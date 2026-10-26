Huawei și CATL pregătesc mașina electrică ce își schimbă singură bateria în 99 de secunde. Rețeaua are 2.520 de stații
Una dintre marile diferențe dintre automobilele electrice și cele cu motoare termice rămâne timpul necesar alimentării. Chiar și cu cele mai rapide stații disponibile, încărcarea unei baterii poate presupune o oprire de mai multe minute, iar infrastructura nu este întotdeauna disponibilă în locurile potrivite. În China, o soluție alternativă câștigă tot mai mult teren: înlocuirea completă a acumulatorului descărcat cu unul deja încărcat.
Huawei și CATL au anunțat un parteneriat care ar putea duce această tehnologie la un nou nivel. Cele două companii vor să dezvolte un sistem în care automobilul identifică singur necesitatea alimentării, găsește o stație compatibilă și se poziționează automat pentru schimbarea bateriei. Operațiunea mecanică propriu-zisă ar urma să dureze numai 99 de secunde.
Cum funcționează rețeaua CATL de schimbare a bateriilor
Parteneriatul a fost anunțat pe 19 octombrie 2026 și implică Yinwang, divizia de tehnologii auto controlată de Huawei, CATL și subsidiara responsabilă pentru rețeaua de stații de schimbare a bateriilor.
CATL este unul dintre cei mai mari producători mondiali de acumulatori pentru automobile electrice și dezvoltă de mai mulți ani sisteme prin care bateria poate fi înlocuită automat.
Proiectul Choco-swap utilizează acumulatori standardizați, concepuți pentru a putea fi montați pe vehicule compatibile de la mai mulți producători.
Procesul presupune intrarea automobilului într-o stație specializată, unde mecanisme automate deblochează și extrag bateria descărcată, apoi instalează un acumulator pregătit pentru utilizare.
CATL comunică un timp de 99 de secunde pentru operațiunea de schimbare propriu-zisă. Acesta nu include obligatoriu toate etapele deplasării către stație, așteptării sau verificărilor suplimentare.
Rețeaua Choco-swap număra 2.520 de stații la 29 septembrie 2026, distribuite în aproximativ 200 de orașe chinezești.
Expansiunea este rapidă. La sfârșitul anului 2025 existau aproximativ 1.020 de stații, iar în 2026 ritmul instalărilor a depășit 200 de locații noi pe lună.
Obiectivul CATL este să depășească 3.000 de stații până la sfârșitul anului, cu o ambiție pe termen lung de aproximativ 30.000 de unități.
Huawei contribuie la această strategie prin sistemele sale inteligente pentru automobile, în special platforma Qiankun, utilizată în soluții de asistență și conducere automatizată.
Partenerii vor să conecteze automobilul, infrastructura stației și serviciile cloud, astfel încât întregul proces să necesite cât mai puține intervenții din partea conducătorului auto.
De ce schimbarea bateriei ar putea fi utilă inclusiv în România
Avantajul principal al schimbării bateriei este reducerea timpului petrecut pentru recuperarea autonomiei. În loc să aștepți încărcarea propriului acumulator, primești unul deja pregătit.
Soluția poate fi interesantă pentru flote comerciale, taxiuri și vehicule utilizate intensiv, unde fiecare minut de staționare poate influența productivitatea.
De asemenea, un sistem de schimbare permite încărcarea bateriilor în stație într-un ritm controlat, eventual în perioadele când energia este mai ieftină sau solicitarea rețelei electrice este redusă.
Pentru România, o asemenea infrastructură ar putea fi utilă în marile orașe, unde numeroși proprietari de automobile electrice locuiesc la bloc și nu dispun de posibilitatea instalării unui încărcător personal.
Există însă o problemă importantă: compatibilitatea. Automobilele trebuie proiectate pentru a permite schimbarea acumulatorului, iar producătorii trebuie să accepte baterii standardizate.
Acest lucru este dificil deoarece bateria reprezintă o parte esențială a arhitecturii automobilului, influențând rigiditatea caroseriei, distribuția masei și sistemele de răcire.
În Europa, NIO a experimentat deja conceptul schimbării automate a bateriilor, însă extinderea unei rețele comune pentru mai multe mărci ar presupune investiții și acorduri industriale considerabile.
Parteneriatul Huawei–CATL este momentan un acord-cadru. Companiile nu au anunțat modelele exacte care vor utiliza sistemul, calendarul comercial sau primele zone de operare rezultate din colaborare.
Schimbarea bateriilor nu va elimina necesitatea încărcării convenționale, care rămâne avantajoasă pentru proprietarii ce pot alimenta automobilul acasă. Totuși, pentru flote și pentru utilizatorii care nu au acces la infrastructură proprie, ar putea deveni o alternativă importantă.