Aproape un milion de motociclete electrice vândute în nouă luni. Piața pe care Honda nu o mai controlează ca înainte

Motocicletele electrice au ajuns la aproape o treime din piața vietnameză

Conform datelor publicate de Motorcycles Data și preluate de presa locală, în Vietnam au fost vândute peste trei milioane de motociclete și scutere în primele nouă luni ale anului 2026, cu 25,9% mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025. Creșterea generală este impresionantă, dar adevărata surpriză apare la analiza vehiculelor electrice.

Vânzările acestora au ajuns la 973.247 de unități, după un avans anual de 90,5%, ceea ce înseamnă că aproximativ 32% dintre motocicletele și scuterele noi comercializate în Vietnam folosesc propulsie electrică. Este o schimbare majoră pentru una dintre cele mai importante piețe mondiale de vehicule pe două roți, unde motoarele pe benzină au dominat transportul personal timp de generații.

Honda rămâne liderul pieței, iar vânzările companiei au crescut cu 8,4%. Totuși, performanța sa este depășită categoric de cea a VinFast, care a înregistrat un avans de 152,1% și a urcat pe locul al doilea în clasamentul producătorilor. Yamaha ocupă poziția a treia, în timp ce Yadea, companie specializată în vehicule electrice, se află pe locul al patrulea.

De ce Vietnamul ar putea anticipa o schimbare globală

Vietnamul este un exemplu relevant deoarece motocicleta nu reprezintă aici doar un hobby, ci unul dintre principalele mijloace de transport. În orașele aglomerate, vehiculele compacte sunt importante pentru naveta zilnică, activitățile comerciale și livrări, iar costurile de exploatare pot cântări mai mult decât tradiția asociată unui anumit producător.

Autoritățile contribuie la transformare prin măsuri destinate reducerii poluării urbane, inclusiv planuri de restricționare a motocicletelor pe benzină în anumite zone din Hanoi. În același timp, producătorii locali extind gama de vehicule electrice, oferind cumpărătorilor alternative pentru utilizarea cotidiană.

Pentru România, comparația este interesantă mai ales în contextul aglomerației din București, Cluj-Napoca sau Iași. Mobilitatea urbană electrică poate deveni mai atractivă acolo unde distanțele sunt relativ mici, iar costurile carburantului și dificultățile de parcare influențează deciziile de transport. Totuși, infrastructura, puterea de cumpărare și obiceiurile locale sunt suficient de diferite încât succesul din Vietnam să nu poată fi transferat automat pe piața românească.

Din perspectiva Honda, datele nu indică o criză imediată. Compania continuă să vândă mai multe motociclete decât oricare dintre rivalii săi și înregistrează în continuare creșteri. Problema este că segmentul care se dezvoltă cel mai rapid nu mai aparține exclusiv producătorilor cu tradiție în motoarele termice.