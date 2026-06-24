Ce trebuie să faci dacă vezi un pește-iepure în apă. Recomandările specialiștilor pentru turiștii aflați în Grecia

Ce recomandă specialiștii dacă întâlnești un pește-iepure

Experții îi sfătuiesc pe turiști să se îndepărteze imediat dacă observă un pește-iepure în apropiere și să nu încerce sub nicio formă să îl hrănească sau să îl atingă.

Experta Nota Peristeraki a explicat pentru publicația The Telegraph că multe dintre incidentele raportate au avut loc după ce oamenii au încercat să interacționeze cu exemplarele întâlnite în apă.

„Dacă vedeți acest pește apropiindu-se de voi, trebuie să vă îndepărtați imediat. Unele atacuri s-au produs atunci când oamenii au încercat să îl hrănească sau să îl atingă”, a declarat specialista.

Potrivit acesteia, au existat cazuri în care persoane au suferit răni serioase la mâini sau picioare în urma mușcăturilor. Chiar dacă incidentele sunt rare, peștele-iepure are dinți extrem de puternici, capabili să producă leziuni grave.

În situația unei mușcături, Crucea Roșie Elenă recomandă spălarea imediată a rănii cu apă și săpun, oprirea sângerării prin aplicarea unei comprese curate și solicitarea cât mai rapidă a asistenței medicale. În funcție de gravitatea rănii, medicii pot decide aplicarea de copci și administrarea vaccinului antitetanos.

Probleme majore pentru pescarii greci

Invazia peștelui-iepure nu afectează doar turiștii, ci și comunitățile de pescari din Grecia. Numeroși pescari susțin că această specie le provoacă pierderi financiare importante prin distrugerea plaselor, a echipamentelor și a capturilor.

Alexis Charlambakis, pescar din Creta, descrie situația ca fiind una extrem de dificilă. Acesta spune că peștele-iepure a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru cei care trăiesc din pescuit.

Alți pescari afirmă că specia consumă aproape orice întâlnește și că lipsa prădătorilor naturali îi permite să se înmulțească rapid. Estimările arată că pagubele provocate de peștele-iepure pot ajunge la aproximativ 8.000 de lire sterline pe an pentru fiecare ambarcațiune, din cauza distrugerii plaselor, capturilor și echipamentelor.