Hyundai transformă IONIQ într-un laborator AI pe roți. Ce pregătește constructorul coreean pentru Europa
Hyundai își pregătește următoarea etapă de evoluție pentru mașinile electrice, iar direcția este clară: automobilul nu mai este doar un produs mecanic cu baterie, ci o platformă software care se actualizează, învață și se adaptează la șofer. Constructorul coreean a fost surprins testând un prototip IONIQ 6 camuflat în apropierea centrului său european de cercetare și dezvoltare, iar imaginile indică mai mult decât un simplu facelift.
La interior, prototipul pare să folosească noul sistem Pleos Connect, platforma de infotainment pe care Hyundai a prezentat-o recent ca prim pas concret spre transformarea companiei într-un jucător centrat pe software. În termeni simpli, Hyundai încearcă să apropie experiența din mașină de cea a unui smartphone modern: aplicații, interfață personalizabilă, actualizări online și un asistent AI care promite să înțeleagă mai bine contextul fiecărui drum.
Această schimbare este importantă mai ales pentru Europa, unde mașinile electrice nu mai sunt judecate doar după autonomie și timp de încărcare. Cumpărătorii încep să compare interfețe, update-uri, aplicații, planificarea traseelor, integrarea cu telefonul și calitatea comenzilor vocale. Iar aici Hyundai vrea să recupereze terenul pe care Tesla l-a ocupat de ani buni în percepția publicului.
Pleos Connect este răspunsul Hyundai la mașina controlată prin software
Noul sistem Pleos Connect este descris de Hyundai ca prima etapă vizibilă a trecerii către arhitectura SDV, adică software-defined vehicle. Această expresie definește mașina în care multe funcții nu mai sunt fixe din fabrică, ci pot evolua prin software, prin actualizări over-the-air și prin servicii digitale adăugate în timp.
Interfața Pleos Connect seamănă ca filozofie cu ceea ce vezi pe modelele Tesla, dar Hyundai păstrează câteva diferențe importante. Sistemul include un ecran central mare, împărțit în zone funcționale: informații pentru șofer, navigație, aplicații și o bară cu funcțiile folosite recent. Ideea este să ajungi mai repede la ce ai nevoie, fără să treci prin meniuri complicate.
Spre deosebire de Tesla, Hyundai nu renunță complet la ecranul din fața șoferului. Pleos Connect include și un display mai mic, dedicat informațiilor esențiale, precum viteza, redarea media și indicațiile de navigație pas cu pas. Este o alegere importantă pentru șoferii europeni, care nu sunt întotdeauna încântați de soluțiile minimaliste extreme, în care aproape totul se mută pe un singur ecran central.
O altă diferență relevantă este păstrarea butoanelor fizice pentru climatizare și alte funcții importante, atât sub ecranul de infotainment, cât și pe volan. Este o decizie pragmatică. În timp ce unele mărci mută aproape orice comandă într-un meniu tactil, Hyundai pare să înțeleagă că ergonomia contează, mai ales în mers, când o comandă rapidă și intuitivă este mai sigură decât o căutare prin ecrane.
Gleo AI, asistentul care vrea să înțeleagă șoferul înainte să-i ceri ceva
Cea mai interesantă componentă a noii strategii Hyundai este Gleo AI, asistentul vocal avansat integrat în Pleos Connect. Acesta este construit pe modele lingvistice mari, similare ca filozofie cu tehnologiile care au transformat aplicațiile de inteligență artificială din ultimii ani. Diferența este că Hyundai vrea să ducă această experiență direct în mașină, adaptată la condus, locație, traseu și preferințele utilizatorului.
În loc să funcționeze ca un simplu sistem de comenzi vocale, Gleo AI ar trebui să poată interpreta cereri naturale. Poți cere navigarea către o destinație, poți solicita găsirea unui restaurant în apropiere sau poți primi informații despre vreme, știri, sport și alte servicii conectate la internet. În timp, asistentul ar trebui să învețe din conversații și comportament, pentru a oferi o experiență tot mai personalizată.
Park Min-woo, șeful diviziei Advanced Vehicle Platform din cadrul Hyundai Motor Group și CEO al 42dot, compania software a grupului, a descris Gleo AI ca pe o inteligență personalizată care înțelege comportamentul și preferințele utilizatorului pentru a-l ajuta fără să fie întrebat explicit. Este o ambiție mare, dar și o direcție inevitabilă pentru mașinile viitorului.
