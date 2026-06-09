Hugh Laurie a răspuns viral după ce o jurnalistă a spus că toate episoadele din Doctor House sunt la fel. Replica actorului a făcut furori online

Critica care a declanșat schimbul de replici

Jurnalista britanică Janet Murray a rezumat într-un mesaj ironic ceea ce consideră a fi schema repetitivă a serialului medical. Potrivit acesteia, fiecare episod urmează aproximativ același traseu: un pacient dezvoltă o boală misterioasă, doctorul House oferă un diagnostic greșit, pacientul se apropie de moarte, urmează alte diagnostice eronate, iar în final personajul principal găsește soluția salvatoare în ultimul moment.

Murray și-a încheiat observația întrebându-se cum a reușit serialul să se întindă pe durata a opt sezoane folosind o formulă atât de predictibilă.

Mesajul a fost distribuit intens pe platformă și a ajuns inclusiv la Hugh Laurie, care a decis să răspundă direct.

Actorul a comparat serialul cu operele lui Bach și Frida Kahlo

Interpretul lui Gregory House a ales o abordare ironică. Actorul a explicat că echipa de producție ar fi încercat, în glumă, și variante în care medicul descoperea diagnosticul corect din prima încercare. Problema, a sugerat el, ar fi fost că episoadele s-ar fi terminat în doar câteva minute.

Laurie a continuat spunând că au existat și scenarii imaginare în care House nu găsea niciodată soluția, iar pacientul murea, însă acestea nu ar fi fost pe placul publicului.

Actorul a mers mai departe și a comparat observația jurnalistei cu reducerea unor opere artistice complexe la o singură idee de bază. El a invocat exemple precum variațiunile compuse de Johann Sebastian Bach pe aceeași structură muzicală sau numeroasele autoportrete realizate de Frida Kahlo de-a lungul carierei sale.

În opinia lui Laurie, esența serialului nu a constat în simpla rezolvare a cazurilor medicale, ci în modul diferit în care erau dezvoltate personajele, conflictele și situațiile de la un episod la altul.