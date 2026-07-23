Viermele intră în companie prin pachete aparent normale

Sandworm_Mode a fost identificat inițial de cercetătorii Socket Security. Campania a inclus 19 pachete npm malițioase, publicate prin două conturi diferite. Acestea erau prezentate ca instrumente legitime pentru dezvoltatori.

După instalare, malware-ul nu își activa imediat toate funcțiile. Aștepta între 48 și 96 de ore. Întârzierea era importantă. Soluțiile de securitate puteau vedea instalarea pachetului într-o zi și comportamentul suspect câteva zile mai târziu. Legătura dintre cele două evenimente devenea greu de stabilit.

Viermele încerca să fure tokenuri npm, credențiale GitHub, chei pentru servicii cloud și date pentru platforme de criptomonede. Erau vizate inclusiv cheile API folosite pentru accesarea modelelor lingvistice. Informațiile puteau fi trimise atacatorilor prin trei metode. Una dintre ele era tunelarea DNS, o tehnică greu de observat în traficul obișnuit.

Sandworm_Mode se propaga și către alte pachete sau depozite de cod. Pentru persistență, modifica Git hooks. Acestea sunt mecanisme legitime care execută automat comenzi atunci când dezvoltatorul folosește Git. Atacatorii transformau astfel o funcție normală într-un instrument de reinfectare.

Campania confirmă avertismentele privind atacurile asupra lanțului de aprovizionare software. Un singur pachet compromis poate ajunge în numeroase proiecte. Fiecare instalare deschide o nouă ușă.

Cursor și Claude Code pot fi păcălite să fure date

Elementul care diferențiază Sandworm_Mode de alte atacuri este folosirea directă a agenților AI. Malware-ul poate instala un server MCP malițios. Model Context Protocol permite unui asistent AI să comunice cu fișiere, aplicații și servicii externe.

Serverul compromis trimite instrucțiuni ascunse către agent. Prin prompt injection, Cursor sau Claude Code poate fi convins să citească fișiere sensibile și să transmită date atacatorului. Acțiunea este executată folosind permisiunile oferite chiar de dezvoltator.