Honda renunță la singura sa electrică de succes și le recomandă proprietarilor un hibrid. Mesajul care i-a enervat pe clienți
Honda a luat o decizie greu de înțeles pentru o companie care încearcă să rămână relevantă într-o industrie aflată în plină electrificare. Prologue, singurul automobil electric comercializat de marcă în Statele Unite, a fost retras după numai trei ani de model, deși se număra printre cele mai bine vândute vehicule electrice de pe piața americană.
La scurt timp după anunț, proprietarii au început să vadă pe documentele financiare Honda un mesaj prin care erau invitați să ia în considerare un automobil hibrid. Recomandarea a fost primită cu ironie de unii clienți, care consideră revenirea la un vehicul alimentat permanent cu benzină un pas înapoi după experiența unei mașini complet electrice.
Honda oprește proiectele electrice în loc să profite de succesul Prologue
Prologue a fost dezvoltat împreună cu General Motors și folosea o mare parte din tehnologia întâlnită pe Chevrolet Blazer EV. Chiar dacă nu era un produs creat integral de Honda, modelul a avut succes comercial și a depășit așteptările în primul său an complet de vânzări.
Numele Prologue sugera începutul unei noi etape pentru constructorul japonez. În realitate, povestea s-a oprit înaintea primului capitol. Honda a anulat trei modele electrice planificate pentru Statele Unite și a renunțat inclusiv la automobilul dezvoltat împreună cu Sony, prezentat inițial ca o combinație între mobilitate, divertisment și software.
Costul acestei retrageri este uriaș. Honda a estimat un impact financiar de până la aproximativ 13,8 miliarde de euro, alimentat de anularea investițiilor, tarife și concurența tot mai puternică din Asia. Compania riscă să înregistreze prima pierdere anuală din istoria sa.
Strategia se concentrează acum mai mult pe hibride. Acestea pot reduce consumul față de un automobil convențional și sunt foarte potrivite pentru clienții care nu au acces la încărcare. Totuși, un hibrid fără mufă își obține întreaga energie din benzină și nu poate oferi costurile reduse de exploatare ale unei electrice încărcate acasă.
În România, hibridele Honda au logică pentru șoferii care locuiesc la bloc și nu pot instala un punct de încărcare. Problema apare atunci când compania încearcă să convingă un client deja obișnuit cu rularea electrică să renunțe la aceasta, nu când oferă hibridul ca alternativă pentru cine nu este pregătit de tranziție.
Proprietarii de electrice se întorc rar la benzină
Studiile citate în contextul retragerii Honda indică faptul că aproximativ 96% dintre proprietarii de automobile electrice nu intenționează să revină la o mașină alimentată exclusiv cu benzină sau motorină. Motivele sunt ușor de înțeles: accelerația liniară, lipsa vibrațiilor, încărcarea acasă și întreținerea mai simplă schimbă rapid așteptările șoferului.
Există, desigur, excepții. Cine locuiește într-o zonă fără stații, tractează frecvent, parcurge distanțe foarte mari sau nu are acces la o priză poate descoperi că un hibrid este mai practic. Totuși, acești proprietari reprezintă o minoritate, nu regula.
Pentru Honda, riscul este pierderea clienților fideli. Când contractul de leasing pentru Prologue se termină, proprietarul care dorește altă electrică nu va avea ce cumpăra din aceeași reprezentanță. În loc să aleagă un CR-V hibrid, poate merge către Tesla, Hyundai, Kia, Ford, Volvo sau un producător chinez.
Pe piața românească, Honda are deja o prezență mai discretă decât mărcile europene, Dacia, Toyota sau Hyundai. O gamă electrică întârziată poate reduce și mai mult vizibilitatea companiei, mai ales pe măsură ce infrastructura de încărcare se extinde și automobilele electrice rulate devin mai accesibile.
Recomandarea de a trece la hibrid nu este absurdă pentru fiecare client, dar este nepotrivită ca mesaj general trimis proprietarilor care au ales deja electricul. Honda pare să trateze retragerea ca pe o simplă schimbare de produs, când pentru mulți cumpărători este vorba despre schimbarea completă a modului în care folosesc mașina.