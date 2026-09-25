Deșertul Atacama s-a transformat într-o mare de flori. Fenomenul spectaculos care a adus viață într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ
Un peisaj cunoscut pentru întinderile sale de nisip, pietre și sol arid s-a transformat într-un covor de flori roz, mov și galbene. Deșertul Atacama din Chile, considerat cel mai uscat deșert nepolar de pe Pământ, trece printr-un episod spectaculos de înflorire, după ce ploile neobișnuit de abundente au trezit la viață milioane de semințe care au rămas ascunse în sol ani întregi.
Potrivit publicației internaționale IFLScience, fenomenul este asociat cu precipitațiile abundente înregistrate în regiune, pe fondul dezvoltării unui episod intens El Niño în Pacific. În unele zone din Atacama, cantitățile de precipitații ar fi ajuns la 180 de milimetri în acest sezon, o valoare impresionantă pentru un teritoriu în care media anuală este de aproximativ 15 milimetri.
Autoritățile chiliene estimează că întinderile acoperite de flori ar putea ajunge până la 15.000 de kilometri pătrați în octombrie 2026, când fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă. Pentru regiune, înflorirea reprezintă atât o atracție turistică deosebită, cât și un eveniment natural care necesită măsuri de protejare a ecosistemului.
Cum a reușit unul dintre cele mai uscate deșerturi din lume să se umple de flori
Deșertul Atacama se află în nordul statului Chile și este protejat de precipitații printr-o combinație neobișnuită de factori geografici. Munții Anzi și lanțul muntos de pe coasta Pacificului limitează pătrunderea maselor de aer umed, creând condiții de ariditate extremă.
În centrul deșertului, precipitațiile anuale pot coborî la doar 1–3 milimetri, iar unele zone pot trece perioade foarte lungi fără ploi semnificative. Cu toate acestea, solul ascunde semințele unor plante adaptate condițiilor extreme, care pot rămâne inactive ani întregi, până când umiditatea și temperatura permit germinarea.
În 2026, ploile abundente au creat condițiile necesare pentru declanșarea fenomenului cunoscut în Chile drept desierto florido, adică deșertul înflorit. Acesta apare atunci când semințele latente germinează aproape simultan, transformând suprafețe întinse de teren arid în câmpuri multicolore.
Fenomenul este asociat parțial cu El Niño, care modifică circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în mai multe regiuni ale planetei. Totuși, ploile nu sunt singurul factor implicat. Potrivit reprezentanților autorității chiliene pentru protejarea pădurilor și ariilor naturale, înflorirea depinde și de capacitatea solului de a absorbi apa, de temperatură și de expunerea la soare.
Semințele pot supraviețui până la zece ani în așteptarea ploii
Deșertul înflorit este rezultatul unor adaptări biologice remarcabile. Potrivit Universității Pontificale Catolice din Chile, regiunea Atacama găzduiește aproximativ 1.893 de specii de plante, multe dintre acestea fiind endemice, ceea ce înseamnă că nu se găsesc în mod natural în alte regiuni ale lumii.
Unele semințe pot rămâne inactive în sol până la zece ani, așteptând apariția condițiilor potrivite pentru germinare. Plantele care reușesc să supraviețuiască în acest mediu au dezvoltat mecanisme speciale pentru a limita pierderea apei, precum frunze mici, învelișuri cerate, perișori care reflectă lumina solară și sisteme radiculare adaptate secetei.
Odată ce ploile declanșează germinarea, plantele trebuie să crească, să înflorească și să producă semințe într-un interval relativ scurt. Florile au culori intense, de la roz și mov până la galben și albastru deschis, care le pot ajuta să atragă polenizatorii disponibili în această perioadă.
Un fenomen de asemenea amploare este rar. În ultimii 40 de ani, Atacama a trecut prin aproximativ 15 episoade de înflorire, care apar, de regulă, la intervale de trei până la zece ani. Totuși, înfloriri au fost observate și în 2025, 2022, 2017 și 2015, ceea ce face ca apariția fenomenului în doi ani consecutivi să fie cu atât mai interesantă.
Așa cum a explicat anterior Playtech într-un articol despre ecosistemul fragil al deșertului Atacama, viața din această regiune depinde de un echilibru delicat între umiditate, temperatură și disponibilitatea nutrienților, iar modificările condițiilor climatice pot avea consecințe importante pentru speciile locale.
El Niño, fenomenul climatic care a adus ploi neobișnuite în Chile
Înflorirea spectaculoasă din 2026 este asociată cu dezvoltarea fenomenului climatic El Niño, caracterizat prin încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial. Acest proces influențează circulația atmosferică și poate modifica distribuția precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii.
În timp ce unele zone pot înregistra secete severe, altele sunt afectate de ploi abundente și inundații. Playtech a explicat anterior cum influențează El Niño vremea pe întreaga planetă, precum și efectele pe care acest fenomen le poate avea asupra ecosistemelor.
Un studiu prezentat anterior de Playtech a arătat că El Niño poate afecta capacitatea pădurilor tropicale de a absorbi carbonul din atmosferă, demonstrând că efectele sale sunt complexe și diferă considerabil de la o regiune la alta.
În Atacama, precipitațiile au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea vegetației, însă autoritățile chiliene subliniază că acest fenomen trebuie protejat. Potrivit Serviciului Național de Turism din Chile, cea mai mare diversitate și densitate a florilor sunt așteptate între sfârșitul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie, iar în condiții meteorologice favorabile, înflorirea s-ar putea prelungi până spre sfârșitul lunii decembrie.
Pentru locuitorii regiunii, fenomenul reprezintă și o oportunitate economică, deoarece atrage turiști interesați să vadă un peisaj care apare doar pentru o perioadă limitată. Autoritățile încurajează însă vizitarea responsabilă a zonelor înflorite, astfel încât plantele fragile și semințele de care depind viitoarele episoade de înflorire să nu fie distruse.