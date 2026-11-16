O eroare de memorie poate dezactiva airbagurile și pretensionatoarele centurilor

Potrivit documentației Hyundai transmise către NHTSA, problema afectează modulul electronic ACU, responsabil de controlul sistemelor de protecție în cazul unui accident. În anumite situații, datele din memoria dispozitivului pot fi corupte dacă intervine o întrerupere a alimentării sau o repornire a sistemului în timp ce modulul efectuează o operațiune de scriere.

Defecțiunea poate determina aprinderea martorului de avertizare pentru airbaguri și dezactivarea sistemului, inclusiv a pretensionatoarelor centurilor de siguranță. Aceste componente au roluri complementare în protejarea ocupanților: centurile limitează deplasarea corpului, pretensionatoarele reduc jocul centurilor în anumite tipuri de impact, iar airbagurile contribuie la diminuarea forțelor exercitate asupra ocupanților.

Dacă sistemele nu funcționează corespunzător într-un accident, riscul de rănire poate crește semnificativ. Un automobil cu airbagurile dezactivate nu devine automat imposibil de condus, însă nivelul de protecție prevăzut de constructor nu mai este disponibil integral.

Până la 22 octombrie 2026, Hyundai identificase 331 de incidente sau sesizări asociate problemei. Compania precizează că nu avea cunoștință de accidente, incendii sau persoane rănite ca urmare a defectului investigat. Acest detaliu este important deoarece existența unei campanii de rechemare nu înseamnă neapărat că problema a provocat deja accidente grave.

Ce trebuie să știe proprietarii Hyundai Kona Electric din România

Soluția stabilită de constructor constă în actualizarea software-ului modulului de control al airbagurilor. În Statele Unite, operațiunea va fi efectuată gratuit în reprezentanțele Hyundai, iar notificările către proprietari sunt programate pentru 1 ianuarie 2027. Campania americană are numărul 311 în evidențele Hyundai și identificatorul NHTSA 26V728.

Este important de precizat că datele prezentate în campania americană nu confirmă automat o rechemare identică pentru automobilele Hyundai Kona Electric comercializate în România. Vehiculele destinate pieței europene pot utiliza alte configurații hardware sau versiuni software, iar existența unei probleme similare trebuie confirmată prin informațiile producătorului și ale autorităților competente.

În cazul unui Kona Electric importat din Statele Unite, verificarea seriei VIN în evidențele campaniilor americane poate identifica eventualele intervenții necesare. Pentru un automobil comercializat oficial în România, verificarea la reprezentanța Hyundai rămâne soluția potrivită pentru a afla dacă seria de șasiu este inclusă într-o campanie de service sau rechemare.