ASUS lansează o competiție de creat jocuri cu inteligența artificială. Ai 60 de minute să faci un joc și poți câștiga laptopuri și burse de 27.000 de euro

Concursul se adresează persoanelor de minimum 16 ani, iar cei mai buni 20 de participanți vor ajunge în finala organizată la Bucharest Gaming Week, pe 21 noiembrie, la Romexpo. Miza este una importantă: laptopuri ASUS TUF Gaming, vouchere și nouă burse oferite de ECHO School, în valoare totală de 27.000 de euro.

Inițiativa vine într-un moment în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în ecosistemul ASUS, fiind utilizată nu doar pentru optimizarea performanței, ci și pentru dezvoltarea de aplicații și conținut digital.

Cum funcționează competiția ROG AI Local Coding 2026

Concursul este organizat de ASUS Republic of Gamers în parteneriat cu ECHO School și presupune mai multe etape, începând cu pregătirea online și selecția ideilor de joc.

Participanții nu trebuie să aibă deja un joc realizat. Pentru înscriere este suficientă prezentarea unui concept, în care să fie explicate mecanicile principale, funcționalitățile și experiența pe care jocul ar urma să o ofere. Propunerea poate include imagini sau un videoclip de maximum două minute.

Înscrierile se desfășoară între 30 octombrie și 8 noiembrie 2026, iar juriul va selecta 20 de finaliști pe baza ideilor transmise.

Înaintea etapei practice, organizatorii au pregătit și sesiuni de instruire transmise pe YouTube, în cadrul cărora participanții pot învăța cum să dezvolte jocuri folosind Next.js și instrumente bazate pe inteligență artificială. Prima sesiune a fost programată pentru 19 octombrie.

„Vrem să le oferim pasionaților de jocuri ocazia să descopere ce pot crea cu ajutorul AI-ului și al tehnologiei de pe laptopurile ROG”, a declarat Liviu Marica, Country Marketing Manager ASUS România.

Finala de la Bucharest Gaming Week: un joc realizat în numai 60 de minute

Momentul decisiv al competiției va avea loc pe 21 noiembrie 2026, la Romexpo, în cadrul Bucharest Gaming Week.

Fiecare dintre cei 20 de finaliști va avea exact 60 de minute pentru a transforma conceptul înscris într-un prototip jucabil. Organizatorii vor pune la dispoziție laptopurile ROG, un proiect de bază și un model de inteligență artificială care funcționează local.

Acest detaliu este important deoarece participanții vor utiliza capacitatea de procesare a echipamentelor pentru a genera și implementa elementele jocului, fără să depindă de un serviciu AI găzduit în cloud.

Proba nu urmărește doar rapiditatea cu care concurenții pot produce cod. Juriul va analiza în ce măsură prototipul respectă ideea inițială, dar și cât de distractivă este experiența rezultată.

La final, fiecare concurent își va prezenta creația în fața juriului, din care vor face parte inclusiv doi lectori ECHO School.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 22 noiembrie, în ultima zi a evenimentului. ASUS precizează că va asigura și cazarea finaliștilor din afara Bucureștiului, conform condițiilor din regulament.

Laptopuri ASUS TUF Gaming și burse de 27.000 de euro pentru câștigători

Toți cei 20 de participanți care ajung în finală vor primi premii, însă cele mai consistente recompense sunt rezervate concurenților aflați în fruntea clasamentului.

Premiile ASUS sunt următoarele:

Locurile 1–3: câte un laptop ASUS TUF Gaming.

câte un laptop ASUS TUF Gaming. Locurile 4–20: câte un voucher ASUS eShop România, în valoare de 1.000 de lei.

Pe lângă acestea, ECHO School va oferi nouă burse educaționale, cu o valoare cumulată de 27.000 de euro.

Bursele sunt distribuite astfel:

Locurile 1–3: câte 4.000 de euro.

câte 4.000 de euro. Locurile 4–6: câte 3.000 de euro.

câte 3.000 de euro. Locurile 7–9: câte 2.000 de euro.

Bursele se adaugă premiilor ASUS și sunt acordate în condițiile prevăzute de regulamentul oficial.

Potrivit Mădălinei Butnariu, Head of Marketing & Business Development Manager la ECHO School, obiectivul parteneriatului este să le ofere tinerilor ocazia să experimenteze și să descopere procesul de dezvoltare a jocurilor, chiar dacă nu au încă experiență profesională în domeniu.

Competiția pune astfel accent pe creativitate și pe capacitatea de a utiliza noile instrumente AI, într-o perioadă în care laptopurile capabile să ruleze local modele de inteligență artificială devin tot mai relevante pentru dezvoltatori și creatorii de conținut.

Cum te înscrii și care sunt datele importante

Participarea la ROG AI Local Coding 2026 este gratuită, însă este necesar un cont ASUS. Înscrierea se realizează prin formularul oficial al competiției.

Calendarul anunțat de organizatori include perioada de înscriere dintre 30 octombrie și 8 noiembrie, finala practică din 21 noiembrie și ceremonia de premiere din 22 noiembrie 2026.

Dacă vrei să participi, trebuie să pregătești o prezentare clară a ideii de joc, să explici mecanicile principale și să arăți ce funcționalități intenționezi să implementezi în timpul probei de 60 de minute. Nu este nevoie să construiești jocul înainte de înscriere.

Regulile complete privind selecția, jurizarea, premiile și condițiile de acordare a burselor sunt disponibile în regulamentul oficial ASUS ROG AI Local Coding 2026.

Prin această inițiativă, ASUS încearcă să apropie comunitatea de gaming de dezvoltarea efectivă a jocurilor video, demonstrând că instrumentele AI pot reduce barierele tehnice și pot transforma o idee simplă într-o experiență interactivă, chiar și într-un interval de numai o oră.