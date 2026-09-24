Uraganul Polo a devenit un monstru de categoria 5 în mai puțin de 24 de ore. Fenomenul climatic care i-a alimentat puterea și amenințarea pentru Mexic

Cum a ajuns Polo de la furtună tropicală la uragan de categoria 5

Intensificarea rapidă a ciclonilor tropicali nu este un fenomen necunoscut meteorologilor, însă viteza cu care Polo a acumulat energie a fost excepțională. Potrivit Centrului Național pentru Uragane din SUA (NHC), în intervalul de 24 de ore care a precedat dimineața zilei de 22 septembrie, viteza vântului a crescut cu aproximativ 167 km/h. Uraganul a dezvoltat un ochi compact și bine definit, înconjurat de un perete de nori de furtună extrem de puternici. Această structură a permis concentrarea energiei într-o zonă relativ restrânsă, favorizând creșterea spectaculoasă a intensității.

Julian Heming, cercetător în domeniul mediului la serviciul meteorologic britanic Met Office, a explicat pentru Live Science că dezvoltarea rapidă a unui uragan necesită mai multe condiții favorabile simultan: temperaturi ridicate ale apei, diferențe reduse între viteza și direcția vântului la diferite altitudini și o circulație atmosferică ce permite evacuarea eficientă a aerului din partea superioară a furtunii. În cazul lui Polo, toate aceste elemente au contribuit la funcționarea unui mecanism atmosferic extrem de eficient. Practic, oceanul a alimentat continuu furtuna cu energie, în timp ce atmosfera i-a permis să se organizeze fără perturbări majore. Procesul explică de ce ciclonii tropicali pot deveni mult mai puternici decât furtunile obișnuite .

Fenomenul El Niño a alimentat dezvoltarea uraganului

Unul dintre factorii importanți care au favorizat intensificarea lui Polo este fenomenul climatic El Niño, instalat în Oceanul Pacific în vara anului 2026. Acesta reprezintă o încălzire neobișnuită a apelor de suprafață din zona tropicală centrală și estică a Pacificului, însoțită de modificări ale circulației atmosferice. Fenomenul apare, în general, la intervale de doi până la șapte ani și poate influența temperaturile, precipitațiile și dezvoltarea furtunilor în numeroase regiuni ale planetei. În cazul lui Polo, apele foarte calde au furnizat cantități mari de căldură și umiditate, care au contribuit la intensificarea ciclonului.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale , El Niño este deja bine instalat, iar prognozele publicate la începutul lunii septembrie indică o probabilitate foarte ridicată ca fenomenul să persiste cel puțin până în februarie 2027. Meteorologii estimează că acesta ar putea atinge o intensitate foarte mare spre sfârșitul anului. Un asemenea episod poate modifica distribuția precipitațiilor la nivel mondial, favorizând seceta în anumite regiuni și ploile abundente sau inundațiile în altele. Totuși, intensitatea fenomenului El Niño nu determină automat gravitatea fiecărui eveniment meteorologic. Influența sa depinde de particularitățile regionale și de condițiile atmosferice existente. De altfel, legătura dintre El Niño, temperaturile oceanelor și formarea uraganelor reprezintă de mult timp un subiect important pentru cercetătorii care studiază fenomenele meteorologice extreme.

Mexicul rămâne amenințat de ploi torențiale, inundații și alunecări de teren

După ce a atins categoria 5 marți, 22 septembrie, Polo a coborât temporar la categoria 4, însă ulterior a început din nou să se intensifice. În seara zilei de miercuri, 23 septembrie, NHC a anunțat că uraganul revenise la categoria 5, cu vânturi susținute de aproximativ 260 km/h. Această evoluție demonstrează că intensitatea unui ciclon major poate fluctua considerabil într-un interval scurt. Unul dintre mecanismele implicate este înlocuirea peretelui de nori din jurul ochiului uraganului, proces care poate determina inițial o slăbire temporară, urmată de o nouă intensificare.

Potrivit avertizărilor meteorologice emise pentru 24 septembrie, centrul uraganului este așteptat să rămână în largul coastelor sud-vestice ale Mexicului înainte de a se îndepărta treptat de uscat. Cu toate acestea, benzile exterioare de nori pot aduce precipitații abundente în zonele de coastă, în special în statul Guerrero. Autoritățile avertizează că ploile pot provoca inundații periculoase și alunecări de teren, mai ales în regiunile montane. În plus, valurile foarte mari și curenții marini puternici pot transforma zonele de coastă în locuri periculoase chiar și atunci când centrul uraganului rămâne departe de țărm.

Evoluția ulterioară a lui Polo va depinde de schimbările circulației atmosferice și de condițiile pe care le va întâlni deasupra Pacificului. Deși prognozele indică îndepărtarea treptată a sistemului de coastele Mexicului, meteorologii continuă să urmărească traiectoria și intensitatea acestuia. Fenomenul readuce în atenție și importanța temperaturilor oceanice pentru dezvoltarea ciclonilor tropicali, într-o perioadă în care încălzirea oceanelor și efectele sale asupra climei reprezintă o preocupare tot mai importantă pentru comunitatea științifică.