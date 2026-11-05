Hyundai dezvoltă un sistem AI care ar putea adapta mașinile la remorcare și trasee dificile

Anunțul menționează explicit două scenarii: remorcarea unor încărcături grele și deplasarea pe trasee off-road dificile. Dacă tehnologiile vor ajunge în modelele de serie, acestea ar putea permite mașinilor să își adapteze automat funcționarea în funcție de greutatea transportată și de suprafața pe care circulă.

Cum ar putea AI să estimeze greutatea remorcii și aderența

Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea unor sisteme capabile să estimeze sarcina transportată de mașină, masa remorcii și nivelul de frecare dintre anvelope și suprafața drumului. Un detaliu important este că Hyundai urmărește să obțină aceste informații fără să fie nevoie de senzori dedicați pentru fiecare măsurătoare.

În practică, o astfel de tehnologie ar putea ajuta mașina să înțeleagă mai bine condițiile în care funcționează. Dacă sistemul identifică o remorcă mai grea sau o încărcătură care modifică semnificativ comportamentul vehiculului, ar putea ajusta anumite funcții ale grupului motopropulsor, ale frânelor și ale sistemelor de control al stabilității.

Estimarea aderenței ar avea un rol important în special pe drumurile neasfaltate. Pietrișul, noroiul sau suprafețele alunecoase pot schimba rapid modul în care anvelopele transmit puterea și mențin controlul asupra mașinii. Un sistem capabil să evalueze aceste condiții ar putea adapta răspunsul vehiculului fără ca șoferul să fie nevoit să intervină permanent.

Remorcarea inteligentă și adaptarea la teren, printre obiectivele Hyundai

Anunțul de angajare face referire și la două tehnologii: „intelligent towing assist” și „terrain adaptation”. Prima denumire sugerează un sistem de asistență pentru remorcare, iar cea de-a doua indică funcții prin care mașina își poate adapta comportamentul în funcție de teren.

Hyundai nu precizează direct dacă aceste tehnologii vor folosi sistemele AI descrise în anunț. Totuși, obiectivele menționate se potrivesc cu direcția de dezvoltare a proiectului: vehicule capabile să reacționeze mai bine la schimbările de greutate, aderență și condiții de deplasare.

Pentru SUV-uri și camionete, astfel de funcții ar putea fi utile în situații în care sarcina transportată sau suprafața de rulare influențează stabilitatea și controlul. În loc să se bazeze exclusiv pe setări alese de șofer, mașina ar putea folosi informațiile estimate în timp real pentru a-și adapta răspunsul.