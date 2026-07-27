Honda renunță la singura sa electrică de succes și le recomandă proprietarilor un hibrid. Mesajul care i-a enervat pe clienți

Honda oprește proiectele electrice în loc să profite de succesul Prologue

Prologue a fost dezvoltat împreună cu General Motors și folosea o mare parte din tehnologia întâlnită pe Chevrolet Blazer EV. Chiar dacă nu era un produs creat integral de Honda, modelul a avut succes comercial și a depășit așteptările în primul său an complet de vânzări.

Numele Prologue sugera începutul unei noi etape pentru constructorul japonez. În realitate, povestea s-a oprit înaintea primului capitol. Honda a anulat trei modele electrice planificate pentru Statele Unite și a renunțat inclusiv la automobilul dezvoltat împreună cu Sony, prezentat inițial ca o combinație între mobilitate, divertisment și software.

Costul acestei retrageri este uriaș. Honda a estimat un impact financiar de până la aproximativ 13,8 miliarde de euro, alimentat de anularea investițiilor, tarife și concurența tot mai puternică din Asia. Compania riscă să înregistreze prima pierdere anuală din istoria sa.

Strategia se concentrează acum mai mult pe hibride. Acestea pot reduce consumul față de un automobil convențional și sunt foarte potrivite pentru clienții care nu au acces la încărcare. Totuși, un hibrid fără mufă își obține întreaga energie din benzină și nu poate oferi costurile reduse de exploatare ale unei electrice încărcate acasă.

În România, hibridele Honda au logică pentru șoferii care locuiesc la bloc și nu pot instala un punct de încărcare. Problema apare atunci când compania încearcă să convingă un client deja obișnuit cu rularea electrică să renunțe la aceasta, nu când oferă hibridul ca alternativă pentru cine nu este pregătit de tranziție.

Proprietarii de electrice se întorc rar la benzină

Studiile citate în contextul retragerii Honda indică faptul că aproximativ 96% dintre proprietarii de automobile electrice nu intenționează să revină la o mașină alimentată exclusiv cu benzină sau motorină. Motivele sunt ușor de înțeles: accelerația liniară, lipsa vibrațiilor, încărcarea acasă și întreținerea mai simplă schimbă rapid așteptările șoferului.

Există, desigur, excepții. Cine locuiește într-o zonă fără stații, tractează frecvent, parcurge distanțe foarte mari sau nu are acces la o priză poate descoperi că un hibrid este mai practic. Totuși, acești proprietari reprezintă o minoritate, nu regula.