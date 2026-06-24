Ce trebuie să faci dacă vezi un pește-iepure în apă. Recomandările specialiștilor pentru turiștii aflați în Grecia
Tot mai mulți turiști care își petrec vacanțele în Grecia sunt avertizați să fie atenți la apariția peștelui-iepure, o specie invazivă care s-a răspândit rapid în Marea Mediterană. Deși întâlnirile cu acest pește nu se termină de cele mai multe ori cu incidente, experții spun că orice contact direct trebuie evitat.
Peștele-iepure a ajuns în atenția autorităților și a biologilor marini din cauza impactului pe care îl are asupra ecosistemelor și a riscurilor pe care le poate reprezenta pentru oameni. În ultimii ani, specia a fost observată în tot mai multe zone turistice, iar specialiștii avertizează că fenomenul este favorizat de creșterea temperaturii apelor.
Ce recomandă specialiștii dacă întâlnești un pește-iepure
Experții îi sfătuiesc pe turiști să se îndepărteze imediat dacă observă un pește-iepure în apropiere și să nu încerce sub nicio formă să îl hrănească sau să îl atingă.
Experta Nota Peristeraki a explicat pentru publicația The Telegraph că multe dintre incidentele raportate au avut loc după ce oamenii au încercat să interacționeze cu exemplarele întâlnite în apă.
„Dacă vedeți acest pește apropiindu-se de voi, trebuie să vă îndepărtați imediat. Unele atacuri s-au produs atunci când oamenii au încercat să îl hrănească sau să îl atingă”, a declarat specialista.
Potrivit acesteia, au existat cazuri în care persoane au suferit răni serioase la mâini sau picioare în urma mușcăturilor. Chiar dacă incidentele sunt rare, peștele-iepure are dinți extrem de puternici, capabili să producă leziuni grave.
În situația unei mușcături, Crucea Roșie Elenă recomandă spălarea imediată a rănii cu apă și săpun, oprirea sângerării prin aplicarea unei comprese curate și solicitarea cât mai rapidă a asistenței medicale. În funcție de gravitatea rănii, medicii pot decide aplicarea de copci și administrarea vaccinului antitetanos.
Probleme majore pentru pescarii greci
Invazia peștelui-iepure nu afectează doar turiștii, ci și comunitățile de pescari din Grecia. Numeroși pescari susțin că această specie le provoacă pierderi financiare importante prin distrugerea plaselor, a echipamentelor și a capturilor.
Alexis Charlambakis, pescar din Creta, descrie situația ca fiind una extrem de dificilă. Acesta spune că peștele-iepure a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru cei care trăiesc din pescuit.
Alți pescari afirmă că specia consumă aproape orice întâlnește și că lipsa prădătorilor naturali îi permite să se înmulțească rapid. Estimările arată că pagubele provocate de peștele-iepure pot ajunge la aproximativ 8.000 de lire sterline pe an pentru fiecare ambarcațiune, din cauza distrugerii plaselor, capturilor și echipamentelor.
Pentru a limita răspândirea speciei, autoritățile elene analizează introducerea unui program de recompensare a pescarilor care capturează astfel de exemplare, după modelul aplicat deja în Cipru. Peștii capturați sunt eliminați ulterior în instalații speciale de incinerare.
Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri eficiente de control, peștele-iepure va continua să se extindă în tot mai multe regiuni turistice din Grecia și din restul Mediteranei, pe fondul încălzirii apelor marine.