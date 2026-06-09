Hugh Laurie a răspuns viral după ce o jurnalistă a spus că toate episoadele din Doctor House sunt la fel. Replica actorului a făcut furori online
La mai bine de un deceniu de la difuzarea ultimului episod al serialului „Doctor House”, producția continuă să genereze discuții aprinse în mediul online. De această dată, în centrul atenției s-a aflat chiar actorul Hugh Laurie, interpretul celebrului doctor Gregory House, care a reacționat după ce o jurnalistă britanică a criticat formula narativă a serialului.
Comentariul publicat pe rețeaua X a devenit rapid viral, stârnind dezbateri între fanii serialului și cei care consideră că succesul producției s-a bazat pe repetarea aceleiași structuri episod după episod. Replica lui Hugh Laurie nu a întârziat însă să apară și a atras la rândul ei mii de reacții.
Critica care a declanșat schimbul de replici
Jurnalista britanică Janet Murray a rezumat într-un mesaj ironic ceea ce consideră a fi schema repetitivă a serialului medical. Potrivit acesteia, fiecare episod urmează aproximativ același traseu: un pacient dezvoltă o boală misterioasă, doctorul House oferă un diagnostic greșit, pacientul se apropie de moarte, urmează alte diagnostice eronate, iar în final personajul principal găsește soluția salvatoare în ultimul moment.
Murray și-a încheiat observația întrebându-se cum a reușit serialul să se întindă pe durata a opt sezoane folosind o formulă atât de predictibilă.
Mesajul a fost distribuit intens pe platformă și a ajuns inclusiv la Hugh Laurie, care a decis să răspundă direct.
Actorul a comparat serialul cu operele lui Bach și Frida Kahlo
Interpretul lui Gregory House a ales o abordare ironică. Actorul a explicat că echipa de producție ar fi încercat, în glumă, și variante în care medicul descoperea diagnosticul corect din prima încercare. Problema, a sugerat el, ar fi fost că episoadele s-ar fi terminat în doar câteva minute.
Laurie a continuat spunând că au existat și scenarii imaginare în care House nu găsea niciodată soluția, iar pacientul murea, însă acestea nu ar fi fost pe placul publicului.
Actorul a mers mai departe și a comparat observația jurnalistei cu reducerea unor opere artistice complexe la o singură idee de bază. El a invocat exemple precum variațiunile compuse de Johann Sebastian Bach pe aceeași structură muzicală sau numeroasele autoportrete realizate de Frida Kahlo de-a lungul carierei sale.
În opinia lui Laurie, esența serialului nu a constat în simpla rezolvare a cazurilor medicale, ci în modul diferit în care erau dezvoltate personajele, conflictele și situațiile de la un episod la altul.
Mesajul actorului a fost apreciat de mulți fani ai serialului, însă a atras și critici. Unii utilizatori ai rețelelor sociale au considerat că răspunsul a fost prea dur la adresa unei opinii personale.
Hugh Laurie nu a intrat însă într-o dezbatere extinsă. După ce a fost acuzat de lipsă de eleganță în reacție, actorul a răspuns sec cu un simplu „OK”.
Între timp, Janet Murray a ales să trateze întreaga situație cu umor. Ea a remarcat că s-a trezit cu un număr semnificativ mai mare de urmăritori după schimbul de replici și a glumit spunând că ar putea fi prea ocupată acum să lucreze la primul său roman, făcând referire la una dintre remarcile lui Laurie.
Chiar dacă serialul s-a încheiat în 2012, episodul demonstrează că „House” continuă să stârnească pasiuni și discuții aprinse. Pentru mulți telespectatori, formula repetitivă nu a reprezentat niciodată o problemă, ci tocmai unul dintre elementele care au transformat producția într-unul dintre cele mai apreciate seriale medicale din istoria televiziunii.
Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and…
— Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026