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de Cristian Cojocaru
Crypto & FinTech

Trump își face buzunarele „mari din nou” din criptomonede. Peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile digitale ale familiei

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Trump își face buzunarele „mari din nou” din criptomonede. Peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile digitale ale familiei
Donald Trump - Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Donald Trump a raportat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cripto ale familiei sale, potrivit celei mai recente declarații financiare depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală din SUA. Cifrele arată cât de mult s-a schimbat sursa banilor pentru fostul magnat imobiliar, într-un moment în care activele digitale au devenit una dintre principalele sale surse de venit.

Potrivit Reuters, aproape 800 de milioane de dolari au venit din World Liberty Financial, proiect cripto cofondat de Trump și fiii săi. Alte 635 de milioane de dolari au fost raportate din vânzarea monedelor digitale de tip meme coin asociate numelui Trump.

Crypto, noua mină de aur a familiei Trump

Creșterea este spectaculoasă. În declarația financiară anterioară, Trump raportase 57,35 milioane de dolari din vânzări de tokenuri World Liberty. Acum, suma legată de acest proiect a explodat, pe fondul interesului uriaș pentru zona cripto și al politicilor favorabile industriei promovate de administrația sa.

Playtech.ro a scris recent despre afacerile cripto ale familiei Trump și despre modul în care World Liberty Financial a devenit un nume important în noul ecosistem digital legat de președintele american. În paralel, moneda $TRUMP a atras investitori, dar și critici puternice, mai ales după ce mulți cumpărători de memecoins au pierdut bani în astfel de proiecte speculative.

Întrebarea incomodă: afacere sau conflict de interese

Casa Albă respinge acuzațiile privind un posibil conflict de interese și susține că Trump a acționat pentru a transforma Statele Unite în „capitala cripto a lumii”. Totuși, criticii spun că situația ridică întrebări etice, pentru că președintele beneficiază financiar de o industrie pe care administrația sa o reglementează.

În același timp, Trump a susținut măsuri văzute ca favorabile sectorului cripto, de la reguli pentru stablecoins până la reducerea presiunii exercitate de autoritățile federale asupra industriei. Pe Playtech.ro am explicat și cum revenirea lui Trump la Casa Albă a influențat piața criptomonedelor, într-un climat în care investitorii au mizat pe relaxarea reglementărilor.

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