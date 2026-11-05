Hyundai dezvoltă un sistem AI care ar putea adapta mașinile la remorcare și trasee dificile
Hyundai lucrează la tehnologii bazate pe AI care ar putea ajuta viitoarele sale mașini să gestioneze mai bine remorcile grele și deplasarea pe teren accidentat. Informațiile apar într-un anunț de angajare publicat de centrul tehnic al companiei din Statele Unite, unde este căutat un inginer specializat în sisteme de control bazate pe AI.
Postul este disponibil la Hyundai America Technical Center din Superior Township, Michigan, și vizează dezvoltarea următoarelor generații de vehicule Hyundai, Kia și Genesis destinate pieței nord-americane. Printre responsabilitățile candidatului se numără folosirea unor metode de învățare automată și control predictiv pentru îmbunătățirea comportamentului mașinilor în condiții solicitante, scrie Carscoops.
Anunțul menționează explicit două scenarii: remorcarea unor încărcături grele și deplasarea pe trasee off-road dificile. Dacă tehnologiile vor ajunge în modelele de serie, acestea ar putea permite mașinilor să își adapteze automat funcționarea în funcție de greutatea transportată și de suprafața pe care circulă.
Cum ar putea AI să estimeze greutatea remorcii și aderența
Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea unor sisteme capabile să estimeze sarcina transportată de mașină, masa remorcii și nivelul de frecare dintre anvelope și suprafața drumului. Un detaliu important este că Hyundai urmărește să obțină aceste informații fără să fie nevoie de senzori dedicați pentru fiecare măsurătoare.
În practică, o astfel de tehnologie ar putea ajuta mașina să înțeleagă mai bine condițiile în care funcționează. Dacă sistemul identifică o remorcă mai grea sau o încărcătură care modifică semnificativ comportamentul vehiculului, ar putea ajusta anumite funcții ale grupului motopropulsor, ale frânelor și ale sistemelor de control al stabilității.
Estimarea aderenței ar avea un rol important în special pe drumurile neasfaltate. Pietrișul, noroiul sau suprafețele alunecoase pot schimba rapid modul în care anvelopele transmit puterea și mențin controlul asupra mașinii. Un sistem capabil să evalueze aceste condiții ar putea adapta răspunsul vehiculului fără ca șoferul să fie nevoit să intervină permanent.
Remorcarea inteligentă și adaptarea la teren, printre obiectivele Hyundai
Anunțul de angajare face referire și la două tehnologii: „intelligent towing assist” și „terrain adaptation”. Prima denumire sugerează un sistem de asistență pentru remorcare, iar cea de-a doua indică funcții prin care mașina își poate adapta comportamentul în funcție de teren.
Hyundai nu precizează direct dacă aceste tehnologii vor folosi sistemele AI descrise în anunț. Totuși, obiectivele menționate se potrivesc cu direcția de dezvoltare a proiectului: vehicule capabile să reacționeze mai bine la schimbările de greutate, aderență și condiții de deplasare.
Pentru SUV-uri și camionete, astfel de funcții ar putea fi utile în situații în care sarcina transportată sau suprafața de rulare influențează stabilitatea și controlul. În loc să se bazeze exclusiv pe setări alese de șofer, mașina ar putea folosi informațiile estimate în timp real pentru a-și adapta răspunsul.
AI ar putea anticipa defecțiunile înainte ca acestea să apară
O altă direcție menționată în anunț este folosirea algoritmilor de învățare automată pentru anticiparea unor defecțiuni ale componentelor. Sistemul ar urma să fie relevant în special atunci când vehiculul tractează o remorcă sau circulă pe teren accidentat, condiții care pot solicita suplimentar anumite piese și sisteme.
Într-un scenariu posibil, mașina ar putea identifica semne timpurii ale unei probleme la transmisie, la punți sau la sistemul de frânare și ar putea avertiza șoferul înainte ca defecțiunea să devină gravă. De exemplu, monitorizarea comportamentului componentelor ar putea ajuta la detectarea riscului de supraîncălzire a transmisiei sau de pierdere a eficienței frânelor.
Deocamdată, anunțul de angajare descrie obiective de cercetare și dezvoltare, nu funcții confirmate pentru un anumit model. Hyundai nu a anunțat când ar putea ajunge aceste tehnologii pe șosele și nici ce vehicule le vor primi primele. Proiectul arată însă că producătorul explorează utilizări ale AI dincolo de comenzile vocale și funcțiile multimedia, cu accent pe controlul mașinii și pe siguranța în condiții dificile.