Huawei și CATL pregătesc mașina electrică ce își schimbă singură bateria în 99 de secunde. Rețeaua are 2.520 de stații

Cum funcționează rețeaua CATL de schimbare a bateriilor

Parteneriatul a fost anunțat pe 19 octombrie 2026 și implică Yinwang, divizia de tehnologii auto controlată de Huawei, CATL și subsidiara responsabilă pentru rețeaua de stații de schimbare a bateriilor.

CATL este unul dintre cei mai mari producători mondiali de acumulatori pentru automobile electrice și dezvoltă de mai mulți ani sisteme prin care bateria poate fi înlocuită automat.

Proiectul Choco-swap utilizează acumulatori standardizați, concepuți pentru a putea fi montați pe vehicule compatibile de la mai mulți producători.

Procesul presupune intrarea automobilului într-o stație specializată, unde mecanisme automate deblochează și extrag bateria descărcată, apoi instalează un acumulator pregătit pentru utilizare.

CATL comunică un timp de 99 de secunde pentru operațiunea de schimbare propriu-zisă. Acesta nu include obligatoriu toate etapele deplasării către stație, așteptării sau verificărilor suplimentare.

Rețeaua Choco-swap număra 2.520 de stații la 29 septembrie 2026, distribuite în aproximativ 200 de orașe chinezești.

Expansiunea este rapidă. La sfârșitul anului 2025 existau aproximativ 1.020 de stații, iar în 2026 ritmul instalărilor a depășit 200 de locații noi pe lună.