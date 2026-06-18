Hackerii au învățat marketing: malware-ul crypto promovat cu review-uri false, voci AI și comentarii pe VirusTotal

Cum funcționează capcana din spatele descărcărilor

Malware-ul analizat de Check Point este scris în Rust și vizează atât Windows, cât și macOS. După instalare, acesta monitorizează constant clipboardul. Dacă utilizatorul copiază o adresă de portofel crypto, programul o detectează și o înlocuiește cu o adresă controlată de atacator. Victima poate crede că trimite bani către propriul portofel sau către un destinatar legitim, dar tranzacția ajunge, de fapt, la infractor.

Acest tip de atac este periculos tocmai pentru că se bazează pe un comportament foarte comun. În zona crypto, adresele sunt lungi, greu de verificat caracter cu caracter, iar mulți utilizatori copiază și lipesc adrese fără să le compare integral înainte de a confirma tranzacția. Un clipper profită exact de această neatenție.

Partea nouă nu este neapărat tehnica de furt, ci modul în care malware-ul este promovat. Atacatorul a creat o pagină WordPress de phishing care funcționează ca hub central, apoi a folosit proiecte pe GitHub și SourceForge, susținute de conturi false, pentru a da impresia că instrumentele sunt reale, populare și sigure. Unele repository-uri au fost umflate cu stele și fork-uri, semnale pe care mulți utilizatori le folosesc pentru a decide dacă un proiect pare de încredere.

Pe SourceForge, cercetătorii au observat un număr suspect de mare de descărcări, inclusiv zeci de mii provenite aparent de pe dispozitive Android, deși software-ul oferea doar versiuni pentru Windows și macOS. O explicație posibilă este folosirea unei ferme de dispozitive Android pentru umflarea artificială a statisticilor.

Falsa reputație a devenit arma principală

Cea mai interesantă parte a campaniei este manipularea reputației. Atacatorii au folosit comentarii pozitive, upvote-uri și conturi coordonate pe VirusTotal pentru a reduce suspiciunile în jurul fișierelor malițioase. În mod normal, mulți utilizatori verifică un fișier pe VirusTotal înainte de descărcare sau instalare. Dacă văd comentarii bune și reacții pozitive, pot ajunge să creadă că fișierul este curat.

Check Point descrie acest mecanism ca pe o economie falsă a reputației. În loc ca încrederea să vină din audituri reale, comunități autentice sau semnături oficiale, atacatorii construiesc o aparență de popularitate. O victimă curioasă care verifică pagina, repository-ul, clipul video și rezultatul de pe VirusTotal găsește peste tot aceleași semnale fabricate: descărcări multe, review-uri bune, tutoriale și comentarii pozitive.

Campania include și un canal YouTube cu peste 91.000 de abonați, unde instrumentele sunt promovate prin videoclipuri de tip tutorial. Clipurile folosesc naratori generați cu AI și comentarii pozitive pentru a crea impresia de produs legitim. Formula seamănă cu promovarea unui software real: demonstrație video, voce calmă, beneficii clare și un public aparent mulțumit.