Pentru șofer, diferența reală va fi dată de cât de bine funcționează acest sistem în situații concrete. Una este să spui că mașina are AI, alta este ca aceasta să înțeleagă corect limba, accentul, comenzile incomplete, condițiile de trafic sau nevoile dintr-un drum lung. În Europa, unde piața este fragmentată lingvistic și cultural, Hyundai va avea o provocare mai mare decât în Coreea sau în Statele Unite.
IONIQ 6 devine platformă de test pentru viitoarele electrice Hyundai
Prototipul IONIQ 6 surprins în teste pare să fie un vehicul folosit pentru dezvoltarea acestei noi arhitecturi software. La exterior, mașina nu diferă major de versiunea actualizată lansată anterior, însă interiorul dezvăluie o configurație nouă, cu un ecran suplimentar montat peste sistemul standard și cu Pleos Connect activ în teste.
Hyundai pregătește primul său vehicul complet conectat și definit de software pentru finalul anului 2027. Până atunci, prototipurile vor deveni tot mai importante, pentru că mașina definită de software nu presupune doar o interfață frumoasă. Ea are nevoie de arhitectură electronică nouă, conectivitate stabilă, securitate cibernetică, update-uri fiabile și integrare profundă între hardware și software.
Pleos Connect a debutat deja pe noul Grandeur în Coreea și va ajunge treptat pe alte modele, inclusiv pe viitorul IONIQ 3 EV. Planul Hyundai este ambițios: până la finalul deceniului, aproximativ 20 de milioane de vehicule Hyundai, Kia și Genesis ar trebui să fie echipate cu acest sistem. Asta înseamnă că nu vorbim despre o funcție de nișă, ci despre o platformă digitală care poate deveni standard pentru întregul grup.
Pentru gama IONIQ, schimbarea este firească. Hyundai și-a construit deja o imagine solidă în zona electricelor prin modele precum IONIQ 5 și IONIQ 6, apreciate pentru design, arhitectură electrică și eficiență. Următorul pas este să facă mașinile mai inteligente, mai conectate și mai capabile să evolueze după cumpărare, nu doar să rămână blocate în configurația software din ziua livrării.
Ce înseamnă această schimbare pentru Europa și România
Pentru Europa, noua strategie Hyundai vine într-un moment în care piața electricelor devine tot mai competitivă. Constructorii chinezi vin cu prețuri agresive și tehnologie rapidă, Tesla continuă să fie reperul software, iar mărcile europene încearcă să-și adapteze propriile platforme digitale. În acest context, Hyundai nu își permite să fie perceput doar ca un producător de mașini electrice corecte, dar mai puțin avansate software.
Un sistem precum Pleos Connect poate conta mult în decizia de cumpărare, mai ales pentru clienții care folosesc zilnic aplicații, navigație, streaming, comenzi vocale și funcții conectate. Pentru un șofer obișnuit din România, diferența se va vedea în lucruri simple: cât de repede pornește interfața, cât de bine funcționează navigația către stații de încărcare, cât de clar sunt afișate informațiile și cât de naturale sunt comenzile vocale.
Totuși, succesul nu va depinde doar de promisiunea AI. Hyundai trebuie să livreze o experiență stabilă, rapidă și intuitivă. Un asistent inteligent care răspunde greșit, un meniu complicat sau update-uri care creează probleme pot transforma o idee spectaculoasă într-o frustrare zilnică. În zona auto, fiabilitatea software devine la fel de importantă ca fiabilitatea mecanică.
Pentru România, viitoarele modele IONIQ cu Pleos Connect și Gleo AI ar putea deveni atractive mai ales pentru cumpărătorii care vor o electrică modernă, dar nu vor să renunțe complet la ergonomia clasică. Faptul că Hyundai păstrează ecranul din fața șoferului și butoanele fizice poate fi un avantaj într-o piață în care mulți clienți încă preferă comenzi directe pentru funcțiile importante.
Hyundai transformă IONIQ într-un laborator AI pe roți, dar miza este mai mare decât un singur model. Constructorul coreean pregătește o generație de mașini care se vor comporta tot mai mult ca dispozitive conectate, actualizabile și personalizabile. Dacă va reuși să combine software-ul avansat cu ergonomia practică și fiabilitatea pe care clienții o așteaptă, Hyundai poate deveni unul dintre cei mai importanți rivali ai Tesla în Europa.