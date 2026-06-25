Hypercarul în care nu stai la volan, ci îl „călărești” ca pe un superbike. Ideea radicală a unui startup olandez

Este o idee care sună interesant pe hârtie și care poate atrage atenția într-o industrie unde fiecare nou venit are nevoie de ceva spectaculos pentru a nu fi ignorat. Totuși, Sanrivatti nu a prezentat încă un prototip funcțional, performanțe, motorizări sau imagini clare ale viitorului model. Deocamdată, proiectul este o promisiune foarte îndrăzneață despre felul în care ar putea fi schimbată relația dintre om și mașină.

O mașină proiectată în jurul corpului șoferului

Fondatorul companiei, inginerul auto Santiago Sánchez Rivero, susține că majoritatea constructorilor încep dezvoltarea unui hypercar cu arhitectura mecanică, structura de rezistență, propulsia și pachetul aerodinamic. Abia apoi este găsit un loc pentru șofer. Sanrivatti vrea să inverseze complet această logică.

Potrivit companiei, postura, echilibrul, reflexele și senzațiile fizice ale șoferului trebuie să decidă forma mașinii. Ideea este ca pilotul să nu mai fie un pasager așezat într-o cabină luxoasă, ci o parte mult mai activă din ansamblul mașinii. Sanrivatti promite astfel o experiență de condus mai directă, mai analogică și mai intensă decât cea oferită de hypercarurile actuale.

Poziția imaginată de olandezi seamănă mai degrabă cu cea a unui rider de motocicletă de performanță. Corpul ar fi coborât și întins spre partea frontală, iar șoferul ar sta exact pe axa centrală a vehiculului. În teorie, această configurație ar putea amplifica senzația de viteză, frânare și schimbare a direcției, pentru că pilotul ar fi mai apropiat de mișcările mașinii.

Există însă și întrebări serioase. Cum va funcționa accesul în habitaclu? Cât de confortabilă poate fi o astfel de poziție după mai multe ture pe circuit? Ce se întâmplă în cazul unui impact și cum va fi rezolvată problema vizibilității? Sunt detalii pe care Sanrivatti nu le-a explicat încă, iar ele vor decide dacă proiectul este mai mult decât un exercițiu spectaculos de design.

Ideea a mai apărut într-un concept Chevrolet

Sanrivatti nu este prima companie care se gândește să schimbe radical felul în care stă șoferul într-o mașină de performanță. Un exemplu celebru este Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo, concept prezentat în 2014 pentru universul Gran Turismo.

Chaparral 2X era și mai extrem. Pilotul stătea aproape culcat cu fața în jos, cu brațele și picioarele orientate spre roți, iar mașina era imaginată ca un fel de costum de zbor lipit de asfalt. Conceptul includea chiar și ideea unor comenzi care foloseau mișcările corpului pentru a influența anumite elemente aerodinamice.