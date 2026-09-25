Deșertul Atacama s-a transformat într-o mare de flori. Fenomenul spectaculos care a adus viață într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ

Potrivit publicației internaționale IFLScience, fenomenul este asociat cu precipitațiile abundente înregistrate în regiune, pe fondul dezvoltării unui episod intens El Niño în Pacific. În unele zone din Atacama, cantitățile de precipitații ar fi ajuns la 180 de milimetri în acest sezon, o valoare impresionantă pentru un teritoriu în care media anuală este de aproximativ 15 milimetri.

Autoritățile chiliene estimează că întinderile acoperite de flori ar putea ajunge până la 15.000 de kilometri pătrați în octombrie 2026, când fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă. Pentru regiune, înflorirea reprezintă atât o atracție turistică deosebită, cât și un eveniment natural care necesită măsuri de protejare a ecosistemului.

Cum a reușit unul dintre cele mai uscate deșerturi din lume să se umple de flori

Deșertul Atacama se află în nordul statului Chile și este protejat de precipitații printr-o combinație neobișnuită de factori geografici. Munții Anzi și lanțul muntos de pe coasta Pacificului limitează pătrunderea maselor de aer umed, creând condiții de ariditate extremă.

În centrul deșertului, precipitațiile anuale pot coborî la doar 1–3 milimetri, iar unele zone pot trece perioade foarte lungi fără ploi semnificative. Cu toate acestea, solul ascunde semințele unor plante adaptate condițiilor extreme, care pot rămâne inactive ani întregi, până când umiditatea și temperatura permit germinarea.

În 2026, ploile abundente au creat condițiile necesare pentru declanșarea fenomenului cunoscut în Chile drept desierto florido, adică deșertul înflorit. Acesta apare atunci când semințele latente germinează aproape simultan, transformând suprafețe întinse de teren arid în câmpuri multicolore.

Fenomenul este asociat parțial cu El Niño, care modifică circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în mai multe regiuni ale planetei. Totuși, ploile nu sunt singurul factor implicat. Potrivit reprezentanților autorității chiliene pentru protejarea pădurilor și ariilor naturale, înflorirea depinde și de capacitatea solului de a absorbi apa, de temperatură și de expunerea la soare.