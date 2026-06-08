Hyundai transformă IONIQ într-un laborator AI pe roți. Ce pregătește constructorul coreean pentru Europa

Această schimbare este importantă mai ales pentru Europa, unde mașinile electrice nu mai sunt judecate doar după autonomie și timp de încărcare. Cumpărătorii încep să compare interfețe, update-uri, aplicații, planificarea traseelor, integrarea cu telefonul și calitatea comenzilor vocale. Iar aici Hyundai vrea să recupereze terenul pe care Tesla l-a ocupat de ani buni în percepția publicului.

Pleos Connect este răspunsul Hyundai la mașina controlată prin software

Noul sistem Pleos Connect este descris de Hyundai ca prima etapă vizibilă a trecerii către arhitectura SDV, adică software-defined vehicle. Această expresie definește mașina în care multe funcții nu mai sunt fixe din fabrică, ci pot evolua prin software, prin actualizări over-the-air și prin servicii digitale adăugate în timp.

Interfața Pleos Connect seamănă ca filozofie cu ceea ce vezi pe modelele Tesla, dar Hyundai păstrează câteva diferențe importante. Sistemul include un ecran central mare, împărțit în zone funcționale: informații pentru șofer, navigație, aplicații și o bară cu funcțiile folosite recent. Ideea este să ajungi mai repede la ce ai nevoie, fără să treci prin meniuri complicate.

Spre deosebire de Tesla, Hyundai nu renunță complet la ecranul din fața șoferului. Pleos Connect include și un display mai mic, dedicat informațiilor esențiale, precum viteza, redarea media și indicațiile de navigație pas cu pas. Este o alegere importantă pentru șoferii europeni, care nu sunt întotdeauna încântați de soluțiile minimaliste extreme, în care aproape totul se mută pe un singur ecran central.

O altă diferență relevantă este păstrarea butoanelor fizice pentru climatizare și alte funcții importante, atât sub ecranul de infotainment, cât și pe volan. Este o decizie pragmatică. În timp ce unele mărci mută aproape orice comandă într-un meniu tactil, Hyundai pare să înțeleagă că ergonomia contează, mai ales în mers, când o comandă rapidă și intuitivă este mai sigură decât o căutare prin ecrane.

Gleo AI, asistentul care vrea să înțeleagă șoferul înainte să-i ceri ceva

Cea mai interesantă componentă a noii strategii Hyundai este Gleo AI, asistentul vocal avansat integrat în Pleos Connect. Acesta este construit pe modele lingvistice mari, similare ca filozofie cu tehnologiile care au transformat aplicațiile de inteligență artificială din ultimii ani. Diferența este că Hyundai vrea să ducă această experiență direct în mașină, adaptată la condus, locație, traseu și preferințele utilizatorului.

În loc să funcționeze ca un simplu sistem de comenzi vocale, Gleo AI ar trebui să poată interpreta cereri naturale. Poți cere navigarea către o destinație, poți solicita găsirea unui restaurant în apropiere sau poți primi informații despre vreme, știri, sport și alte servicii conectate la internet. În timp, asistentul ar trebui să învețe din conversații și comportament, pentru a oferi o experiență tot mai personalizată.