasele de pescuit și poate provoca răni serioase dacă este manipulat.

Specialiștii subliniază că majoritatea incidentelor au avut loc după ce oamenii au încercat să atingă, să hrănească sau să captureze exemplarele întâlnite în apă. Din acest motiv, recomandarea este ca peștele să fie observat doar de la distanță.

O specie care nu trebuie consumată

Pe lângă riscul provocat de mușcăturile sale, peștele-iepure poate conține tetrodotoxină, una dintre cele mai periculoase toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, legislația europeană interzice comercializarea și consumul speciilor din această familie.