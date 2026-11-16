Hyundai recheamă aproape 30.000 de Kona Electric din cauza airbagurilor. Defecțiunea software care poate compromite protecția la accident
Atunci când vine vorba despre siguranța automobilelor moderne, șoferii se gândesc de regulă la structura caroseriei, numărul airbagurilor și performanțele sistemelor de frânare. În realitate, toate aceste componente depind într-o măsură tot mai mare de module electronice și de software, iar o eroare aparent minoră poate afecta funcționarea unor mecanisme esențiale pentru protecția ocupanților. Hyundai se confruntă cu o asemenea situație în Statele Unite, unde a anunțat o campanie de rechemare care include aproape 30.000 de exemplare Kona Electric.
Campania a fost înregistrată la autoritatea americană NHTSA în noiembrie 2026 și vizează un total de 37.901 automobile Hyundai, dintre care 29.058 sunt Kona Electric fabricate pentru anii-model 2019–2023, iar 8.843 sunt Veloster N din anii-model 2019–2022. Problema provine din software-ul modulului de control al airbagurilor, care poate determina dezactivarea sistemului de protecție în anumite condiții. Pentru proprietarii din România, întrebarea importantă este dacă aceeași defecțiune poate afecta și automobilele comercializate pe piața europeană.
O eroare de memorie poate dezactiva airbagurile și pretensionatoarele centurilor
Potrivit documentației Hyundai transmise către NHTSA, problema afectează modulul electronic ACU, responsabil de controlul sistemelor de protecție în cazul unui accident. În anumite situații, datele din memoria dispozitivului pot fi corupte dacă intervine o întrerupere a alimentării sau o repornire a sistemului în timp ce modulul efectuează o operațiune de scriere.
Defecțiunea poate determina aprinderea martorului de avertizare pentru airbaguri și dezactivarea sistemului, inclusiv a pretensionatoarelor centurilor de siguranță. Aceste componente au roluri complementare în protejarea ocupanților: centurile limitează deplasarea corpului, pretensionatoarele reduc jocul centurilor în anumite tipuri de impact, iar airbagurile contribuie la diminuarea forțelor exercitate asupra ocupanților.
Dacă sistemele nu funcționează corespunzător într-un accident, riscul de rănire poate crește semnificativ. Un automobil cu airbagurile dezactivate nu devine automat imposibil de condus, însă nivelul de protecție prevăzut de constructor nu mai este disponibil integral.
Până la 22 octombrie 2026, Hyundai identificase 331 de incidente sau sesizări asociate problemei. Compania precizează că nu avea cunoștință de accidente, incendii sau persoane rănite ca urmare a defectului investigat. Acest detaliu este important deoarece existența unei campanii de rechemare nu înseamnă neapărat că problema a provocat deja accidente grave.
Ce trebuie să știe proprietarii Hyundai Kona Electric din România
Soluția stabilită de constructor constă în actualizarea software-ului modulului de control al airbagurilor. În Statele Unite, operațiunea va fi efectuată gratuit în reprezentanțele Hyundai, iar notificările către proprietari sunt programate pentru 1 ianuarie 2027. Campania americană are numărul 311 în evidențele Hyundai și identificatorul NHTSA 26V728.
Este important de precizat că datele prezentate în campania americană nu confirmă automat o rechemare identică pentru automobilele Hyundai Kona Electric comercializate în România. Vehiculele destinate pieței europene pot utiliza alte configurații hardware sau versiuni software, iar existența unei probleme similare trebuie confirmată prin informațiile producătorului și ale autorităților competente.
În cazul unui Kona Electric importat din Statele Unite, verificarea seriei VIN în evidențele campaniilor americane poate identifica eventualele intervenții necesare. Pentru un automobil comercializat oficial în România, verificarea la reprezentanța Hyundai rămâne soluția potrivită pentru a afla dacă seria de șasiu este inclusă într-o campanie de service sau rechemare.
Martorul airbagurilor trebuie tratat cu seriozitate indiferent dacă automobilul face parte din campania americană. Aprinderea lui poate avea numeroase cauze, inclusiv defecțiuni ale senzorilor, cablajelor sau modulelor electronice, iar ștergerea codului de eroare fără repararea cauzei nu garantează funcționarea sistemului.
Situația Hyundai demonstrează că actualizările software nu mai sunt importante doar pentru navigație, multimedia sau eficiența energetică. Pe automobilele moderne, software-ul controlează inclusiv sisteme de siguranță esențiale, iar o eroare de memorie poate avea consecințe pe care șoferul nu le observă în utilizarea cotidiană.
Pentru cumpărătorii de mașini electrice second-hand, istoricul campaniilor de rechemare devine astfel o componentă importantă a verificării tehnice. Un automobil care pare impecabil și nu prezintă probleme de funcționare poate necesita totuși o intervenție obligatorie pentru remedierea unui defect de siguranță.